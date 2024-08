Qué decirle a tu cita cuando sólo quieres una relación casual

Algunas veces simplemente quieres salir y tener sexo con alguien sin ataduras. Y no hay razón para avergonzarse de ello. Pero, ¿qué haces cuando despiertas por la mañana y descubres que tu conquista de la noche anterior sigue en tu cama? O, lo que es peor, ¿cuándo tu amigo con derechos ha comenzado a enviarte mensajes de texto con demasiados emojis de corazón?

El truco para mantener la relación casual —y dormir felizmente solo— es evitar la confusión por completo, dice Schekeva Hall, psicóloga de la Universidad St. John’s en Nueva York. Aquí está su guión para que seas explícito sobre tus sentimientos.

SI: Está mostrando signos de querer algo más que sólo sexo casual

ENTONCES: Di, «sólo quiero tener sexo».

Sí, así directo. O, si es pertinente, «me siento mal, porque sólo quiero tener sexo». Sé honesto.

Somos humanos decentes. ¿Por qué no le diríamos a nuestra cita que realmente sólo tenemos ganas de tener sexo y que eso es todo? Entre otras cosas, regularmente se debe al miedo a una pelea. «Mucha gente prefiere evitar el conflicto porque es posible que no sepa bien cómo enfrentarlo», dice Hall. «Es posible que retengas información porque no quieres pelear, pero el mayor acto de procuración que puedes tener hacia ti y hacia otra persona es la comunicación».



Al final, la retención de información sólo lo complica todo. «Si decides guardarte las cosas, al principio puede parecer que te estás beneficiando, pero en realidad te estás perjudicando a ti mismo», nos dice. ¿Cómo? Bueno, básicamente estás preparado el camino que te llevará a tener una mañana incómoda.

SI: Ya amaneció y todavía está en tu maldita cama

ENTONCES: Di, «Ey, tengo que prepararme para iniciar mi día; disfruté lo de anoche, pero necesito alistarme y en este momento estás invadiendo mi espacio, y así es realmente difícil para mí lograrlo».

«El objetivo es procurar el bien de la otra persona, pero también asegurarte de procurarte a ti mismo con esa comunicación», dice Hall. «No te sientas mal por el mensaje, pero considera el estilo de la comunicación». Muestra amabilidad e interés. Valida a la persona.

En cualquier situación en la que tengas que comunicar algo que a la otra persona no le gustaría escuchar, Hall recomienda el recurso mnemónico DEARMAN. Es una herramienta de terapia conductual dialéctica (DBT) cuyas siglas significan: describir, expresar, ratificar, reforzar, enfocar, mostrar seguridad, negociar.



SI: Quiere conocer a tus padres

ENTONCES: Di, «Esto parece ser realmente importante para ti. Cuando empezamos a salir parecía que estabas bien tan sólo con eso. Yo no quiero compromisos, ¿todavía estamos bien con eso? ¿Podemos hablar sobre lo que piensas que podría ser esta relación, o lo que necesitas?».

«Ve las cosas desde una perspectiva amable y reconoce la necesidad que todos tenemos de estar conectados», dice Hall.

SI: Ya le has explicado tus deseos de una relación sin ataduras, pero tu amante parece haberlo olvidado

ENTONCES: Hazle un recordatorio honesto.

Por supuesto, «ser honesto» puede convertirse en «ser un idiota» con mucha facilidad si eres demasiado abierto sobre, digamos, que simplemente no encuentras a tu amante suficientemente atractivo/exitoso/inteligente como para una relación seria. La línea es muy fina, dice Hall. «El objetivo de esta comunicación es establecer claramente tu objetivo y mantener tu dignidad a la vez que evitas poner en riesgo tus relaciones». Básicamente, es posible comunicar tu punto de vista sin ser cruel. Siempre puedes decir que no sientes que «compartan los mismos valores» en lugar de preguntar si alguna vez ha leído un maldito libro. «Siempre es posible ser honesto y aun así mantener un equilibrio en la procuración del bien del otro incluso en las conversaciones más difíciles», agrega.

SI: Simplemente quieres evitar la labor emocional y mentir para ya no verle

ENTONCES: Lo siento, nuestra psicóloga no está aquí para eso. «Una mentira blanca terminará metiéndote en problemas más tarde. Si te sientes tentado a mentir para salir de la situación, me interesaría saber qué es lo que te parece difícil de ser honesto en ese momento», dice. No compliques tu situación siendo evasivo, ni le des motivos a tu pareja para cuestionar tu integridad. Todos sabemos que eso podría quedarse con nosotros a largo plazo.

No hay razón por la que tener una vida sexual muy activa sin relaciones estables no pueda ser algo genial, libre e integro. Si no estás seguro de cómo iniciar la conversación, dice Hall, empieza con tu diálogo interno. «Analiza las cosas y ten esa conversación contigo mismo, haz preguntas, sé valiente. Es un gran paso a seguir en lo que respecta a la comunicación con los demás y es la manera en que aprendemos sobre el mundo».