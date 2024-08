La pesadilla inmobiliaria del mes: 900 euros por vivir en la Puerta de Alcalá

‘La pesadilla inmobiliaria del mes‘ es una sección en la que denunciamos los abusos más flagrantes y los pisos más sorprendentes del mercado inmobiliario en España. Si te has topado con algún palacio similar, escríbenos a esredaccion@vice.com.

«La miro de frente y me pierdo en sus ojos,

sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña,

no intento esconderme, nadie la engaña,

toda la vida pasa por su mirada.

Miralá, míralá, miralá, míralá,

la Puerta de Alcalá.

Miralá, míralá, miralá, míralá,

la Puerta de Alcalá.»

Videos by VICE

Estamos en una época en la que todas las banderas están en la calle y posiblemente nuestros hogares se puedan ver desprovistos de ese toque personal y casposo que tanto gusta. Hay muchos salones que ahora mismo están huérfanos, vacíos por dentro, mientras el balcón se convierte en la parte más valiosa de la casa. Para toda esa gente que sufre de horror vacui tenemos el piso definitivo.

¿Qué es?: un vinilo gigantesco de la Puerta de Alcalá en la pared de un salón minúsculo. De hecho, el vinilo tumbado en el suelo seguro que no entra.

¿Dónde está?: En el multicultural barrio de Lavapiés, en una calle que está muy en cuesta.

¿Qué se puede hacer por ahí?: En Lavapiés hay de todo, multitud de centros culturales, locutorios, el Museo del Jamón no pilla lejos, si te gusta la comida india te puedes inflar… vamos, que la zona es divertida.

¿Cuánto cuesta?: Pues son 900 eurazos.

Hay que tener una concepción del interiorismo muy retorcida para llegar a parir el salón que se ofrece en esta casa. Sin embargo si uno mira la fotos varias veces se llega a la conclusión de que el casero tenía un plan. Sí, encargar ese póster descomunal y tremendamente hortera formaba parte de un plan. Un plan que podría haber sido urdido por el mismísimo Rajoy. Como las lonas del crucero de Piolín, el objetivo consistía en tapar lo trapero y cutre del piso.

Una jornada cualquiera en este espacio de ensueño decorativo podría ser así:

Llegas al sofá y te sientas, en ese momento tu cabeza reposa sobre el bordillo de la más famosa rotonda de todo el país. Hasta hace unos días ese título podría pelearlo con la Plaza de España de Barcelona, pero la otra candidata parece que ha pedido la portabilidad. Estiras los brazos y puedes tocar el césped, las orquídeas y toda la floristería ornamental que adorna la puerta. Ya no quedan claveles, eso sí.

Intentas buscar una mesa para poder dejar el kebap que pillaste debajo de casa, buscas una mesa delante del sofá, sin embargo hay una escalera, entonces el papel albal del kebap empieza a hacer aguas.

Cunde el pánico y ese goteo en tono caqui comienza a extenderse por el suelo del salón. Tampoco tienes servilletas cerca y las manos empiezan a estar pringadas, así que terminas echando el guante a esos cojines tan blancos que hay sobre el puf de diseño.

Una vez atajado el problema buscas la tele. Con la Mahou verde en la mano te das cuenta de que está a la derecha, pero no es una tele, es una tablet colgada de la pared. La enciendes con el mando, que es más grande que la propia televisión, y buscas LaSexta para ver dónde está Ferreras. El mejor periodista de la zona euro está en la Barceloneta entrevistando a dos chavales patinando. Les pregunta hasta cinco veces por el papel del coronel Pérez de los Cobos en la coordinación de Mossos. Tras tres minutos se van sin entender nada de lo que dice ese señor.

Apremia el sueño y quieres irte a dormir. Llega el momento más tenso de la noche. Tienes que enfrentarte a LA ESCALERA. Con semejante inclinación resulta inevitable subir habiendo hecho todos los deberes previos. Te aseas, vacías los tanques y coges una botella de agua (si es que eres de esa gente), porque la mera idea de volver a bajar y hacerlo en la oscuridad podría formar parte de una película de Tom Cruise. En definitiva, meditas seriamente la opción de quedarte a dormir en el sofá.

Venga, logras subir, sin tirar de sherpa. Te desvistes, buscas el pijama, pero —oh, sorpresa— no hay armarios, solo hay dos bolsas aterciopeladas en el suelo. Cuando maldices tu suerte te metes un cabezazo tremebundo con el techo, es una habitación hecha para Tyrion Lannister. Cuidado también con el entusiasmo mañanero al despertar, se recomienda acolchar el techo, como las columnas de los parkings.

De la cocina y del baño hay poco objetable: cuquismo decorativo, interiorismo vanguardista e incluso secador con una base fija que recuerdan a cualquier hotel. También hay taburetes, que vienen muy bien para estirar la columna tras una noche andando agachado por la habitación.

Conclusión. Es verdad que el salón enamora pero luego ves que vale 900 euros y casi te quedas con un buen gotelé. Llamadnos tontos, pero tener dinero para comer siempre se agradece.