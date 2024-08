‘Promotines’: los calcetines que no tiene ni Obama

En su oficina en el piso 38 en Paseo de la Reforma —el lugar menos chairo y antisistema del mundo— me recibe Sharon con una amplia sonrisa. Para ser una “pejezombie”, no coincide con esa parodia caricaturizada que a muchos se les viene a la mente cuando piensan en los votantes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y sin embargo, lo es. “En elecciones pasadas voté por el PAN para las elecciones presidenciales, pero esta vez voy con AMLO”, me dice en voz baja, como si estuviera contando una travesura.



La historia de cómo esta joven creó los calcetines que ha últimas fechas se han vuelto tendencia en redes sociales es bastante sencilla. “Al principio tenía la idea de hacer calcetines que hicieran alusión a series o personajes de Netflix. Luego entramos en los tiempos de campaña y comentándolo con amigos surgió la idea: ‘¿por qué no hacerlos de los candidatos presidenciales?”.

Así fue como nacieron los “promotines”, que en forma de calcetines, retratan a tres candidatos y la excandidata que en fechas recientes abandonó la contienda: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala. “Todos los calcetines se fueron pidiendo por demanda. Ahorita, por ejemplo, ya no nos han pedido de Margarita, porque ya no va a estar en la elección. Pero a raíz del primer debate, la gente nos empezó a pedir calcetines del Bronco. En las mismas redes sociales nos dejan muchas buenas ideas. Por ejemplo, cuando pidieron los calcetines del Bronco nos sugirieron que trajeran manitas mochadas o con frases como ‘Estos calcetines no los tiene ni Obama’”, cuenta entre risas.

Para Sharon, el uso de estos calcetines es una manera relajada de apoyar a su candidato. “No te estás poniendo la camiseta, te estás poniendo el calcetín. Además es una forma lúdica de involucrarte en la política. Ahora que los ánimos andan tan hostiles, creo que es una forma de bajarle dos rayitas a la intensidad sin dejar de manifestar tu preferencia política. No es lo mismo ponerte a pelear con tus propios amigos que ponerte tus ‘Pejetines’, tus ‘Ricatines’ o tus calcetines de Meade”.

Si bien hay calcetines de las cuatro figuras antes mencionadas, Sharon es muy clara al aceptar que los más pedidos y los más populares son los de AMLO. “No sé si sea porque es quien ha dado más frases, porque la gente le tiene más cariño o por qué provoca tanto engagement, pero los ‘Pejetines’ definitivamente son los que más se venden. De hecho, también hice una serie de stickers”, cuenta y me alcanza una bolsita de celofán que contiene una serie de pegatinas: “AMLOVE”, “Andrés Manuelovich (boinita soviética incluida)”, “Mafia del poder trabajando” y “Rusos con AMLO” son algunos de los títulos que acompañan a las ilustraciones de estos singulares souvenirs políticos.

Sharon no considera que el hecho de que se vendan muchos más calcetines de AMLO que de los otros candidatos puede ser un indicador de que él sea el puntero en las encuestas, se muestra un poco escéptica. “Quién sabe, no podría afirmarlo. A lo mejor hay gente a los que le gusta el diseño y se los pone por eso, sin simpatizar con el candidato. A Callo de Hacha se los regalaron el otro día y se los puso y es claro que él no va a votar por Andrés Manuel. Incluso hay gente, aunque son los menos, que han llegado a decir: ‘yo quiero los calcetines de tal o cual candidato porque es como si los estuviera pisoteando’. Así que no sé”.

“¿Has intentando hacerle llegar los calcetines a los candidatos? Creo que sería un hitazo”, me atrevo a sugerirle. “¡Claro que lo he pensado, en un panorama ideal eso sería lo máximo! De hecho, hace poco Yeidckol Polevnsky, la presidenta del CEN de Morena, le regaló los Pejetines a López Dóriga, y él incluso los tuiteó en las redes sociales. ¿Te imaginas que los candidatos llegaran al debate con sus calcetines? Uff. Pero si no lo hacen ellos, sí lo hace la gente. En cada debate, las ventas de los calcetines se incrementan bastante”.

Sobre qué es lo que pasará con su proyecto cuando se acabe la campaña electoral, ya tiene algunas ideas. “Yo sé que falta poco para las elecciones, así que he pensado en retomar mi idea de hacer calcetines icónicos de Netflix. A lo mejor hago algunos de Luis Miguel o de la serie que se ponga de moda. La cosa es hacer cosas de calidad y que la gente se identifique con ellas y que les gusten. Pero mientras tanto, todavía le quedan mucha vida a estos calcetines.

Por un momento dudo si despedirme de ella con un saludo militar ruso —sólo por el chiste—, pero prefiero abstenerme y nos despedimos de un beso en la mejilla. Quién lo diría: al final de cuentas, los “pejezombies” y los “chairos” en realidad no resultaron como los pintan

@PaveloRockstar