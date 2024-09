Un proyecto de atentado frustrado contra una base militar en Francia

Cuatro personas de entre 16 y 23 años — incluyendo a un ex militar —pasaron a disposición judicial el lunes 13 por planear un ataque contra una base militar en el sur de Francia. Fueron detenidos en Bouches-du-Rhône, Rhône y en Yvelines por la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI) a primera hora del 13 de julio. Es lo que anunció el miércoles por la noche Bernard Cazeneuve, el ministro del Interior francés después que el presidente de la República hubiera hablado sobre el tema horas antes.

Según las informaciones del periódico Le Monde, el más joven de ellos, un menor de 16 años, quedó en libertad tras haber sido descartarlo del proyecto de atentado de los otros 3 sospechosos.

Varios medios de comunicación franceses informaron el jueves sobre los detalles del proyecto de atentado a partir de las declaraciones que los 4 sospechosos habrían hecho mientras estaban bajo custodia policial. Según la emisora France Info, querían entrar en la base militar de Port-Vendres (cerca de Perpignan, en los Pirineos Orientales), instalada en Fort Béar, para secuestrar y decapitar a un alto oficial del ejército. El acto se habría inmortalizado por medio de una cámara Go Pro y publicado en Internet. La base de Port-Vendres es utilizada para el entrenamiento de comandos del ejército francés.

Los sospechosos estaban siendo vigilados desde hacía varios meses. Se abrió una investigación preliminar por «conspiración para preparar actos de terrorismo», el 23 de junio. Las autoridades decidieron arrestarles para evitar que pudieran atentar el 14 de julio — la fiesta nacional francesa en la que se homenajea a las fuerzas armadas (presunto objetivo de los sospechosos).

El anuncio de la puesta bajo custodia de estos individuos también se hizo antes de lo previsto. Tenía que haberse anunciado el viernes, pero el presidente de la República aceleró las cosas durante un viaje a Marsella este miércoles. Habló del asunto frente a la prensa: «Esta semana hemos evitado actos terroristas que podían haberse producido», declaró el presidente.

Bernard Cazeneuve, el ministro francés del Interior organizó una conferencia de prensa precipitadamente después de oír las palabras del presidente para matizarlas.

El ministro anunció que el «principal instigador» de este ataque planeado era el joven de 17 años y que había levantado el interés de las autoridades «por su activismo en las redes sociales y en relación con los yihadistas franceses encarcelados hoy. El joven también había mostrado interés por «partir a Siria», hecho que provocó que le interrogaran en la DGSI en octubre.

Después de la entrevista, el individuo fue utilizado para rastrear los otros dos cómplices que siguen bajo custodia, incluyendo un ex militar de la marina francesa, que estuvo precisamente destinado en Port-Vendres antes de salir del ejército. El tercer cómplice, un individuo radicalizado de 19 años, se le vigilaba por sus vínculos con el movimiento radical.

El canal de noticias iTélé reveló el jueves por la tarde que el ex militar era marino de primera clase y se habría retirado del ejército en 2015. Según informaciones de Le Monde, el ex militar había dejado la Marina por razones médicas y no a causa de su radicalización.

En su tradicional discurso del 14 de julio, François Hollande, aseguró que el sistema de monitoreo de los lugares públicos franceses en el marco del pla Vigipirate «continuará […] a lo largo de los próximos meses» y no se dejará de hacer antes de final de año. Unos 10.000 soldados están desplegados actualmente en Francia para vigilar el territorio, a raíz de los ataques contra la redacción de Charlie Hebdo y la tienda de comestibles Hyper Cacher a principios de enero en París.

