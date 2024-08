Preguntamos a 10 personas influyentes qué es el amor en 2018

El amor es una droga, el amor es sacrificio, el amor es lo que tiene, el amor es el motor del mundo… seguramente ningún sentimiento haya sido definido de tantas maneras posibles, falaces o certeras, exageradas o precisas como el amor. Y seguramente también la última actualización del término, la más rabiosamente contemporánea y la que mejor entronca con la posmodernidad sea la de Kinder Malo y Pimp Flaco: EL AMOR ES PICO TRES.

Porque, como todo lo que filtra la tornadiza psique humana, el amor cambia, se construye y deconstruye, evoluciona o involuciona con los tiempos. El amor de Kinder Malo y Pimp Flaco no es el amor de Bécquer ni el de Rick e Ilsa en «Casablanca» ni el de La Maga y Horacio en «Rayuela», y menos mal que no lo es.

Para comprender qué significa a día de hoy el amor (además de <3), para hacernos una idea y entender mejor la última actualización del iOS del alma humana, le hicimos una misma pregunta a artistas, actrices porno, parejas convertidas en meme (hola Silvia, hola Simón) activistas o pastores eclesiásticos: ¿QUÉ ES EL AMOR EN 2018? Estas son sus respuestas.

Kevin Qué Bien

Samantha Hudson canta, hace performance y es activista LGTBI

«Yo creo que el concepto de amor ha cambiado mucho en los últimos años. La gente cada vez se deconstruye más y está desapareciendo esa idea de relación intensa y romántica que hemos aprendido de las pelis, las canciones y los medios de comunicación. Las relaciones abiertas, el poliamor y los intercambios de pareja están súper de moda y me encanta. Eso no quiere decir que la monogamia no sea supercool también.

A mí todo me parece guay mientras no haya toxicidad de por medio. Y obviamente es muy importante entender que no pasa nada por estar solterx, existen más cosas aparte de tener una pareja. Deberíamos aprender que estar solos es totalmente válido y que nuestra felicidad no debería depender de nadie más que de nosotros mismos».

Misterpiro, artista

«El amor es un GIF de Instagram, rosa, brillante, repetitivo y dura 24h».

Apolonia Lapiedra es la actriz porno española cuyas búsquedas más han crecido en PornHub en 2017

«El amor para mí en el 2018 es el poliamor…en el sentido en que amo todo lo que me está sucediendo ahora mismo. Amo a mis fans, amo el porno y follo con un montón de personas por mi trabajo pero con amor. Mi 2018 está lleno de AMOR. También estoy superilusionada porque he llevado mucho más lejos mi relación liberal con Ramiro.

Ya éramos liberales en plan de tríos locales de intercambio de parejas pero ahora hemos dado un paso más y podemos tener relaciones más serias con otras personas. Cuanto más abierta soy en esto, más feliz soy. Estoy absolutamente convencida de que los celos son uno de los principales problemas de la humanidad. Suena fuerte, pero es lo que opino. Los celos matan, como pone en los paquetes de tabaco».

Soy Cardo contempla la belleza y la sordidez de lo cotidiano y la ilustra

«El amor en 2018 se podría resumir con estos seis conceptos:

Match. La filosofía actual del amor se resume en darle match a to’ quisqui. Eso y

bajarte todas las aplicaciones disponibles de flirteo online. Lo importante es no hablar con nadie face to face. El amor es ponerte una foto en la que salgas practicando algo superguay que solo hayas hecho una vez en tu vida —como bañarte con tiburones o balconing—. Eso o una instantánea de la única vez que te has ido de viaje fuera de España.

Intensidad. Cuando estás enamorado/a no sabes por qué pero te conviertes en un/a intenso/a de la vida. Los chicles pegados en el suelo te recuerdan a la forma de su cara, todos los memes que ves en Facebook te recuerdan a él/ella y los planes cutres de Fever de repente se convierten en algo maravilloso. En definitiva, el amor es volverte gilipollas.

Estrellas y otros regalos de mierda. El amor son los regalos más feos del mundo. Desde estrellas compradas a través de una página web a las que tu amado/a le pone tu nombre hasta candados del chino con vuestras iniciales escritas con un permanente (ese que usas para dibujar penes en los váteres públicos).

Ronquidos. Dormir con tu churri o follamigui es bonito durante los primeros cinco segundos en los que estáis haciendo la cucharita. Luego empezáis a sudar porque eso no es una forma natural de dormir. El amor es que te ponga su boca al lado de tu oreja para soplarte y roncarte al mismo tiempo.

Dedos. El sentimiento afectivo hacia uno mismo es muy importante y una fase importante en nuestras vidas. La masturbación también es amor.

Aparentar. El amor es no mostrarte NUNCA tal cual eres. Es ocultar tus defectillos que tu madre te dice que te hacen especial. Es guardárselos para uno/a mismo/a, muy en el interior, y no sacarlos jamás. El amor es NO ser uno mismo.

Y lo más bonito de todo esto es que al unir las letras iniciales de estas palabras se forma la esencia de lo que realmente considero que es el amor.»

Filip Custic, director de arte

«El “amor” en sí mismo no creo que haya cambiado. El sentimiento de amor lleva siendo el mismo desde el momento en que se verbalizó por primera vez. Así que amor en 2018 es sentir fuego de dragón en el corazón <3.»

Brigitta Lamoure es transformista cómica, actriz y cupletista

«El amor en el siglo XXI como concepto romántico nada tiene que ver con la idea clásica de los anteriores siglos. Afortunadamente los valores y respeto han cambiado y los roles se están equiparando. Ahora que vivimos en dos realidades —la virtual y la real— creo que nos está alejando del contacto físico, del juego de miradas, de la picardía, de la inocencia para conseguir la atención de la otra persona.

El amor hoy es muy amplio y plural, amor a nosotros mismos, a nuestras mascotas, aficiones, trabajos (los afortunad@s que podemos trabajar de lo que nos gusta)… le damos mucha importancia a la inmediatez y eso hace que se pierda la magia de la conquista. Y como se consigue rápido también se va con la misma rapidez.

Ahora que volvemos poco a poco a valorar la comida sana, el respeto a la naturaleza, tendríamos que volver a hablar, tocarnos, escucharnos, compartir: porque eso es amor. El amor siempre será la base del respeto y la admiración hacia otra persona y no tendría que perderse. Amemos de verdad, de corazón y no tengamos prisa en conseguirlo. Levantemos la mirada de las pantallas y volvamos a mirar a nuestro alrededor. Os lo dice una romántica del siglo XX y XXI».

Juan Mejías es el pastor en España de la Iglesia Evangélica Hilsong, apodada la Iglesia hípster

«Dicen que el amor es la fuerza que mueve el mundo, que no hay nada que se le pueda igualar. La fuerza del amor puede unir destinos, puede hacer olvidar errores, cubrir fallos y empezar nuevos capítulos en la historia de los hombres y mujeres. Y es que el amor es más que sentimientos o emociones. Es más que cosquilleos en el estomago y deseos incontrolables de estar con alguien o tener algo (a tod@s nos encanta esa faceta del amor). El amor es un verbo, requiere acción y decisión, compromiso y constancia, si se protege y guarda puede ser eterno.



En este 2018 toma el desafío de amar más y mejor, de invertir tiempo y crecer en compromiso con aquellos a quien amas y poder así experimentar en primera persona la fuerza del amor. Muchos dirán que no existe, que carpe diem y ya veremos mañana lo que sucede con aquello que amas. Pero ¿y si están equivocados? ¿Y si realmente podemos, con amor, mover nuestro mundo y con ello el resto del mundo? Revolucionemos este 2018 con amor pero con amor de verdad. Amor que actúa y nada a contracorriente de la sociedad.



Quizás te preguntas, ¿y cómo amo así? Para que te hagas una idea te dejo con estas palabras ancestrales pero que son tan ciertas como el primer día que se escribieron».

El AMOR es comprensivo y servicial;

el AMOR nada sabe de envidias,

de jactancias, ni de orgullos.

No es grosero, no es egoísta,

no pierde los estribos, no es rencoroso.

Lejos de alegrarse de la injusticia,

encuentra su gozo en la verdad.

Perdona sin límites,

confía sin límites,

espera sin límites,

soporta sin límites.

El amor nunca muere.

Tres cosas durarán para siempre: la FE, la ESPERANZA y el AMOR; y la mayor de las tres es el AMOR.

1 Corintios 13.

Silvia Charro y Simón Pérez son expertos en economía y finanzas y ahora también ideólogos del trap

Simón: «Para mí el amor es, siempre ha sido y será lo más importante que hay en esta vida junto con la salud, que es lo que te permite vivir más tiempo y por consiguiente con más amor. El trío de las cosas que no pueden comprarse con dinero es el formado por la salud, el amor y el tiempo que se vive, y es precisamente la tríada de lo esencial, de lo más importante de la vida. Pero eso no quita que en vida tratemos de hacer todo lo posible por tener el máximo dinero para vivir mejor».

SIlvia: «Para mi el amor es un modo de vida. Sin amor no tienes ganas de levantarte por la mañana, sin amor cuesta muchísimo pasar los malos tragos. Simón y yo, gracias a que estamos juntos, estamos superando todo lo que nos ocurrió después de la publicación del vídeo. Cuando uno flaquea otro está ahí para tirar del carro, cuando uno se siente perdido el otro le coge de la mano y le guía… El amor lo es todo y siempre me he movido hacia él y por él».

Flaca, DJ, amante del sonido latino

«El amor es paz, no tiene nada que ver con nada que no sea tranquilidad».

Vicente Monroy, poeta y arquitecto

«Ojalá en 2018 consigamos que el amor se parezca un poco menos a la verdad y un poco más a la libertad. En uno de mis viejos poemas hay un verso que dice: «He pasado la mitad de mi vida viendo porno en mute, así que supongo que para mí el amor es una cosa silenciosa». Por aquel entonces, el amor también era una cosa descolorida, en blanco y negro, porque permanecía escondido, temeroso de mostrarse. Como muchos adolescentes, viví el drama íntimo de no querer aceptar mis propias inclinaciones. Por suerte, las cosas han cambiado.

La historia de mi amor me recuerda a la del cine: superé el silencio y me llené de sonido; superé la oscuridad y conquisté el color. Ha sido una dura lucha con los demás y conmigo mismo. La lucha de todos. Hoy que soy feliz y generoso, que salgo a quemar la ciudad, que me descubro, que soy capaz de repartirme en los otros y de aprender de ellos, de poner en palabras lo que siento y lo que quiero, me descubro mucho más libre que antes, mucho más joven. Por favor, sed valientes. No importa lo que es el amor, sino lo que puede ser. Es la libertad, sobre todo, frente a todo, la repetida pero inexacta libertad, la que quiero reivindicar hoy aquí para el amor de todos, en cualquier lugar del mundo».