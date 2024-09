Qué comer en la Lucha Libre

Si estás por asistir a un show de lucha libre en México, es mejor que tengas la piel gruesa. Los encuentros entre luchadores mexicanos profesionales se tratan tanto de decir muchas groserías (dentro y fuera del ring) como de hacer luchas dramáticamente artísticas.

Carrito de palomitas en la entrada de la Arena Coliseo de Guadalajara, México. Todas las fotos son de la autora.

Místico (Luis Ignacio Urive Alvirde) entra al ring.

Místico le habla a los asistentes.

Al entrar a la Arena Coliseo de Guadalajara, serás recibido con bocanadas deliciosas de olor a palomitas recién preparadas y burlas humorísticas de la multitud. Si eres mujer, probablemente te llamarán puta. Si eres hombre, las ofensas por lo regular girarán en torno a tu homosexualidad. A pesar de las obscenidades acometidas, nadie se siente ofendido.

Videos by VICE

LEER MÁS: Comer como un luchador mexicano

Cada jueves y sábado, la muchedumbre alegremente ruidosa se reúne aquí en Guadalajara para ver el fenómeno de luchas. Como cualquier espectáculo decente, la lucha ofrece comida tipo estadio para disfrutar mientras observas a los peleadores combatir entre ellos con una mezcla de fuerza y arte.

La Lucha Libre más que un deporte es un arte.

El de las micheladas.

José Casas Ruiz apodado el ‘Negro Casas’, originario de la Ciudad de México.

Alrededor del ring, vuelan los insultos y los vendedores caminan entre los pasillos ofreciendo golosinas como algodón de azúcar y donas. Para algo más sustancial, debes dirigirte a la ventanilla de la lonchería, donde sirven hot dogs, hamburguesas, salchichas y tostilocos. En el coliseo solo sirven cerveza, así que nada de tequila (a pesar de estar en la tierra del tequila). Pasa los insultos con ayuda de una cerveza Victoria o una michelada.

La lonchería de la Arena Coliseo de Guadalajara.

Victoria, la cerveza de las luchas.

Me acomodé con una cerveza para presenciar la locura que es la lucha. Vuelan dientes y saliva, los hombres salen disparados por el aire como Superman, y no sólo dentro del ring, sino hacia las butacas también. Es mucho más que un deporte; es teatro, una experiencia de la que te enamorarás instantáneamente por la energía de la arena. Mientras miras a un luchador tomar un puño de cabellos, come y únete al coro de la multitud gritando.