Progreso constante y luchar en familia: Una charla con Avantist

Avantist es una banda de rock de Chicago, formada por un linaje de hermanos provenientes de la dinastía del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Avantist son dueños de un rock poderoso, progresista, precisamente su nombre se desprende del concepto de Avant Garde. Luis, David, Erick y Fernando Arias nos demuestran que se puede hacer música a pesar de los vuelcos de la sangre, a pesar del ego y las contradicciones, del temporal que avista y del idioma, nos demuestran que se puede hacer música en cualquier parte del mundo, aún en Suburbia, aún en Illinois, aún en Estados Unidos.

Su sonido embelesó a Adrián Terrazas González, el compositor y multiinstrumentista, especialista en la flauta, el saxofón tenor, el clarinete bajo y la percusión, mejor conocido por haber sido miembro de The Mars Volta; y juntos crearon un disco homónimo de diez enérgicos tracks entre los que destacan «Red Bible», «Human Driver» y «Solita Soledad». Grabado en septiembre de 2016 en los MINBAL studios y pasterizado por Ben Arguelles. ‘Avantist’ es un material que no puedes ignorar si te gusta el Rock de vanguardia.

A continuación, una entrevista con la avanzada de Chicago, Illinois, Avantist.

Noisey: «En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad». Decía Schopenhauer. ¿Qué representa para Avantist la música como concepto?

Avantist: Avantist como concepto es, fundamentalmente, el resultado de una crianza muy cercana y dinámica. Lo que escuchas es pura lucha familiar, felicidad y todo lo que hay en medio.

Me doy cuenta de que en la enciclopedia libre de Internet, en el apartado de Illinois, no existe la cultura. ¿Cómo es hacer música en un lugar como éste?

Puede ser difícil. Cuando creces en los suburbios de Illinois escuchas mucha música pop, punk, metal, emo y hip hop, así que naturalmente hubo un choque entre esas influencias y nuestra educación; eso nos hizo lo que somos. Estamos muy agradecidos por haber crecido en un hogar tradicional mexicano donde la música y la cultura son partes integrales del día a día porque llega un punto donde, si no hay cultura, debes ser tú quien la cree.

¿Cuál es el parte médico de la música underground en Chicago, Illinois?

Hay mucho, mucho, mucho talento en Chicago. Cuando artistas como The Cell Phones o Absolutely Not se encuentran, de inmediato hacemos la conexión. En nuestra experiencia «hay que ser real para reconocer lo real» y por ello nos convertimos en nuestros más grandes fans y seguidores. Terminamos creando nuestra propia escena que crece y crece, que sangra en cada género y sector demográfico de Chicago. No es coincidencia que nuestro querido amigo Harold Green nos haya presentado en su espectáculo Flowers for the Living donde predominaron algunos de los mejores músicos de r&b de todo Chicago. Nuestro público era, en su mayoría, afroamericano, y tuvimos una conexión genuina. La gente se nos acercaba y decía que nunca escuchaba el tipo de música que tocamos pero que estaban muy sorprendidos de lo mucho que la habían disfrutado. Tenemos la oportunidad de abrir nuestras propias puertas y derribar cualquier barrera con esta idea de que somos una familia en cambio constante.

Avantist es el diminutivo en inglés de Avant-Garde (un concepto francés), la desambiguación de la vanguardia, que refiere a las personas o a las obras que son experimentales o innovadoras. ¿Por qué elegir este nombre?

Principalmente usamos el nombre AVANTIST como verbo para describir la idea de progreso constante; ya sea musical o socialmente siempre debe haber una perpetua ascensión hacía algo más. Por la manera en que nuestra música se desarrolla, transforma el significado en una representación del avant-garde. Para nosotros, avant-garde simboliza algo que no puede ser definido y nuestro LP representa todo nuestro pensamiento y todas las diferentes direcciones que están en constante competencia en nuestro arte. Para nosotros, no tienen ningún maldito sentido que si tocamos «música rock» debamos estar confinados a categoría de «banda de rock». Todos poseemos la habilidad, o mejor dicho, el derecho de echar mano de una pista que suene más a r&b o música electrónica. Los sonidos que son necesarios para describir la condición humana son infinitos. No hay razón para que nuestra música no refleje esto en todo momento.

¿Cómo es tocar con tus propios hermanos?

Como hermanos que nos criamos juntos, todo lo que hicimos fue algo así como un trabajo de equipo. Nuestro padre nos inculcó, desde muy pequeños, la idea de que «por uno pierden todos». Significa que, si uno de nosotros falla, todos somos responsables por igual.

En realidad, es un alivio. Compartir algo tan importante y llevar nuestra hermandad al siguiente capítulo de nuestra vida no es algo que damos por hecho. Siempre es raro escuchar a otras personas decir que no se llevan bien con sus hermanos. En nuestro caso, es todo lo que conocemos; somos una unidad en la cual todos somos responsables de una forma que no podría ocurrir con extraños.

¿De dónde proviene la familia Arias? ¿Cuáles son sus raíces?

Estamos entre la primera y la segunda generación de chicanos. Nuestra mamá nació aquí en Estados Unidos, pero casi toda su familia vino de Piedras Negras, Coahuila. Nuestro papá nació y se crió en Pénjamo, Guanajuato.

¿Cómo fue su acercamiento con Frankiem Mitchell Y con el rapero L.A. VanGogh, el creador de «Changed my Number»?

Nos encontramos en uno de los mejores eventos de aficionados en Chicago, que se llama The Gala (que organizan los héroes locales Sidewalk Chalk y Family). Fue ahí donde presenciamos una de las piezas más brillantes que hemos visto; Frankiem presentó un poema/ performance/ obra de teatro/ concierto, llamado Kingdom Hearts con L.A. Estábamos fascinados con la habilidad de ambos para llegar al alma de la gente. Nos hicimos amigos rápidamente y fue obvio que necesitamos la letra para «Conquer» y tener el mismo fuego y ferocidad que Frankiem y L.A tenían noche a noche. Y por eso «Conquer» es una canción especial.

¿Qué los llevó a componer «Solita Soledad»?

Esta canción está inspirada en cierta… «discrepancia familiar» (por llamarla de algún modo). Cuando las familias se ven envueltas en conflictos desagradables que pueden cambiar tu vida, muchas emociones, muchas cosas salen a la luz. Todo se pone mal y en algunos casos hace que las personas, en algún momento, se cuestionen su vida entera. Esta canción es algo así como una reflexión acerca de la vida, el amor y lo que cuesta vivir la llamada vida «perfecta». ¿Qué sacrificios haces por amor o por la familia? ¿Cuántas cosas tiene alguien que soportar para mantener un engaño? ¿Cuándo aprende uno la lección o tiene el valor para marcharse? En ocasiones, las personas mueren antes de tener la oportunidad de hacer algún cambio.

¿Cómo es trabajar con Ben Bolasny y Jason Niehoff?

Ellos son muy buenos amigos nuestros. Fuimos a la preparatoria con Jason, que ha sido un músico increíble casi toda su vida, y se sitió honrado por aportar esa sección de cuerdas tan hermosa, oscura y melodramática en la canción «Solita Soledad». Él está en otro nivel.

Conocimos a Ben por uno de nuestros mejores amigos (y gran inspiración), Bobby Wooten. Bobby produjo «Deep Red Love», y tan pronto como acordamos incluir un teclado, votamos de forma unánime por Ben. De hecho, él fue de uno de los primeros pianistas realmente talentosos que Fern vio de cerca. Ben es un ejecutante asombroso y un gran maestro de la improvisación. Ni siquiera necesitamos «revisar» su parte porque estábamos seguros de que él traería esa magia.

¿Qué opinan del álbum el Tío Kiko y la Abuela Lola, a quienes está dedicado?

Bueno, por desgracia ya no están con nosotros, aunque nuestra abuelita Lola nos pudo ver actuar un par de veces (y también escuchó innumerables ensayos). Nuestro tío Kiko amaba mucho a nuestra familia y siempre nos divertimos mucho cuando nos visitaba. Nos recordaba mucho a nuestro padre y es lindo pensar que la está pasando bien allá arriba. A nuestra abuelita seguro le encanta lo que hacemos desde, dondequiera que se encuentre, pues lleva la música en la sangre; su hermano Rigoberto fue uno de los miembros originales del Mariachi Vargas de Tecalitlán, y también el primero en grabar como solista. Ella insistía en que iba a unirse a nuestra banda y a convertir a nuestra familia entera en la orquesta Arias-Pantoja. La extrañamos muchísimo… 99 legendarios años en este mundo.

Además de músico, David Arias también es diseñador y creador del Artwork del disco, cómo se dio esto?

David es nuestro líder silencioso. Sin él nuestra banda seguiría tocando en el sótano de nuestros padres. (Aún lo hacemos, sólo que ahora tenemos mejor equipo, una buena televisión y algunos videojuegos, en definitiva, una mejora. Además, ya no nos gritan tanto). De verdad que es bueno para todo, puede hacer lo que sea. Puede incluso ser un pendejo. Un pendejo productivo. Cuando todo estuvo dicho y hecho, David nos convenció de cederle el nombre de AVANTIST y todas las regalías. Nunca olvidaremos lo que nos dijo después de firmar su contrato, «son unos desgraciados».

Te amo David.

Pop, Progresivo y Latín Rock son sus etiquetas, ¿cómo se definirían a ustedes mismos?

Esa pregunta siempre es difícil. ¡Es mejor que lo decide el individual!

¿Cómo fue trabajar con el portentoso multiinstrumentista Adrián Terrazas González, quien colaboró en DOS tracks de su disco (Red Bible y Human Driver) homónimo?

Es un sueño hecho realidad. Él forma una parte muy importarte de la música progresiva más memorable que existe, y aquí está, vuelto loco con la nuestra. Resulta que Fernando es amigo en Facebook de Adrian, y un buen día decidió enviarle algo de música sólo para conocer su opinión. La respuesta de Adrian fues, «bueno, ¿y en qué están pensando? Como al principio no lo captamos, él le dijo a Fern «quiero estar en el final de Human driver y mucho más en Red Bible». El tipo es un genio y aprendimos mucho de su profesionalismo. ¡Tenemos que tocar pronto las canciones en vivo, es un deber! ¿Cómo ves, Adrián?

¿A qué otra banda recomendarían para ser entrevistada por este medio?

Bobby Wooten es un productor e intérprete latino muy ambicioso, que recién se presentó en la Joan of Arc de David Byrne, y también en The Color Purple. Es fantástico. Ha grabado con Mac Miller y Jennifer Lopez, por mencionar a algunos, y hace poco hizo la música de la colaboración entre Adidas y Kith. ¡Escúchenlo!

