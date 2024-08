Punk, DIY y furia: El hogar no se destruye

Es claro que estamos viviendo tiempos traidores, que la demencia nos acorraló y el desastre llegó recargado a nuestra tierra: Latinoamérica. La gran cantidad de civiles que salieron a las calles a ayudar nos han demostrado que son tiempos de autogestión, de arte que construye y de manos que toman a otras sin importar la condición social, geográfica o de ninguna índole. Por alguna razón una desgracia como la que recién vivimos recientemente en la Ciudad de México, y algunos Estados aledaños de la república mexicana, como Puebla y Morelos, nos abrió los ojos a algo que la comunidad punk viene marcando por décadas: la gestión a nivel de cancha de proyectos horizontales y cuyo fin último es edificar el espíritu, por más que suene cursi.

Los sismos del pasado 7 y 19 de Septiembre en México y el Huracán María que destruyó gran parte de Puerto Rico, han tocado fibras importantes en Juan Ricardo Yilo, multinstrumentista y voz de la banda venezolana Zeta, quien apoyado por el Colectivo Nido de Ratas, en el que participan los chicos de Deshuesadero de la Ciudad México, lanzará un tape con un par de canciones bajo el título de Ánimo, del cual todas las ganancias obtenidas se destinarán a los damnificados del temblor que devastó algunas zonas del centro y sur de nuestro país y el huracán que azotó Puerto Rico.

Desde 2008 Jota Erre empezó a viajar y a tocar por Latinoamérica, y es claro que esas visitas han marcado su vida pues ha visitado de sur a norte el continente. Hablamos con él para conocer el proyecto y demás cuestiones específicas sobre el mismo.

Noisey: ¿De dónde surge la idea de este casete?

Juan Ricardo: En mis viajes me di cuenta que en nuestra tierra habitan seres con una expresión cultural impresionante, una expresión que me formó no solo como artesano sino también como persona, en muchas ocasiones Latinoamérica ha sido mi soporte, alimento, medicina y terapia; siempre estuvo ahí, y ahora siento que es mi momento de estar para ella. El punk, el DIY, y la furia es parte de mi expresión, siempre está presente en todo lo que hago con el arte, pero lo que hoy busco es expresar desde lo más puro y espontáneo el amor que siento por mi comunidad, y ayudar, unir, estar presente como hermano, como hijo y como latinoamericano.

El material se lanzará bajo tu nombre, Juan Ricardo Yilo (ich) y la edición física del tape es de Nido de Ratas junto con otros artistas. El arte de portada es de Erick Lara de Guadalajara y cuenta con dos temas acústicos cargados de energía y mucho corazón. Cuéntanos de los temas.

La letra y música de los temas la escribí hace un par de años, existe una versión eléctrica de los mismos en un álbum llamado L’Antiteoria del Todo de la banda Zeta. Esta nueva versión la grabe apenas hace unos días en mi casa, con ayuda de mi hermano Daniel Hernández quien hizo los arreglos musicales y percusiones. El primer tema se llama «La Casa se quema» y el segundo «El Peso de la melancolía del mundo». Las letras son versos de ánimo, fuerza y energía; las escribí estando en mi país natal, Venezuela, pero siento que ya mismo el mensaje es perfecto para darle ánimo a mis hermanos de México y Puerto Rico.

«La casa se quema pero el hogar no se destruye» pudiera ser un lema para tatuarse en cada brazo de los centenares de brigadistas voluntarios que salieron a reconstruir un país que su gobierno abandonó. Hablo de México. Y claro que hablo de todos los que le han dedicado días a levantar escombro y a buscar ayuda de boca en boca.

¿Tienes un mensaje para todos esos voluntarios?

El mensaje es fuerza para resistir y luchar en estos tiempos de extremo cambio, mi corazón está con ustedes ya mismo, son mi inspiración y la de muchas personas más y un ejemplo a seguir para todos los pueblos latinoamericanos, gracias y toda la energía esté con ustedes.

Cuéntanos sobre la edición física.

El tape sale en octubre. Se está tratando de tenerlo listo lo más pronto posible, para empezar a recaudar fondos para México y Puerto Rico. El tiraje será de 100 ejemplares con los que se buscará colaborar con los damnificados. 100 cassettes hechos a mano, como los viejos tiempos, una edición artesanal.

Ahora hablemos de la distribución, man: ¿Ya se tiene pensado cómo distribuir el material?

Estoy conversando con gente de varios sellos que están bastante dispuestos a ayudar a distribuir los tapes. Costa Records, Light And Noise, Nido de Ratas, Carcoma Records. Hasta ahora han sido no sólo receptivos si no también un gran ánimo y apoyo para que desarrollemos este proyecto.

Aparte de comprar el material ¿Cómo puede colaborar la gente? ¿Hay otras formas de ayuda que tengas contempladas?

Por ahora estoy tratando de organizar más colaboraciones de arte para desarrollar proyectos como este Tape con otros artistas de otros ámbitos e invitar a más personas a sumarse a la causa, puede ser cualquier tipo de arte desde ropa hasta música, que estén dispuestos a crear en pro de esta lucha.

La distribución digital del tape será a través de Merch All Day y lo pueden adquirir físicamente en la tienda Carcoma Records en CDMX. Además del bandcamp embedeado arriba.

