PUSHA-T sobre su beef con Drake: «Las apuestas se cancelan y todo es juego limpio»

No ha pasado ni una semana desde que PUSHA-T lanzó DAYTONA, su muy esperado nuevo disco, después del Darkest Before Dawn de 2015 y parece que está en temporada de cacería. Después de hacer referencia al uso de ghostwriters por parte de Drake en el track cerrador de la placa, «Infrared», la querella entre ambos raperos finalmente está llegando a un punto crítico.

Por si no estaban enterados, el resumen es así: Después de hacer referencia a Drizzy en e track antes mencionado, ese mismo viernes el canadiense soltó «Duppy Freestyle» como respuesta. Ayer PUSHA-T finalmente respondió a ese tema de Drake, con «The Story of Adidon«, en el que acusó a Drake de ser un padre ausente, le dio un par de golpes a su identidad birracial e incluso habló de sus padres Dennis y Sandi Graham y de la enfermedad de su compañero de fórmula, Noah 40 Shebib. Por si fuera poco, Pusha puso como arte de portada para el track una foto perdida de Drizzy haciendo Blackface. Esta mañana, King Push llamó al programa de radio neoyorquino The Breakfast Club para aclarar su respuesta.

La línea que cruzó la línea para PUSHA-T, fue en la que Drizzy hace referencia a su futura esposa, Virginia Williams. «Todas las apuestas se cancelaron después de eso», dijo a los muchachos de The Breakfast Club. «Eso solo hizo que todas las apuestas se cancelaran. Todo lo demás es fair game».

En la entrevista, el rapero de Virginia incluso compartió detalles sobre cómo encontró esa foto para ponerla de portada. «La foto es de un fotógrafo llamado David Leyes … supongo que Drake se tomó esas fotos hace un rato. Dijeron que era su idea y algo que quería hacer».

El corazón de «La historia de Adidon» está en señalar que Drake ha mantenido en secreto que tiene un hijo. Y tomando en cuenta que tiene un deal con Adidas, la cosa se complica tremendamente. En palabras de Pusha: «La situación de Adidas es esta … Supuestamente, su nueva línea en Adidas se llama Adidon, que lleva el nombre de Adonis, su hijo», dijo Push. «¿No podíamos saber sobre tu hijo hasta que comenzaras a vender sudaderas y tennis?».

Este beef ciertamente se vuelve más interesante con cada canción que han sacado. Por la risa siniestra al final de «The story of Adidon», y Push diciendo que esto es solo «Volumen 1», parece que será un verano largo y cruel.

