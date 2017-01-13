El escenario: tu amigo ha estado leyendo de política o leyendo los antecedentes penales de R.Kelly, y recientemente te contó sobre su interés en las lluvias doradas. ¿Qué te dice esto de tu amigo, y qué implicaciones con los gérmenes hay al intentar esto?



El contexto: orinar en alguien por placer sexual no es un fetiche común; los expertos estiman que menos de 1 por ciento de la población ha hecho más que solo intentarlo. Evidentemente se vincula con estigmas de poder, perversión, y limpieza. Participar en deportes acuáticos se considera estar en el espectro BDSM, dice Russell J Stambaugh, un terapeuta sexual jubilado y que aboga por las personas con sexualidades alternativas. Algunas personas disfrutan el alivio que sienten cuando liberan la orina o el placer de sentir en su piel un líquido a temperatura corporal. Para otros, lo atractivo tal vez tenga que ver más con el poder que con cualquier otra sensación física. «No tiene que tener un motivo sexual para nada, puede tener un motivo de agresión primario,» dice Stambaugh.



Videos by VICE

Lo peor que podría pasar: aparte del riesgo de que te chantajeé Rusia, por practicar, como le llaman, la urolagnia, te puedes exponer a hepatitis B, citomegalovirus (CMV), o a bacterias que causen infección (aun cuando la mayoría es agua, la orina no es estéril, contrario a lo que podrías haber oído de historias de sobrevivientes). Pero no es muy común transmitir enfermedades a través de la orina, y para que eso pase tendrías que tener la orina contaminada en tu cara o en una herida abierta.

Y como con cualquier cosa del espectro BDSM, siempre existe el riesgo de no tener un permiso adecuado. Si una pareja orina en otra sin su consentimiento, la pareja sumisa puede traumatizarse, y la pareja dominante puede terminar en un problema legal. «Orinar en alguien sin su permiso es violación», dice Stambaugh. «Puede que no sea una violación sexual, puede que solo sea una agresión. En la mayoría de los casos orinarle a alguien en contra de su voluntad es ilegal». Es bueno tenerlo en cuenta.

Lo que podría pasar: es poco probable que la orina haga que te enfermes. Solo asegúrate de no tener ninguna llaga abierta, y evitar las lluvias doradas en la cara.

Si tienes una pareja a que disfrute las lluvias doradas, es probable que él o ella tengan que superar mucho la pena y el estigma para decírtelo. Stambaugh sugiere tener una perspectiva moderada y de mente abierta para hablar con un amigo de esta clase de perversión.