¿Qué es el fentanilo y qué le hace al cuerpo? 

Este artículo fue consultado con un especialista de Doctoranytime.

Justo unas semanas antes del inicio de la pandemia me mudé a Estados Unidos para seguir mis estudios en medicina, donde conocí a un buen amigo. Era una persona que me daba una vibra un poco extraña, pero que al mismo tiempo me agradaba. Conforme pasaba el tiempo me hice un poco más cercano a él, lo que me permitió darme cuenta de que no era la típica persona que se considera “rara” por naturaleza, sino por una sustancia que tenía en su organismo constantemente, una que ha sido muy famosa en todo EE.UU., el fentanilo.

Debo decir que realmente no me di cuenta por mi inteligencia, sino porque la necesidad que crecía en él cada día lo hizo pedirme ayuda a gritos para conseguir su dosis diaria. Nunca estuve seguro de hacerlo, estudio Medicina y no me parecía correcto… Pero debo admitir que me pregunté muchas veces “¿Qué tan malo puede ser ayudar a tu amigo a conseguir un poco de droga? Muchos la usan para su creatividad en el trabajo o para estar relajados”.

Cuando comencé a investigar un poco más sobre el fentanilo, me di cuenta que desde 1999 las muertes causadas por una sobredosis en EE.UU. han aumentado conforme los años, pero ¿qué le sucede al cuerpo al consumirlo? No fue sencillo responder mi pregunta, debí comprender mucho sobre el fentanilo.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Los opioides son una clase de droga que incluye a la heroína (droga ilegal), mientras que los opioides sintéticos como el fentanilo y ciertos analgésicos, los puedes encontrar disponibles legalmente con prescripción médica, ya que generalmente son usados para tratar a pacientes que sufren de dolor crónico y presentan tolerancia física a otros opioides. Sin embargo, al igual que con otras sustancias, se usa mucho de forma ilegal.

Algunos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo con otras como la heroína, cocaína, metanfetamina y el MDMA. Generalmente, esta combinación es realizada debido a que una cantidad muy pequeña de fentanilo causa un efecto poderoso e inmediato, lo que lo convierte en una opción más económica. No obstante, esto es especialmente riesgoso cuando las personas que consumen drogas no saben que la sustancia que están consumiendo puede contener fentanilo como un agregado de poco costo, pero peligroso, ya que puede ser letal. El fentanilo es conocido como la droga que es 50 veces más poderosa que la heroína y hasta 100 más que la morfina.

¿Qué le sucede al cuerpo cuando consume fentanilo?

“Sé que el fentanilo es muy poderoso, pero es la única sustancia que me hace efecto. Solo así puedo seguir mis días sin dolor”, así me describió mi amigo su adicción. Como la sustancia que le permitía ver los “problemas” o su “realidad” con mejores ojos.

Cuando el fentanilo se usa como medicamento para tratar el dolor, se une a los opioides de nuestro cuerpo, lo que le permite aumentar los niveles de dopamina en el sistema nervioso central, aliviar el dolor, promover una sensación de euforia o bienestar y hacernos sentir relajados. Pero cuando este opioide se usa como droga sin control puede ser letal.

La diferencia entre una dosis terapéutica y una mortal se encuentra en una línea muy delgada, principalmente cuando se mezcla con otras drogas. Al consumir la sustancia como droga, los efectos que causa pueden ser náuseas, sedación, estreñimiento, confusión, aletargamiento, problemas para respirar, disminución de la frecuencia cardíaca, entre otros. En casos extremos se puede producir la muerte accidental.

Es muy común que las personas que intentan limpiarse tengan una recaída que los lleve a sufrir una sobredosis. Para tratar una sobredosis, los especialistas usan “naloxona”, un medicamento que puede servir para contrarrestar una sobredosis de fentanilo si se administra inmediatamente. Se adhiere con rapidez a los receptores opioides y bloquea sus efectos. Pero el fentanilo es más potente que otros opioides y podría requerir varias dosis de naloxona.

¿Qué le sucede al cuerpo en el proceso de desintoxicación?

Por supuesto que después de conocer la información decidí ayudar a mi amigo. Quería mostrarle el daño que se provocaba y cómo podía terminar con su adicción. Pero de alguna forma, él tenía un miedo extremo a desintoxicarse por todo lo que le habían contado antes, así que busqué ayuda con un amigo experto en el tema para explicarle cómo funcionaba el proceso de desintoxicación.

Cuando una persona comienza a ingerir sustancias que el cuerpo no conoce, lo primero que hace es “luchar contra él”. El organismo, al no reconocer la sustancia, piensa que no la quiere por sus efectos y no la considera “buena”; de ahí vienen los primeros síntomas extraños. Sin embargo, al introducirlo cada vez más y constantemente, el cuerpo entiende que debe dejar de luchar, por lo que comienza a aceptarlo. Una vez que lo acepta es cuando comienza la adicción.

Las personas adictas al fentanilo, al dejar de consumirlo, pueden experimentar varios síntomas de abstinencia que, en ocasiones, se presentan apenas después de haber consumido la droga por última vez, lo cual puede ser en pocas horas. La desintoxicación puede ser peligrosa, por lo que debe realizarse gradualmente.

De acuerdo con una investigación de Retreat Behavioral Health, cuando se trata una adicción a los opiáceos como el fentanilo, la medicación debe ser la primera línea de tratamiento. Generalmente debe ser combinada con alguna forma de terapia de comportamiento o asesoramiento; los medicamentos y las terapias conductuales han demostrado ser eficaces en el tratamiento de personas adictas al fentanilo.

Hasta ahora no puedo decir que mi amigo lo ha logrado, pero sí puedo expresar que vivir esta historia me ha hecho querer evitar a toda costa este tipo de situaciones. Definitivamente, antes de probar una sustancia es necesario informarse bien para evitar graves complicaciones.

Este texto fue creado en alianza con doctoranytime, una red de contenidos de corte médico, en ella contamos con la colaboración de José Manuel Torres Zazueta, médico general e investigador Laboratorio de Filogenia del Sistema Inmune de Piel y Mucosas, Facultad de Medicina U.N.A.M.