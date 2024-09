Puede ser que los transgénicos no sean tan malos después de todo

En el ambiente actual de la alimentación informada, pocos asuntos son tan divisores como el de los alimentos modificados genéticamente. Si bien muchos consumidores y vendedores de kale no tocarían dicho producto ni con un palo de diez metros, la ciencia reciente ha decidido apoyar el bando de las frutas y vegetales transgénicos, con datos importantes donde demuestran que su consumo, contrario a lo que los consumidores puedan pensar, no tiene efectos adversos para la salud. Y un número creciente de científicos, escritores a favor de los transgénicos y activistas están alzando la voz para defender los potenciales beneficios que poseen los alimentos transgénicos como los cacahuates sin alérgenos, las cebollas que no provocan el llanto y las manzanas inmunes a la oxidación.

Kavin Senapathy es uno de los miembros más activos de la comunidad escéptica de los orgánicos y a favor de los transgénicos. La postura de Sanapathy, colaboradora regular de Forbes y cofundadora del sitio web March Against Myths about Modification (Marcha en Contra de los Mitos sobre la Modificación), comenzó a formarse cuando, al escribir para el sitio testimonial para padres Grounded Parents, se dio cuenta de que «la mercadotecnia basada en el miedo alrededor de los transgénicos por lo regular está dirigida a los padres» y decidió comenzar a documentar su proceso de aprendizaje en ingeniería genética y comida.

MUNCHIES habló con Senapathy acerca de romper los mitos de los transgénicos, las mentiras del movimiento orgánico y alimentos increíbles, como los aguacates que no se oxidan (guacamole verde y prístino, ¡aquí vamos!).

MUNCHIES: Hola, Kavin. Cuéntame acerca de «March Against Monsanto». ¿Cómo decidieron tú y tus compañeros entrar en acción? Kavin Senapathy: March Against Myths es una organización comunitaria que fundé junto con el genetista Dr. Karl Haro von Mogel y David Sutherland, un activista vegano a favor de los derechos de los animales. Nuestro primer evento anual se llevó a cabo en mayo de 2015, cuando protestamos en March Against Monsanto, llevando carteles con evidencia y ofreciendo discursos científicos. Desde entonces, hemos estado realizando acciones directas en contra de los instigadores de mitos. Por ejemplo, fuimos pieza clave para cancelar una conferencia en contra de los transgénicos en el Houston Museum of Science (Museo de Ciencias de Houston) ofrecida por el científico Thierry Vrain, y tuiteamos en vivo los mitos que promueve durante sus conferencias, que en este caso tuvo que cambiar de locación.

Muchos miembros del público en general o se oponen completamente a los transgénicos o desconfían de ellos, creemos que Monsanto es una corporación mala y sin buenas intenciones. ¿Cómo llegamos a este punto? La saturación de información que hay en internet está creciendo más rápido que nuestra capacidad de pensamiento crítico. La inseguridad y confusión que esta saturación provoca es propicia para el abuso. La verdad es que la mayor parte de lo que la gente odia de Monsanto está basado en mitos y desinformación perpetuados en fiestas con motivaciones financieras. Pero tampoco soy una porrista de Monsanto. Para mí, la tecnología y la innovación es mucho más grande que Monsanto. Se trata de la agricultura, la tierra y la justicia social.

Kavin Sanapathy. Foto cortesía de Kavin Sanapathy/Patricia LaPointe.

Hablemos sobre algunos de esos mitos de los transgénicos. ¡Hay tantos! Te nombraré unos cuantos:

-Que los transgénicos son los únicos organismos manipulados genéticamente de forma antinatural. Casi todos los alimentos que consumimos, incluyendo los orgánicos, tienen sus genomas alterados de formas muy antinaturales, ya sea en el campo o en el laboratorio, usando métodos que no ocurrirían en la naturaleza.

-Que los transgénicos no son analizados y no son seguros, que causan grandes incidencias en alergias y problemas de salud. Es anticientífico y arbitrario someter los alimentos de ingeniería genética a un escrutinio más estricto que a los creados con otros métodos. Las plantas creadas a partir de la exposición a químicos mutagénicos o la radiación, como los productos a base de trigo tan comunes, no son objeto de análisis como los transgénicos, a pesar de que no hay nada más o menos riesgoso inherente a las técnicas transgénicas en comparación con otras.

-Que defender la ingeniería genética es lo mismo que apoyar los intereses de las grandes corporaciones. Varios de mis colegas y yo, escritores, científicos, padres y escépticos promovemos la verdad y la ciencia de los transgénicos debido a las injusticias que estos mitos perpetúan.

-Que las protestas contra los transgénicos y otras tecnologías agrícolas es una forma de fastidiar a Monsanto y a las grandes empresas agrícolas. La mayoría de la gente no se da cuenta de que los protestas contra los transgénicos ayudan precisamente a empresas como Monsanto, con el contexto excesivamente estricto y regulado de manera poco científica la situación se vuelve cara y difícil de manera exorbitante para que los pequeños actores logren llevar sus productos al mercado.

Eres crítica respecto a los «mensajes desinformados» de la industria orgánica. ¿Puedes darnos un ejemplo? Una de las creencias más comunes de la agricultura orgánica es que no usa pesticidas químicos. Esto es falso, la agricultura orgánica usa pesticidas, si bien diferentes a los convencionales. La mayoría son derivados naturales en lugar de sintéticos, pero esto no tiene relevancia en la toxicidad. La industria orgánica también comercializa sus productos, más bien de forma confusa, como mejores para el ambiente, los agricultores y la salud; y dicen que son más naturales. La mayor parte de su mensaje engañoso es intencional e influencia con éxito las percepciones del consumidor y su comportamiento de compra.

¿Cómo es que combatir los mitos sobre la modificación es un asunto de justicia social? Las técnicas de ingeniería genética que los activistas contra los transgénicos y grupos de protesta engloban bajo la etiqueta «transgénico» son herramientas útiles para la agricultura. Casi cualquier aspecto deseado puede ser mejorado con estas tecnologías, incluyendo la resistencia a las sequías, resistencia a los patógenos, fortalecimiento nutrimental y más, todo lo cual puede beneficiar a los agricultores, los consumidores, los necesitados y al ambiente.

¿No se supone que la comida orgánica es más saludable para nosotros? «Saludable» es una palabra clave, popular pero indefinida, respecto a la comida. Lo más importante, según lo que he aprendido de dietistas registrados y otros expertos, es que las calorías que consumes en una comida también aporten beneficios al cuerpo, como vitaminas, fibra, proteína y cantidades relativamente pequeñas de azúcar, sal y grasas saturadas. Si algo es orgánico o no, nada tiene que ver.

Eres madre. ¿Cómo es que ser madre y tomar decisiones respecto a la comida de tus hijos afecta tu postura frente a los transgénicos? Ser madre es parte de lo que desató mi interés en los transgénicos, entre otros: la comida, la agricultura, la ciencia y la tecnología o avances médicos. Como mamá, siento empatía por los padres que no son tan privilegiados como yo, que pueden ser engañados por quienes se oponen a los transgénicos y sienten presión por gastar más en alimentos supuestamente no transgénicos.

¿Cuáles son los puntos básicos que te gustaría que el público apartara del debate sobre transgénicos? -Tenemos acceso a la comida más abundante, variada, nutritiva y segura en la historia.

-Los agricultores retratados como víctimas de los transgénicos. Los agricultores no son víctimas, más bien toman decisiones calculadas sobre su forma de operación. Cuando tengas dudas, ¡pregúntale a un agricultor! Existen cada vez más y más agricultores con presencia en redes sociales y están felices de contestar tus preguntas.

-¿Te gustan los aguacates que no se oxidan, las cebollas que no provocan llanto y el trigo sin gluten? Si es así, necesitamos impulsar la innovación y la competencia. Protestar en contra de las técnicas de desarrollo agrícola crea una atmósfera demasiado rigurosa y carente de objetividad científica que labra un camino libre para las grandes empresas y evita que este tipo de beneficios alcancen a los consumidores.

Gracias por hablar con nosotros, Kavin.

