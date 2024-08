¿Qué con el video de Andy Warhol comiendo una hamburguesa?

En 1982, el director de cine danés, Jørgen Leth, publicó 66 Scenes From America (66 escenas de América), una narrativa visual de postales tomadas durante un viaje. Simple, pero interesante, explora las bases de la cultura popular en Estados Unidos.

Y al hablar de cultura pop, siempre se viene un nombre a la mente, un artista que estaba fascinado con la cultura de las masas de Estados Unidos y el culto a las compañías en el mundo posmoderno, Andy Warhol.

Leth trabajó con Warhol en esta película. Una escena en la que Warhol come una hamburguesa de Burger King durante cuatro minutos sin decir muchas palabras. En esta escena se sintetiza uno de sus conceptos más famosos: los 15 minutos de fama. El video es simple, sin decir absurdo, pero lo vemos de principio a fin porque después de todo, es Andy Warhol, el famoso artista, el que está comiendo una hamburguesa.

Al final del video sólo dice: «My name is Andy Warhol and I just finished eating a hamburger» (Mi nombre es Andy Warhol y acabó de terminar de comer una hamburguesa). Y fin.



