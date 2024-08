Cuatro propuestas perronas de música estridente desde el underground mexa

En un mundo digital y subversivo como en el que vivimos, escuchar toda la música buena en el mar de plataformas digitales que tienes a la mano es una tarea más bien difícil. Si no eres un digger disciplinado en busca de nuevas bandas favoritas antes de que lleguen al mainstream, la tarea puede resultar más que tediosa.

Pero no hay problema, tenemos tu espalda cubierta. En una serie de entregas sobre música nueva y rara, ahondaremos en joyitas hechas en México que contienen propuestas vanguardistas, y tienen todo para llegar lejos o quedarse como una banda de culto. Esto último, evidentemente, depende de ellos. Pero también de nosotros, escuchando y compartiendo.

Esta primera entrega va dedicada a nuestro instinto más primitivo: el caos. Pero en este caso, catalizado en una de las artes más catárticas: La música acompañada de sonidos estridentes. Sin más preámbulo, ahí les van cuatro nuevas bandas del subterráneo mexa que debes conocer.





De Chihuahua, recién descubrimos una de las bandas más potentes y difíciles de clasificar de México, sin exagerar. Dead Animals combina gran variedad de géneros que no suelen funcionar en conjunto, pero lo hacen y suenan cabrón. Casi como un Deafheaven en pañales.

Post rock, hardcore, sludge, doom, post punk y hasta un poquito de black metal se combinan (a veces en el mismo track) de una manera que la hacen ver muy natural. Basta con darle una escuchada a su álbum debut, DDNMLS, para convencerse de que este proyecto está al nivel de cualquier lanzamiento internacional.

Otra cualidad que tienen es su arte, muy en la onda de pelis de terror ochenteras, con un toque darky pero fino, el cual pueden encontrar en sus portadas y su merch.

La banda lleva sólo dos años de existencia, por lo que estás a tiempo de entrarle a su música y poder presumir que los escuchabas antes de que la rompan por todos lados, como seguramente sucederá.





Si lo tuyo son las cosas más técnicas y virtuosas, en Monterrey tenemos a uno de los proyectos más clavados de math rock. Kaguu es el nombre con el que Rafa De la Garza, Nick Acker y Ricardo Delgado componen música instrumental, emotiva y bien clavada.

Con influencias del rock progresivo, post rock, sonidos de videojuegos y 8bits, este proyecto, mitad mexicano mitad estadounidense, crea temas con una gran variación de tiempos, baterías complejísimas, afinaciones de guitarra sobresalientes y atmósferas que van de lo alegre a la nostalgia.

A pesar de contar únicamente con dos lanzamientos, el álbum Wistful y el EP Hawkridge (ambos ilustrados por Yvette Young de Covet, ahí nomás), Kaguu se encuentra a la par del resto de excelentes bandas que mantienen vivo el math rock en México, como nuestros favoritos DJ Perro.





Con una vibra similar a los Kaguu, Thrëė le da duro al math rock con influencias que van desde el jazz y rock progresivo hasta el funk y stoner, pasando por el punk y el bossa. Siempre manteniendo una atmósfera relajada y agradable, llena de cambios de ritmo y variaciones de tiempo.

Con una muy limitada discografía (apenas un par de EP’s publicados), esta banda oriunda de Tijuana ha demostrado su talento compartiendo escenario con Delta Sleep, de Brighton, en su primera vista a nuestro país y participando en el Fronterizo Fest.

Sus últimos tres lanzamientos han sido sesiones en vivo, las cuales nos demuestran la energía que imprimen en cada uno de sus shows y la gran técnica que manejan estos jóvenes músicos.





Por otro lado, en la tierra del tequila y el mariachi, existe un trío de músicos que crea densas atmósferas y pasajes cinematográficos a través de un post rock fino y muy bien trabajado.

Mar Perdido, con base en Guadalajara, lanzó el álbum Indiferente en mayo de este año que está a punto de acabar. Su trabajo nos recuerda a los momentos más sólidos de bandas emblemáticas del género como Godspeed You! Black Emperor y Explosions In The Sky; nada mal para una banda con sólo dos lanzamientos en su catálogo.

La agrupación se había tomado unos meses de descanso, pero en noviembre vuelven a las andadas con sus característicos shows emotivos y enérgicos. Así que estás a tiempo de seguirlos en sus redes y estar atento a sus fechas próximas (y la fina selección de memes que se avientan en su Facebook).

