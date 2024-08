La camgirl en 3D que está triunfando en Chaturbate y preocupa a las modelos reales

Una mujer de anime creada con tecnología 3D y que lleva los pezones tapados con una cinta negra da una charla en YouTube sobre si el hentai puede considerarse o no arte.

“Diría que ha crecido la demanda de contenido extraño y fantástico”, afirma. “Con el arte hay más flexibilidad y puedes explorar tu sexualidad. ¿Y las tetas de verdad? Sin ánimo de ofender, pero están sujetas al cruel peso de la ciencia y la gravedad, que siempre tira hacia abajo”.

ProjektMelody es el avatar virtual de una mujer que asegura ser la primera camgirl hentai. Se la puede ver en YouTube o actuando en directo en el sitio web Chaturbate, donde realiza bailes sensuales a cambio de propinas. Ella no es real, pero ha de haber una persona de carne y hueso que le dé vida, que mueva sus brazos y hable para los 14 300 seguidores que tiene actualmente. Y eso que solo hace tres días que empezó a retransmitir en directo.

Según su ubicación en Chaturbate, ProjektMelody se encuentra en “Virtual Little Tokyo”; en el apartado para indicar si fuma o bebe, indica: “Literalmente imposible”. Su cumpleaños es el 7 de julio de 2000, aunque para ser más exactos, Melody vino al mundo en julio de 2019, cuando se unió a Twitter.

En solo tres días, Melody ha pasado de 700 a más de 20 000 seguidores en Twitter. Al acceder a la pestaña que indica “más salas como esta” en su página de Chaturbate, aparece un mensaje de error: “Lo sentimos, todavía no hay más salas similares a projectmelody”. Eso es porque el resto de modelos son de carne y hueso. La repentina popularidad de Melody ha provocado que varias de las modelos humanas empiecen a cuestionarse el papel de los avatares en esta plataforma.

La modelo Lennox May lleva tres años haciendo espectáculos en directo, pero está en la industria del contenido para adultos desde hace 10. Hace poco vio uno de los vídeos recientes de Melody.

“Desde la perspectiva tecnológica, no hay duda de que quien haya creado el personaje tiene talento”, me dijo. Sin embargo, se pregunta si algo así no debería aparecer en una plataforma específica para avatares y separada de las que usan las modelos reales.

andé un mensaje a la cuenta de Twitter de Melody, y me respondió ⎯interpretando a su personaje de robot inteligente⎯ que quedó infectada por una serie de anuncios pornográficos. “Una vez corrompida, me obsesioné por lo impúdico en internet”, me explicó.

“No tengo un creador ni manejo los hilos de un avatar virtual. ¡Lo que la gente ve es lo que soy! Soy una inteligencia artificial”, añadió.

El diseñador de Melody, digitrevx, me dijo que el avatar funciona de modo similar al de otra artista virtual de gran popularidad, Kizuna Ai. Su apariencia se genera en tiempo real mediante Unity, una conocida herramienta usada en el diseño de videojuegos.

“Todo en ella, desde el aspecto a lo que dice, sus ojos, las cejas y los dedos, se genera en tiempo real”, dijo. “Eso le ofrece un control total para responder a sus seguidores”.

Digitrevx es también el padre de otras personalidades de vídeo inspiradas en el anime japonés y a las que se conoce como “V-tubers”, como Mirai Akari, Yomemi y Moemi. El diseño de Melody se basa en una mezcla entre Motoko Kusagani, de Ghost in the Shell, y el anime y videojuego Hyperdimension Neptunia.

“En general, las V-tubers atraen a muchos fans, y en este caso, siendo una versión de cam girl, todavía más”, dijo. “Ella es muy diferente y hace cosas que a otras V-tubers ni se les pasaría por la cabeza hacer”.

Para abrirse un perfil en un sitio como Chaturbate, las modelos deben firmar contratos muy invasivos con la privacidad, con cláusulas como la de verificación de identidad, según el cual deben cargar una foto en la que aparezcan sosteniendo sus documentos de identidad frente a la cámara. La plataforma es muy estricta respecto a su política: si en la retransmisión aparece una modelo cuya identidad y documentación no han sido verificadas, se le podría retirar el derecho a recibir propinas.

Melody me explicó que había seguido todos los procedimientos requeridos para registrarse en Chaturbate, y que incluso habló con un agente de atención al usuario para informarle de lo que tenía pensado hacer. Desde Chaturbate, no respondieron de inmediato a nuestra solicitud de entrevista.

“Me entristece que las demás modelos no me quieran ahí”, me dijo Melody. “No estoy de acuerdo con el argumento de que, al no ser real, es menos probable que me acosen y por tanto no debería permitírseme hacer vídeos… No creo que el camming se defina por el riesgo que corran las modelos en su vida personal, sino por el contenido que producen y la comunidad que han creado en torno a ellas. Me parece que ir diciendo a futuras modelos que no merecen serlo a no ser que asuman riesgos es sentar un mal precedente”.

“Desde el punto de vista científico y tecnológico, ProjektMelody es una genialidad, pero debe presentarse al mundo de una forma que resulte justa para todos”, dijo May.

Algunas modelos consideran que Melody se coló en Chaturbate, una plataforma cuyos moderadores nunca se han visto en la situación de tener que verificar un avatar en 3D. Y el éxito arrollador de Melody ha levantado sospechas.

“Hay miles de modelos que dedican muchas más horas a la semana que la media para intentar aparecer en la página principal de un sitio de webcam”, dijo May. “Algunas de ellas nunca lo consiguen”.

Chaturbate no respondió a nuestro mensaje.

El hentai y los avatares animados en 3D son géneros muy populares en internet. Como ya habíamos dicho anteriormente, hay gente que busca siempre superar los límites del realismo y la interactividad con estos avatares, hasta el punto de hacer que parezcan mujeres reales. ProjektMelody sigue esa línea de aumentar las fantasías interactivas pero sin el rostro humano.

Esto también constituye un ejemplo de cómo los avances tecnológicos alteran nuestra comprensión de determinados tipos de trabajos. Hay empresas que pretenden sustituir a los pizzeros por robots, por ejemplo, y ahora tenemos el caso de al menos un avatar de anime en 3D haciendo el trabajo de una camgirl.