Pues sí: apoyamos la patraseada de Amaranta Hank

Amaranta Hank, la actriz porno y escritora que se hizo famosa al desvirgar a un tipo en cámara y quien confesó querer grabar un video porno con el exprocurador Alejandro Ordóñez y un desmovilizado, ha vuelto a sacudir el morbo en las redes.

Hace dos días, Hank accedió a cumplirle el sueño a Yeimis Echeverry: grabarse teniendo sexo con él luego de que este superara el reto de tener 10,000 retuits.

Videos by VICE

Pero a Yeimis Echeverry, que padece osteogénesis imperfecta —una condición clínica que no le permite producir el colágeno necesario para fortalecer los huesos—, la emoción no le duró mucho, pues la actriz porno le rompió el globo a más de uno a través de un comunicado que pueden leer abajo, donde reprobaba un tuit de Yeimis que decía: «Vivimos en un mundo que le pide a los hombres no culearse a las mujeres y botarlas en vez de enseñar a ellas a no dejarse culear tan fácil».

Esa es la razón por la cual Amaranta Hank se «patraseó» con la idea del video.

¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece válido?

Más de uno se emputó en redes sociales hasta el punto de crear el hashtag #MientoComoAmarantaHank, que se volvió tendencia nacional. Hubo comentarios y ofensas de todo tipo en contra de la actriz y escritora, reprochándole por quedarle mal a Yeimis. Y, obviamente, los memes son lo primero en aparecer cuando se genera una situación polémica.

Parece que la humanidad que hoy se parte en lágrimas con la campaña de #YoTambién (#MeToo), diciendo que las mujeres sufren de acoso sistemático por parte de una cultura machista, es la misma que sale a montársela a una mujer que tilda de machista un comentario y que toma decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad. Increíble.