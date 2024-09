La purpurina de tu maquillaje podría proceder de la explotación infantil

Repasa tu neceser de maquillaje en busca de cualquier cosa que brille, destelle o resplandezca y lo más probable es que contenga mica. El polvo de este mineral que se produce en la naturaleza y que se encuentra comúnmente en cosméticos y pinturas, se emplea para dar a los productos una cualidad brillante y reflectante. Sin embargo, los activistas advierten de que su comercio internacional y su cadena de suministro están manchados por la explotación infantil.

Los seres humanos llevan embelleciéndose con mica desde el siglo XIV, lo que demuestra esa máxima que dice que ninguna sociedad es demasiado antigua como para ser fabulosamente hortera. La única diferencia es que los niños medievales probablemente no trabajaban en condiciones increíblemente peligrosas para poder maquillarnos a precios asequibles.

Una reciente investigación llevada a cabo por la cadena británica ITV descubrió que había niños trabajando en minas ilegales en la provincia oriental de Jharkhand, el núcleo productor de mica de la India. Niños de edades tan tempranas como los seis años fueron grabados golpeando grandes piezas de mica para transformarlas en rocas más pequeñas mientras los trabajadores de la mina ilegal trabajaban bajo tierra sin equipamiento de seguridad.

Aunque el trabajo infantil no es totalmente ilegal en la India ―los niños de más de 14 años tienen permitido trabajar en entornos no peligrosos―, trabajar en la producción de mica contraviene la legislación laboral de la India. Mohan Baranwal, de la Asociación Local de Comerciantes de Mica, negó la existencia de trabajadores infantiles ante la ITV, a pesar de que las grabaciones decían lo contrario. «No, no. Los niños no van a las minas», dijo. «Los padres trabajan en las minas y los niños van al colegio».

India produce la mayor parte de la mica que se emplea en todo el mundo y el 75 por ciento de ella procede de la minería ilegal. Se calcula ―no existen cifras oficiales porque los accidentes en el comercio, principalmente ilegal, nunca se denuncian― que entre cinco y diez niños mueren en las minas todos los meses y que se producen incluso más fallecimientos en el caso de los adultos. Alrededor de 20.000 niños trabajan en esas minas, obligados a entrar en la industria por la demoledora pobreza que reina en las provincias de Jharkhand y Bihar de la India, donde se localiza la producción de mica.

Además de negarles una educación, los niños mineros a menudo contraen enfermedades a largo plazo, porque la inhalación de demasiado polvo de sílice puede desembocar en silicosis, una enfermedad pulmonar potencialmente mortal. Y eso sin contar con los peligros de los posibles derrumbamientos dentro de las minas.

«La extracción minera de mica en la India está manchada no solo con la explotación infantil, sino también con la servidumbre por deudas de los trabajadores adultos, de modo que las empresas deben ser conscientes de los riesgos que suponen esas prácticas para sus cadenas de suministro», afirma Aiden McQuade, de la Organización Internacional contra la Esclavitud. «La industria debería trabajar para asegurarse de que los adultos perciben salarios que les permitan vivir y no caigan en servidumbres por deudas, lo que les obliga a enviar a sus hijos a trabajar en las minas».

Además de en la industria cosmética, la mica es a menudo empleada por los fabricantes de vehículos que buscan un efecto metalizado en sus pinturas. Una investigación llevada a cabo por el Guardian en 2016 descubrió que los proveedores de Vauxhall, Volkswagen y BMW estaban vinculados a minas que dependen del trabajo infantil. Las empresas están empezando a ponerse las pilas: en febrero, marcas de belleza como L’Oreál y Estée Lauder lanzaron la «Responsible Mica Initiative» (Iniciativa por una mica responsable), que se compromete a eliminar la producción infantil de mica en 2022.

«La mica no es un problema, ni lo es su extracción minera», indica Liz van Velzen, de la agencia para la ayuda a los niños Terre des Hommes. Afirma que la extracción de mica ―hecha de forma responsable― puede ayudar a sacar a toda la población de la pobreza. «Si las compañías mineras pagaran salarios justos y se aseguraran de que sus condiciones de trabajo se corresponden con los estándares internacionales, los padres podrían trabajar de forma segura y ganar suficiente dinero para mantener a sus familias y enviar a sus hijos al colegio».

Pregunto a van Velzen qué deberían hacer los consumidores. «Podían presionar a las firmas cosméticas pidiéndoles cosméticos libres de explotación infantil y pidiendo específicamente a las firmas de cosméticos que usen solo mica libre de explotación». Los consumidores que quieren evitar la mica completamente pueden emplear marcas como Lush, que se comprometió a eliminar la mica de todos sus productos en 2014. Sin embargo, van Velzen indica que es mejor no boicotear la mica en su totalidad, sino presionar a las empresas para que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, puesto que muchos de ellos dependen de la industria de la mica para obtener sus ingresos.

Mientras los consumidores deseen ponerse guapos, el comercio de la mica ―con todas sus consabidas víctimas― seguirá existiendo. Pero sin un cambio significativo por parte de los consumidores y las corporaciones, nuestro amor por las cosas que brillan continuará teniendo un coste humano espectacularmente abrumador.