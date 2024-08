Propinas, insinuaciones y riesgos: confesiones de un repartidor a domicilio

Artículo publicado por VICE México.

“En bici se gana menos que en moto, pero puedo sacar 2 o 3 mil pesos a la semana si trabajo todo el día durante el fin y unos días entre semana. Depende qué tan ocupado esté, trabajo de 4 a 6 horas diarias, ya sean seguidas o con algún descanso.” Diariamente los vemos pasar por las calles y avenidas de la ciudad como pípilas contemporáneos o Caballeros del Zodiaco, estos trabajadores usan la bici, moto o en algunos casos el auto, para evitarnos la fatiga de movernos y hacernos llegar a casa la comida —u otros bienes— que pedimos mediante alguna aplicación.

¿Es un trabajo bien pagado? ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de esta actividad? Platiqué con uno de ellos, quien me contó más acerca de los gajes de este oficio, lee su historia abajo.

VICE: ¿Cómo te llamas y qué edad tienes?

Julio: Me llamo Julio, tengo 25 años. Soy pasante de psicología.

¿Cómo llegaste a este trabajo?

Empecé buscando trabajo en algo relacionado con mi carrera pero no tuve éxito. Entonces empezaba a entrar Uber Eats a la ciudad y decidí meterme; meses después me cambié a Rappi, aunque actualmente alterno en las dos.

Repartes en bici, ¿cómo resulta económicamente?

En bici se gana menos que en moto, pero puedo sacar 2 o 3 mil pesos a la semana si trabajo todo el día en fin de semana y unos días entre semana. Depende qué tan ocupado esté trabajo de 4 a 6 horas, ya sean seguidas o con algún descanso.

¿Es tu única fuente de ingresos?

A veces le ayudo a un amigo con su negocio de eventos de alimentos, pero es esporádico.

Como ciclista, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentas al desempeñar tu trabajo?

La bronca principal es que en México no hay educación vial; los coches particulares creen que tienen preferencia cuando en jerarquía son los últimos. A eso súmale factores como la lluvia o trabajar en la noche, siempre hay que tener luces porque de verdad no nos ven los automovilistas. Y claro, la inseguridad de que un pedido sea treta para robarte.

¿Consideras la CDMX amable para los ciclistas?

No, la ciudad no está diseñada ni siquiera para el peatón, ves avenidas de 4 o 5 carriles con un metro de banqueta; las ciclovías están mal planeadas y me parece incorrecto que los motociclistas estén en la misma jerarquía que los autos particulares, pues también están muy expuestos a accidentes.

¿Y tú eres amable con los peatones? Porque también hay muchas quejas de peatones hacia los ciclistas…

En lo personal sí, realmente prefiero ceder el paso aunque demore más a estar arriesgando mi vida por andar con prisas. Si llego a subirme a la banqueta —por tráfico o para evitar una vuelta de 3 cuadras—, me bajo. O si es amplia y no hay gente, pedaleo lento y con cuidado.

¿Te restringen algún tiempo de entrega como a los repartidores de pizza?

En Rappi te ponen un contador, pero en ninguna de las dos es estrictamente requisito cumplir un tiempo, el cliente es el que te puede decir directamente algo, pero si lo mantienes al tanto, la mayoría comprenden que puede demorar porque hay mucha gente en el restaurante y eso retrasa la entrega o también por el mismo tráfico.

¿El cliente promedio suele dar propina?

En Rappi sí, principalmente porque sabes cuál pedido tiene propina. En Uber Eats es variable, no por entregar 1500 pesos en un penthouse significa que el cliente te dará algo.

¿En cuánto está la propina normalmente?

Las propinas normalmente van de 10 a 50 o 70 pesos, eso depende más de la persona y del trato.

¿Qué haces cuando llueve, por ejemplo? ¿Aún así sales a chambear?

Depende, si ya está lloviendo no salgo, sí me agarra la lluvia pues ni modo, sólo procuro traer alguna bolsa o guardar mi celular bien porque ya se me descompuso uno por la lluvia, eso sí, normalmente pagan mejor en lluvia.

¿En qué fechas u horarios cae más chamba?

Después de quincena es cuando hay más pedidos, en fin de semana todo el día hay pedidos, por los que no quieren salir. Entre semana es por las mañanas hasta las 11 o 12, luego un poco entre 2 y 3 de la tarde y de 7 hasta las 11 de la noche

Cuéntame alguna anécdota divertida que hayas vivido en lo que llevas trabajando aquí.

Una vez entregué un pedido de condones y otras cosas de la tienda. Meses después volví a entregar ahí y a la chava le dio pena, pero le dije “mejor diviértete con precaución a que a la próxima te traiga pañales”.

¿Recuerdas alguna situación peligrosa?

Una vez fui a entregar alcohol a unos chavos de 19 o 20 años y no me querían pagar porque juraban que lo había puesto en tarjeta y a mi me aparecía en la aplicación que debía cobrar en efectivo. Al final salieron otros chavos de ahí mismo y los calmaron, pero pudo terminar muy mal.

¿Se te han insinuado tus clientes?

A mí no, aunque me han contado algunos que trabajan de noche que sí pasa. Yo sólo he tenido que disimular que no me están recibiendo el pedido en bata, en ropa interior o qué sólo abren media puerta porque obviamente están desnudos.

¿Has llegado a ver los memes en los que ponen a los repartidores como si fueran caballeros del zodiaco? ¿Qué opinas de ellos?

Claro que los he visto. Incluso en Halloween, un amigo que tenía poco presupuesto para su disfraz se hizo un cosplay de eso utilizando su mochila de repartidor.

¿No te molestan esos memes?

Los memes son graciosos, aunque me gustan más los que reflejan lo que pasamos día a día porque me identifico y me río.

¿Hasta cuándo piensas seguir trabajando en esto?

Hasta que encuentre un trabajo relacionado con mi carrera y bien pagado, cosa que está un poco difícil.

