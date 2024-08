5 promesas del R&B que debes seguir en 2019

El año pasado se produjo una emocionante explosión de mujeres representando a un sinfín de géneros musicales, pero si hubo uno que ocupó un lugar destacado, ese es el R&B. Desde el nuevo álbum de ELIZA hasta los asombrosos vídeos de la diosa Raveena, estas mujeres han hecho dado pasos importantes para cambiar los roles de la industria musical. Por eso, queremos que comiences el año descubriendo a estas 5 artistas femeninas del R&B que tienes que escuchar en 2019:



Foto vía Instagram.

El ritmo de ELIZA es funky, jazz, sexy y muy divertido. La artista inglesa comenzó a lanzar sencillos en 2017, reuniendo a una audiencia de miles de personas que esperaban con entusiasmo su álbum debut, A Real Romantic, estrenado el mes pasado.

A Real Romantic es ecléctico; mientras que los tonos tradicionales del R&B de Wasn’t Looking y Livid pueden contrastar con los ritmos más suaves y casi tecnológicos de Putting Out Fires, encuentra una manera de mezclar perfectamente las canciones con sus cautivadores instrumentos. ELIZA es una artista verdaderamente talentosa; además de escribir sus propias canciones, ha dirigido todos sus vídeos musicales, incluyendo Livid y Wasn’t Looking, dando vida a su visión retro y punk de la música.

Foto vía Facebook.

La cantante residente en Londres Cleo Sol entró en la escena musical recientemente, pero ya está causando gran revuelo. Su EP debut, Winter Songs, salió en marzo de 2018. Con una breve colección de cuatro melodías preciosas, el álbum combina la seductora y poderosa voz de Sol con su letra personal y reflexiva para crear música reflexiva, estimulante e increíblemente única. La instrumentación de Sol lleva su música a un nivel completamente nuevo; un rico sonido de percusión y el uso ocasional de flauta agregan elementos espirituales a su música, lo que le da a sus canciones un ambiente terrenal y ancestral que es verdaderamente raro.

Sol brilla aún más en sus presentaciones en vivo, como la encantadora interpretación de su sencillo Why Don’t You para el popular canal de YouTube COLORS, donde muestra su impecable voz y su talento natural para la música.

En pocas palabras, la música de Joy Crookes es poderosa. Este prodigio del R&B de 20 años ya está cautivando al mundo con su sonido único. Hija de madre bengalí y padre irlandés, Crookes creció escuchando una gran variedad de música, y eso se nota. Su EP debut, Influence es una hermosa combinación de soul, indie y R&B, todo ello cubierto con la verdadera pasión musical de Crookes.



Sus canciones no solo son bonitas, también empoderan. La canción final de su EP Power, es un ejemplo perfecto de esto. Sus letras incluyen reflexiones y líneas concisas como “No puedes tomar mi poder / No sabes nada de mí” y “La melanina no es tu enemigo” hacen un llamado al poder a las mujeres en todas partes. El vídeo que acompaña a la canción, que además dirigió ella misma, es impresionante. A través de imágenes completamente en blanco y negro y un reparto totalmente femenino, el vídeo se recorta y proporciona una visión simple pero necesaria del empoderamiento de las mujeres jóvenes de color. El segundo videoclip, Don’t Let Me Down , también proporciona comentarios culturales a la vez que la artista crea una oda visual a la diosa hindú Lakshmi, que honra con dignidad su herencia india.



Crookes tiene una canción para cada mood. Hay baladas lentas como Power y Don’t Let Me Downestán en el repertorio de la artista, pero también tenemos la fuerza de su single Mother May I Sleep With Danger . La artista seguramente continuará brillando en 2019, ya que está programada para realizar una gira por Inglaterra en los primeros meses de este año.

Foto vía Instagram.

Dounia de Nueva York sabe lo que quiere y no tiene miedo de cantar sobre eso, tal vez eso es lo que hace que su música sea tan atractiva. La joven rapera y cantante de R&B lanzó su álbum debut Intro To en 2017 y solo ha mejorado desde entonces. Dounia se ha establecido como una fuerza musical; el año después de que se lanzó su álbum debut se fue de gira con R.LUM.R y Jordan Rakei. En noviembre pasado lanzó su segundo álbum, The Avant Garden, y podría ser su mejor trabajo hasta el momento.

El álbum ilustra todos los aspectos de la música de Dounia: letras ingeniosas, voces sencillas e instrumentales de fondo que no puedes evitar se metan en tu cabeza. Está claro que Dounia sabe exactamente quién es y exactamente qué tipo de música quiere crear: el álbum es notablemente cohesivo y cada canción tiene un ritmo fantástico desde el sencillo que le da el título Avant Garden hasta la colaboración con Kehlani, Rich Girl Mood.



Dounia es también una activista. Es defensora del movimiento ‘body positive’, especialmente de las mujeres y las personas de color.

Foto vía Instagram.

Escuchar la música de Raveena es transportarse a otro mundo. La cantante de R&B indio-estadounidense surgió en 2016 con su etéreo single You Give Me That, estableciéndose de inmediato como una artista con un talento y una visión únicos.

El álbum debut de Raveena en 2017, Shanti, es una colección de canciones bellamente vulnerable. La artista combina a la perfección las letras de los sabios con instrumentales relajantes para brindar a sus fans una experiencia curativa. La artista ha lanzado varios sencillos, muchos de los cuales, entre ellos Honey y Temptation, rinden homenaje a la herencia indígena de la artista mediante el uso del sitar e instrumentos tradicionales indios. En el videoclip de Temptation , Raveena explora su sexualidad y normaliza la fluidez sexual femenina a través del romance que se muestra en las impresionantes imágenes.

Raveena lanzará su segundo álbum en 2019 y esperamos que salga de gira.

Este artículo apareció originalmente en i-D US.

