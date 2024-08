¿Puedes contraer una ETS en baños públicos?

Artículo publicado por VICE México.

Soy alguien bastante paranóico, cada vez que voy a un baño público trato de que mis manos y piel tengan el menor contacto posible con cualquier parte del sanitario, y eso es sólo para orinar. Pero, en los terribles momentos que inequívocamente he tenido que sentarme a cagar, me he sentido como Sheldon cuando se tiene que sentar en el otro cojín de su sofá. Lo lleno de papel sanitario, tiro la cadena tres veces y cuando finalmente mi piel desnuda hace contacto con el inodoro, estoy automáticamente lleno de gérmenes o enfermedades de transmisión sexual, sintiendo la necesidad imparable de querer una ducha lo más pronto posible.

Todas estas suposiciones están formuladas sin ningún dato duro, pero imagino que cualquier ETS está viviendo en las distintas zonas del sanitario y que mis genitales están en peligro. Al final del día, miles de personas se sientan en ese sanitario con sus genitales desnudos.

Afortunadamente, como todo en mi vida, son suposiciones llenas de ansiedad y sin base alguna. Según Philip Tierno, Ph.D., profesor clínico en los departamentos de microbiología y patología en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, no es posible contagiarse de ETS en un inodoro. “La parte superior del asiento de un inodoro es mucho más limpia que los lavabos de la cocina de la mayoría de las personas. Cuando se trata de enfermedades de transmisión sexual como el herpes, la mayoría de las veces se encuentra en los asientos de los inodoros, y las bacterias suelen desaparecer bastante rápido: el virus del herpes no puede sobrevivir fuera del cuerpo por más de 10 segundos, tampoco la clamidia ni la gonorrea” dice Tierno. “Cuando es una enfermedad transmitida por la sangre —como el VIH o el virus del Zika—, siempre y cuando no haya contacto entre fluidos personales de otra persona sobre una herida abierta está sentado en el baño, está bien”, concluye.



Son escenarios bastante complicados: sentarse en un inodoro público con una herida abierta no suena nada bien. “Si tienes lesiones o abrasiones, cualquier tipo de piel abierta, puedes infectarte de algo como una infección por estafilococos”, agrega Tierno. Poniéndolo en palabras más claras: todos los virus mueren bastante rápido cuando están fuera del cuerpo, y pensar que pueden sobrevivir en el inodoro para luego infectarnos, es casi imposible, según James M. Steckelberg, M.D. de la Mayo Clinic: “Debido a que el virus muere rápidamente fuera del cuerpo, es casi imposible contraer la infección a través del contacto con inodoros, toallas u otros objetos utilizados por una persona infectada”.



“Que yo sepa, nadie ha adquirido una ETS en el asiento del inodoro, a menos que estuvieran teniendo relaciones sexuales en el asiento del inodoro” dice Abigail Salyers, PhD, presidente de la Sociedad Americana de Microbiología (ASM).

Todo esto sugiere que podemos hacer nuestras necesidades corporales un poco más tranquilos. Una victoria más para la humanidad. Pero, como leyeron arriba, si tienen heridas abiertas, por favor no se sienten en ningún inodoro. Es por su bien.

