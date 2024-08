Desmontando la teoría de Forocoches sobre el tongo en las elecciones

La conjura del pucherazo que se publicó el 1 de mayo en Forocoches, el lugar de residencia de todos los trolls españoles, provocó un estado de descontento general de los votantes de derechas. Los datos, no-del-todo-contextualizados, que suelta el creador de esta historia, llevan a pensar que lo que sucedió el 28A no fue otra cosa que un tongazo.

Como sabéis, el PSOE ganó las pasadas elecciones españolas, imponiéndose en la mayoría de las provincias. La cosa es que el día en cuestión que había que acudir a la fiesta de la democracia, muchas personas se quedaron con una mano delante y otra detrás porque habían sido eliminadas del censo electoral, en el que todos, por supuesto, aseguraban que debían figurar, ya que era el lugar en el que habían votado “toda la vida”.

El hilo empieza fuerte: “intentad tener un poco de criterio por el bien del foro y de España”. Porque si eres de derechas no puedes desear ninguna cosa más que desear el bien del país, debes ser el Mesías del bien común. Y es algo que hay que agradecerles, porque sin ellos no tendríamos nada que contar.

Según el hilo, el INE (Instituto Nacional de Estadística), publicó el 7 de marzo una nota de prensa en la que figuraban 36 893 976 personas que podrían acudir a las urnas un mes y medio después. Las que acudieron es otro tema. Pero lo que inquieta a los matemáticos empedernidos de derechas es más complejo, tanto como realizar una ecuación en la que habría que calcular un porcentaje. Vamos a ello. Según “la conspiración del 28A”, en un mes se purgó a más de dos millones de personas sin aparente motivo.

Exactamente, la cifra que se proporciona se sitúa en 2 095 772 personas eliminadas de raíz, de la misma forma que la derecha eliminaría los derechos de la mujer. Entendemos que este cálculo se ha realizado aplicando el 75,75 % de la cifra total de censados el 7 de marzo.

Os lo explicaré como me lo explicaba Emilia, la profesora de Matemáticas que siempre me dejaba con un 4 en la nota final: si 36 893 976 sería el 100 % de los votos, el 75,75 % de los votos sería 27 947 186. Por tanto, los datos oficiales no coincidirían, ya que se habría “purgado” a 1 586 135 y no a 2 095 772 como dice la fuente del hilo. Por tanto, es cierto que hay movimientos extraños en las cifras que nos aporta el Ministerio, pero amigo MaskSalesman no podemos informar al pueblo de la misma forma que lo hace el Gobierno. Una cosa bonita que me encantaría que pensaran los votantes de derechas es que ese 0,01 % que faltaba por contar en el escrutinio fuera el pico que falta para disparar las cifras y que así se sumase más de 4000 personas.



La siguiente imagen es del idéntico momento en el que el INE manda la nota de prensa de la gente que podía ir a votar en las pasadas elecciones del 26 de junio de 2016. El resultado: 36 518 100 personas censadas, aunque por supuesto este año también hubo fallo, aunque para ellos no es tan garrafal que 2000 personas fueran eliminadas de lo que debería ser la cifra final. Lo llaman “simples errores de censo”.

Entre los votos contabilizados en 2016 y 2019 se da una diferencia de 2 200 173 votos gracias a la mayor participación en este último año. “Aquí se contabilizan los votos a todos los partidos, los votos nulos, los votos en blanco y las abstenciones”, dicen en el foro. “En 2016, se produjeron 10 840 364 abstenciones, votos en blancos y votos nulos. En 2019, se han producido 8 911 869, lo que nos da una diferencia de 1 928 495 personas que han pasado en 2019 de votar en blanco, a abstenerse, o cuyo voto fue nulo a votar a algún partido”. Es decir, según este hilo, en 2019 ha habido 2 200 173 votos más, y además, 1 928 495 abstenciones, votos nulos y votos en blanco menos.



El PSOE ha conseguido 2 056 046 votos en 2019, algo que muchos atribuyen a que los 1 316 805 votos que perdió Podemos fueron a parar al Partido Socialista. Pero faltaría añadir que 739 241 más que en 2016 se decantaron por votar a PSOE más además de los del partido de Pablo Iglesias. Algo que “no ven normal si analizan el bloque de derechas”, dicen los forococheros.

Bien, el bloque de derechas ha recibido solo 42 779 votos más en las elecciones de 2019. “Es curioso que solo haya aumentado esto teniendo en cuenta que han votado 2 200 173 personas más y que 1 928 495 de los que se habían abstenido, habían votado en blanco o su voto había sido nulo, han votado esta vez a algún partido”. Esto reflejaría que solo un 1,9 % de los nuevos votos y un 2,2 % de los que han pasado de abstenerse o sus variantes habrían votado a la derecha y que por tanto, la mayoría de nuevos votantes habría optado por opciones de izquierdas.

Se resignan haciendo cálculos extraños que todavía no quedan muy claros: “¿Nos están diciendo que de los 2 200 173 de votos nuevos y que de los 1 928 495 de votantes que se abstuvieron, votaron en blanco o su voto fue nulo, 911 992 han ido a la izquierda y solo 42 779 a la derecha?”. A lo que sigue un llanto que podría haber publicado Patri, la de Vox enmascarada en un perfil falso del foro: “¿Esto os parece creíble? ¿No faltan votos?”.

Aunque no lo parezca, su forma de investigar es de admirar. No quieren dejar un cabo sin atar así que se acuerdan de otro dato bastante relevante: “¿en estos tres años solo ha fallecido gente de derechas?”. Es muy probable que así sea, ya que la edad media de voto del bloque de derechas se sitúa en los 40 años.

“Soy taxista y el 80 % de mis clientes me decían que iban a votar a VOX, mis compis de curro igual y mis amigos. Mi familia no, ellos votan a C’s y PSOE”, contesta otro forero. “Y de repente sacan 24 escaños”. Pregúntale a tu familia por qué. Algo similar le pasa al personaje detrás de Chateau: “Vox ha sacado peor resultado ahora, que les conoce todo el mundo y tras una campaña masiva”. Más es menos, y cuanto más ha sabido España de la política de terror que predica VOX, menos ha conectado con ellos.

Pero nada, a ellos solo les sigue perturbando que las papeletas de VOX se acabasen en muchos colegios electorales. Y lo cierto es que me alegro de que así pasase, porque se hizo un gran trabajo de reciclaje que no hubiera sucedido de otra forma.

El trabajo del sistema antihackeo tampoco les convence. Se supone que los datos de nuestros votos se almacenan en un sistema blindado para las posibles difusiones de los resultados, que está capacitado para suspender la publicación del escrutinio. Este sistema se forma por seis figuras del Gobierno, presididos por el subsecretario del Ministerio de Interior. “Se cierran las urnas, se manda escaneado el recuento a un servidor secreto y se analizan los resultados para mandarlos al servidor central de la empresa encargada del recuento y de ahí a la web del Ministerio”. Una sala que se imaginan así:

“Gracias por la info, en mayo votaré al PSOE”, dice alguien.