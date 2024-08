Qué dice de ti tu película navideña favorita

La Navidad de este año, obviamente, estará ligeramente contaminada por el infierno aparentemente interminable que es 2020. Puedo sentirlo, puedes sentirlo, simplemente no va a ser lo mismo, ¿verdad? Pequeñas cosas, como no poder ir a un restaurante en Nochebuena o no poder ver a familiares que son mayores que tú para evitar infectarlos con un virus mortal, han frenado los procedimientos habituales.

Puede sonar patético y distópico (y definitivamente lo es), pero el acto de ver películas navideñas es, para muchos, una de las únicas cosas que nos conectarán con el escurridizo y desesperadamente necesario espíritu navideño este año. ¿No puedes estar con tu familia en esta temporada festiva? En lugar de eso, considera: rodearte de almohadas en la cama, poner la película que tú y tu madre solían ver cada diciembre cuando eras pequeño y llorar hasta la mañana de Navidad. Para ayudarte en este viaje cinematográfico decembrino, aquí tienes una guía objetivamente correcta acerca de lo que dice tu película navideña favorita sobre ti.

Videos by VICE

‘Love Actually’ – Nivel festivo: 9/10

Imagen: ‘Love Actually’

Esta tierra de ensueño festivo y de blancos de clase media es la forma más sutil pero peligrosa de escapismo, porque está tentadoramente fuera de tu alcance. La película te hace creer genuinamente, solo por un momento, que tú también podrías algún día ser alguien cuyo mayor problema en Navidad sea decidir si quedarte en tu casa de Londres o ir a tu villa (con personal a tu servicio) en el sur de Francia.

Si tu película navideña favorita es Love, Actually, entonces eres alguien que se niega rotundamente a enfrentar la realidad, es decir, con seguridad eres de las personas que van al supermercado el día de pago y gastan demás en el rango de artículos selectos. Si eres honesto contigo mismo, ¿realmente necesitas una pizza al horno de leña hecha a mano con mozzarella de búfala y aceite de trufa? No, no la necesitas. Lo que necesitas es comprar un paquete de cervezas y dejarlas en tu refrigerador para cuando inevitablemente te quedes sin dinero una semana antes del día de pago. Pero compras la pizza de aceite de trufa, ¿no? Porque vives tu vida como si fueras una celebridad.

‘Die Hard’ – Nivel festivo: 8/10

Imagen: ‘Die Hard’

Die Hard es la película oficial de Navidad de todos los hombres adultos heterosexuales; del pasado, el presente y el futuro. Si te miras en el espejo el duodécimo día de Adviento y dices “Bruce Willis” tres veces, oirás la voz débil pero distintiva del padre de alguien, en algún lugar, respondiendo: “Die Hard. Sí, gran película, eso es. Gran película”.

‘Eyes Wide Shut’ – Nivel festivo: 5/10

Imagen: ‘Eyes Wide Shut’

Y ahora en lo que es un vistazo increíblemente deprimente y muy, muy tenuemente navideño a la cruda oscuridad que se encuentra en cada matrimonio/el pozo negro que es nuestro planeta tierra: Si Eyes Wide Shut es tu película navideña favorita, entonces cualquier intento de contagiarte el espíritu festivo es una causa perdida, porque es 100% probable que describas el día de Navidad como “en esencia, solo un día más”. Reflexionen en eso por un momento, chicos, el día de Navidad no tiene nada de especial. Nos despertamos y nos vamos a dormir como hacemos cualquier otro día del calendario gregoriano. Piensen si realmente disfrutan de la Navidad porque quieren o porque es lo que la sociedad les ha dicho que hagan.

Cualquiera de los romances navideños producidos por Netflix – Nivel festivo: 12/10

Imagen: ‘The Princess Switch 2: Switched Again’

Lo más desconcertante de estas películas es el hecho de que mucha gente las ve religiosamente, a pesar de que son pésimas. Tengo personas en mi vida que me importan profundamente, personas a las que considero amigos míos cercanos, que verán cada una de esas películas —A Christmas Prince, The Princess Switch, Christmas: Made To Order, etc.— religiosamente, durante noviembre y diciembre. La única conclusión que he logrado sacar es que las personas que disfrutan de estas películas lo hacen porque sus vidas están tan saturadas y, por lo tanto, son tan estresantes y caóticas, que les resulta reconfortante ver una película en la que literalmente no pasa nada durante una hora y media. He estado ahí. Cuando los días de invierno se ponen difíciles, a veces necesitas relajarte mirando algo que no requiere del uso de tus células cerebrales. Sin embargo, temo por quienes ven en serie estas películas, porque en cierto punto hay un cambio sutil y pasas de “no usar tus células cerebrales” a “destruir activamente las células cerebrales existentes”. Ten cuidado.

‘Home Alone’ – Nivel festivo: 8/10

Imagen: ‘Home Alone’

Lamentablemente, ya no eres un niño. Disfrutar Home Alone está permitido solo cuando ves la película con niños menores de 12 años. En lo que respecta a las películas navideñas para niños, se trata de un éxito innegable. Sin embargo, si te esfuerzas por verla siendo un adulto, es posible que este fin de año quieras tomarte un tiempo para reflexionar en por qué estás tratando tan obsesivamente de revivir los días gloriosos de las Navidades pasadas.

‘Carol’ – Nivel festivo: 6/10

Imagen: ‘Carol’

Carol se une a Eyes Wide Shut en esta lista como una obra maestra del cine que está ligada a la Navidad. Es, sin duda, una película hermosa, pero también frustra el propósito central de las películas navideñas, que es ponerse de malas y ver algo terrible para tratar de matizar el hecho de que te estás quedando con tu familia unos días. Si esta es tu película navideña favorita, tienes un gusto impecable —¿Quién de nosotros no querría ver a Rooney Mara y Cate Blanchett enamorarse en la Nueva York de los cincuenta?—, pero probablemente también deberías ser más amable y gentil contigo mismo este año. Cuando termines de arrancarte el corazón viendo Carol, enciende algunas velas, prepara chocolate caliente y ve The Holiday.

‘It’s A Wonderful Life’ – Nivel festivo: ?/10

Imagen: ‘It’s A Wonderful Life’ SUPUESTAMENTE

Solo voy a aprovechar esta oportunidad para dar a conocer mi teoría de que esta película en realidad no existe. Has oído hablar de ella, sí, ¿quién no ha oído hablar de ella? ¿Pero la has visto? Claro que no. ¿Conoces a alguien que la haya visto? No lo creo. El hecho de que hubiera un episodio completo de Friends dedicado al intento de Phoebe por ver esta película es la cereza del pastel, la prueba final de que esta película, de hecho, no es más que un plan de la industria, creado por aquellos en el poder para tratar de convencernos de que la vida es maravillosa, cuando no lo es en absoluto (solo piensa en: el año 2020).

@ionaeee