Que declarar renta no sea un dolor de cabeza

Esta nota fue co-creada con Bancolombia

Si este es tu primer año declarando renta y te sientes como si estuvieras en un laberinto sin salida, no dejes que el pánico te invada. Sabemos que la llegada de este trámite es como un paso más hacia esa adultez responsable en la que lo único que escuchamos, es la palabra impuesto. Parecía lejana, pero sí, ya está aquí.

Para que declarar no se vuelva un dolor de cabeza, lo primero que necesitas es tener claro si eres uno de esos contribuyentes, es decir, persona o entidad que tiene la obligación de pagar un impuesto. Luego, es importante no dejar todo para última hora y tener claro el papeleo necesario para hacer efectiva esta obligación.

¿Quiénes declaran renta?



Las personas naturales que el año pasado tuvieron ingresos superiores a $46,4 millones, es decir, quienes ganaron $3,8 millones al mes.

Si tu patrimonio bruto excedió en 2018 los $142,9 millones al 31 de diciembre de 2018.

Si con tus tarjetas de crédito consumiste más de $46,4 millones.

Si tus consignaciones bancarias, inversiones financieras o depósitos excedieron los $46,4 millones.



Los documentos infaltables

Dos de los documentos indispensables son el NIT y el RUT. También se debe presentar el formulario dentro del usuario del portal de la Dian, imprimir dos copias que deben ser firmadas por el contribuyente y ser llevadas a las oficinas de los bancos autorizados para recibir la declaración, junto con una copia del RUT para realizar el pago.



¿Qué formulario debo imprimir?

En el portal web de la Dian las personas naturales residentes en Colombia deben imprimir el formulario 210.



Las fechas

El calendario para declarar renta va del 6 de agosto al 17 de octubre. Dependerá de los dos últimos dígitos de tu cédula. Consulta el calendario tributario en la página de la Dian para saber el día que te corresponde.



¿Cómo me preparo para declarar renta?

Acá debemos tener en cuenta que la obligación de declarar es diferente a la obligación de pagar, por eso, ya sea que tu declaración arroje un saldo a pagar o no, es importante presentarla en los plazos estipulados, para no incurrir en sanciones.



También está el caso de quienes con el pago mensual de la retención en la fuente ya adelantaron su impuesto de renta y no deben pagar nada, solo declaran. Además, está la opción de cruzar el valor del impuesto a cargo con el saldo favor que se tenga ante la Dian.



El valor a pagar dependerá de cada persona, sus ingresos y bienes y demás, pero para esto debes preparar tu presupuesto y saber que posiblemente tendrás que incurrir en un gasto adicional. Acá es muy importante hacer cuentas y ahorrar un porcentaje adicional para este gasto anual, si tienes ingresos extras, este será una buena oportunidad para guardar una parte que te puede servir para este gasto u otros improvistos.



Deducciones para pago

Estos puntos ayudarán a que en caso de que tengas que pagar la declaración de renta, te den algunos beneficios y descuentos en el total.



Tener dependientes (hijos, parejas o padres)

Hacer aportes en pensiones voluntarias

Tener un crédito hipotecario

Pagar medicina pre-pagada

Por último revisa tu desprendible de nómina y asesórate bien acerca de los descuentos y retenciones que te han hecho en este.

La sanción mínima para quienes incumplan con el pago de la declaración de renta es de $343.000.

Dar un paso hacia esa adultez lejana no es fácil. Oír sobre impuestos nos da dolor de cabeza, se nos nubla la vista, pero no todo es tan complicado como parece. VICE y Bancolombia queremos hacerte más fácil la manera de manejar y entender el dinero, un amigo que siempre queremos tener.