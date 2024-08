Salí con los seguidores de la autoproclamada profeta del Día del Juicio Final

El Jardín Bíblico del Edén probablemente estaba en algún lugar del Iraq actual. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay otro Edén, un lugar secreto donde la gente se está preparando para el fin del mundo, justo aquí en medio de Yakarta, la capital de Indonesia.



Hace dos semanas, me encontré ante las puertas del Edén, demasiado asustada para presionar el timbre. Crecí escuchando historias sobre el Edén de Yakarta, un culto misterioso dirigido por una mujer llamada Lia Edén que dice tener una línea directa con Dios. Según ella, Dios está bravo con la humanidad por permitir que la religión dañara la Tierra. Esta se puso tan mal, que la única forma de avanzar [según el culto] es que los pocos «purificados» aborden un OVNI pilotado por el Arcángel Gabriel y viajen a una Tierra diferente, en otra galaxia, donde podamos comenzar la civilización de nuevo sin los efectos negativos de la religión.

Es una afirmación bastante audaz de hacer en un país donde la blasfemia es ilegal, y Lia Eden, cuyo verdadero nombre es Lia Aminuddin, en realidad ha sido encarcelada dos veces por insultar la religión. En 2005, en su primer arresto, comencé a escuchar acerca de Lia Eden y su culto. La gente la llamaba una persona «equivocada» la cual decía ser profeta o un ángel. Otros solo dijeron que estaba delirando completamente.



Las sentencias de prisión, una en 2006 y otra en 2009, disminuyeron su organización. Eden se jactó alguna vez de tener más de 100 miembros, pero hoy es un asunto de menor escala. También es mucho más secreto. El grupo cerró sus filas y dejó de hablar con la prensa después del infame incidente del Monas (hablaré sobre esto más adelante), y empezó a referirse sobre sí mismo como la «purificación», en lugar de difundir sus creencias en la prensa.

No tenía idea de cómo iban a reaccionar [sus seguidores] ante la presencia de un periodista en la puerta de su casa. Claro, ya he pasado tiempo con otros cultos antes — con los seguidores del culto al alivio de la deuda de Swissindo—pero los grupos no son exactamente iguales. ¿Me dejarían entrar?

Un vecino me vio parada afuera y se acercó para ofrecerme ayuda. De repente, una voz estalló en un altavoz de CCTV. «¿De dónde eres y a quién estás buscando?» Poco tiempo después, una mujer de unos 60 años abrió la puerta y me invitó a pasar. Me dijo que había estado con Lia Eden durante los últimos 21 años, antes de explicarme que no podía decirme su nombre porque Dios les había prohibido hacer cualquier cosa que los destacara entre los demás . Entonces, le voy a decir «Eve». (También se negaron a ser fotografiados, por eso solo hay fotos mías en esta historia).



Eve me llevó a una terraza pequeña y tranquila enfrente de la casa. No voy a mentir, el jardín del Edén era una pequeña porción de cielo. No todos los días encuentras un lugar así en esta ciudad tan lleno de flores y árboles. El agua de una pequeña cascada fluía hacia un pequeño estanque de peces, lavando todo el lugar con los suaves sonidos del agua que goteaba. Me sentí realmente relajada, casi olvidando que hacía mucho calor ese día.

Me senté en una silla y Eve me ofreció un vaso de lo que ella llamaba «agua del Edén», explicando que fue tomado directamente de una fuente descubierta por Lia Edén hace décadas. El agua salió directamente del grifo, y era seguro tomarla sin pasarla por un sistema de filtración, me dijo Eve.

«Por favor, toma esta agua del Edén», dijo. «En esta casa, tenemos tres cabezas de pozo. El que está al frente sabe a salobre, este para beber es un poco dulce, el de atrás es un poco salado y generalmente se usa como medicina «.

En un día común, nunca hubiera tomado un vaso de agua sin filtrar directamente del grifo. Nuestra agua en Yakarta, como en gran parte del mundo, está llena de bacterias y todo tipo de cosas que te hacen sentir realmente enfermo. Pero quería ser cortés, así que tomé un sorbo. Sabía a agua normal, pero tal vez un poco dulce, como agua de coco.



Eve se sentó a mi lado y me explicó que su líder, una mujer a la que llaman «Paduka Bunda Lia» ya no se entrevistaba con la prensa o los investigadores. Ella decidió dejar de hablar con nosotros después de haber sido liberada de prisión por segunda vez. Lo mismo ocurre con sus 20 o más seguidores, a quienes se les prohíbe hablar con los medios.

Luego, una segunda mujer entró en la habitación y se inclinó ante mí. Ella tampoco tenía un nombre, así que la llamaremos Eva 2. Nos dio buenas noticias. Habló con Paduka Bunda Lia, que acababa de hablar con Dios, y, juntas, terminaron con la prohibición de hablar con la prensa.

Eva 2 dijo que estaba dispuesta y feliz de hablar conmigo, siempre y cuando solo habláramos de una cosa: del apocalipsis. En Eden están obsesionados con el fin del mundo. Su sitio web, que ha sido bloqueado repetidamente por el gobierno indonesio, está lleno de listas que, según dicen, son señales del próximo apocalipsis. Las señales del próximo día del juicio final incluyen sumideros (el resultado de bombas nucleares), la desaparición del Malaysian Airlines MH370 (los polos magnéticos cambiaron posiciones), y algo llamado el agujero del hocico (que es un pequeño agujero negro en Louisiana).



Hay mucho más, pero el punto es que el fin del mundo está llegando y solo aquellos suficientemente puros podrán abordar el OVNI del Arcángel Gabriel y largarse de aquí antes de que sea demasiado tarde.

Fue una entrevista difícil. Cada vez que mis preguntas se salían del tema del juicio final, las mujeres me interrumpían y trataban de redirigirme, diciendo: «Oh, no nos metamos en eso. Solo estás aquí para preguntar sobre el día del juicio final, ¿no?»

La única pregunta que no fue del día del juicio final que ellas estaban dispuestas a responder era si el Edén era o no un culto. No, dijeron, por supuesto que no. «Paduka Bunda Lia Eden es simplemente una figura que recibe mensajes de Dios», explicó una de las mujeres.

Bueno, entonces de vuelta al fin del mundo. Eve me explicó que justo cuando se acerquen los últimos días, el Arcángel Gabriel aparecerá para salvarlos de los días oscuros por venir. Ellos [los puros] acompañarán al Arcángel para comenzar una nueva vida en la nueva Tierra, un lugar libre de los efectos destructivos de la religión organizada, me dijo Eve.

«Se llama civilización del cielo», explicó. «También habrá categorías de personas. Aquellos que no sean elegidos serán dejados atrás y tendrán que atravesar el día del juicio final. Otros cambiarán sus naturalezas.Todo el mundo será categorizado según su propio karma «.

Tenía muchas preguntas, pero la primera que se me escapó fue: «¿Cómo?» «¿Cómo van a llegar a esta nueva Tierra?»

«¡En avión, por supuesto!» Dijo Eve.

«¡En un OVNI!» aclaró Eva 2. «¡Algún tipo de OVNI!»

Ya habían sido ridiculizados por hablar de ovnis antes. En mayo de 2015, los miembros de Eden enviaron una carta al presidente Joko Widodo solicitando su permiso para permitir que un OVNI aterrizara en los terrenos del Monumento Nacional Monas en el centro de la ciudad. La carta fue enviada por la propia Lia Eden, y estaba contenida en una caja azul con otros seis sobres y algunos DVDs.



En su carta, Lia Eden le dijo al presidente que el Arcángel Gabriel se dirigía a recogerlos a todos antes del apocalipsis. Todo lo que necesitaban era su permiso para permitir que la nave espacial aterrizara.

El presidente nunca respondió y el OVNI nunca llegó.

«Sabíamos que era una prueba de parte de Dios», me dijo Eva 2. «Fuimos completamente humilladas por Dios frente a todos. Pero ahora somos más fuertes. Después del incidente del Monas, Dios nos envió muchas revelaciones increíbles y nuevos conocimientos, incluyendo cómo es él y cómo funciona la Tierra. Estos descubrimientos vinieron a nosotros después del incidente de Monas».

Las mujeres me dijeron que revisara su sitio web para aprender más sobre estas revelaciones. Estas Incluyen nuevos descubrimientos sobre cómo Dios es una bola masiva (detallado en God’s Shape is Spherical as The Most Enormous Ball«) y cómo, a pesar de lo que dicen la NASA y la ESA, el universo es un cubo (detallado en «THE HOLY SPIRIT’S LETTER Addressed to NASA and ESA Related to the Hypothesis of the Universe in a Cube by Some Scientists.»)

Pero sus descubrimientos sobre el día del juicio final son los más importantes. Los signos están en todas partes: el gas metano que se libera al derretir los glaciares, el desastre de barro de Lapindo y, por supuesto, la inminente amenaza de una guerra nuclear.

«Eso es lo que intentamos evitar», me dijo Eva 2. «Se supone que el programa de purificación nos ayuda a evitar una guerra nuclear».

«Es un tema religioso, específicamente de las religiones abrahámicas, las cuales tienen la culpa del inevitable final de la humanidad», explicaron.



«La religión se usa para el orgullo personal, para el poder», dijo Eva 2. «Entonces Dios los borrará». En Edén, lo más importante es el monoteísmo absoluto. Si crees completamente en Dios, no habrá más religión institucionalizada. Solo el concepto de divinidad permanecerá «.

Fue la crítica abierta de Eden a la religión, lo que atrajo al investigador Al Makin a estudiar el grupo. Finalmente este escribió un libro sobre su tiempo en Edén titulado Challenging Islamic Orthodoxy: Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia (lo que traduce algo así como: Desafiando la ortodoxia islámica: relatos de Lia Eden y otros profetas en Indonesia), donde argumentó que el Edén era un Nuevo Movimiento Religioso y no un culto.

Al Makin rastreó el surgimiento de grupos como el Edén en el cambio de milenio como una respuesta a la agitación política del momento y a las creencias que afirmaban que estábamos entrando al final de los tiempos, porque 99 es el número final, y 00 es un fin, o un nuevo comienzo, dependiendo de a quién le preguntes.



Él descubrió que unos 1.300 Nuevos Movimientos Religiosos habían echado raíces en Indonesia desde que el país declaró su independencia en 1945. La mayoría de estos movimientos estaban preocupados por el sincretismo, las religiones, las culturas y las escuelas de pensamiento fusionadas. Pero Eden estaba solo al ofrecer una crítica claramente articulada de la religión organizada. Los miembros de este en realidad habían leído todos los textos sagrados de las religiones abrahámicas, estudiándolos y usando escrituras y versos en un intento por reforzar sus propias creencias, me dijo Al Makin.

Una imagen rara de los seguidores de Eden tomada de su sitio web. Foto de komunitaseden.com | VICE ID

«Eden fue el único que se atrevió a exponer sus críticas en los tribunales», dijo. «Lia Eden fue encarcelada dos veces, y las dos veces ella argumentó que criticar al Islam era nuestra tradición como sociedad. Ella dijo que no debíamos ser cerrados de mente y pensar en el Islam solo como un poder teológico. Me gustó esa idea. En este momento, es difícil criticar al Islam. Solo puedes hacer esto en Indonesia. Es imposible hacerlo en Arabia Saudita, y mucho menos en un lugar como Afganistán «.

Eden no se disculpó por sus críticas al Islam fundamentalista y las tendencias conservadoras del cristianismo, explicó. Es raro encontrar este tipo de crítica abierta a la religión en cualquier otro lugar de Indonesia.

«Necesitamos ser críticos con el gobierno, ya que dependen mucho de la teología», dijo Al Makin. «Los musulmanes de Indonesia siguen siendo muy teológicos, muy sensibles. Y lo peor es que nuestros políticos se aprovechan de eso».

Pero, a pesar de sus puntos de vista positivos sobre el grupo, Eden en sí estaba bastante molesto con el libro de Al Makin. Por eso, lanzaron una respuesta de 101 páginas a este libro, calificando su investigación como «equivocada» y descartando sus hallazgos al considerarlos irrelevantes o basados en ideas que Eden ya había abandonado.

Hoy, el grupo está demasiado cerrado para permitir que alguien como Al Makin regrese. Dejaron de reclutar nuevos miembros y parecen concentrar sus energías en su sitio web y su canal de YouTube.



Nuestra entrevista acabó rápidamente. Una vez que cubrimos los conceptos básicos de cómo iba a terminar el mundo, las mujeres ya no estaban interesadas en hablar conmigo sobre Lia Eden o sus otras creencias.

Así que me fui. Pero nuestra conversación me hizo pensar en lo que el grupo defiende. Detrás de todo lo que se habla sobre los ovnis, los agujeros negros y el fin de los tiempos, Eden está predicando sobre un futuro libre de algunos de los prejuicios que todos enfrentamos hoy. Claro que no es perfecto, pero me gustó su versión del cielo entre más pensaba en ella. La mayoría de las religiones hablan del cielo como un lugar de placer sin fin, un paraíso en la otra vida reservado solo para los más santos de nosotros.

Pero, para Edén, el cielo no es un paraíso. Es una oportunidad para comenzar de nuevo, para tratar de construir un nuevo mundo en su propia visión. Y los 20 o más seguidores restantes realmente parecen creer esto, independientemente de si eso le cuesta a sus amigos, a su familia o a su propia libertad.



Al salir por la puerta, pasé al lado de una fotografía de Lia Eden en lo que parecía ser una celda de la cárcel. Las palabras que estaban abajo de la misma decían: «Fui encarcelada por una razón: por promover la libertad de una religión pacífica».

