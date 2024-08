¿Qué es el Mukbang? El fetiche de los atracones frente a una pantalla

Artículo publicado por VICE Argentina

Vivo sola. Generalmente ceno sola, y frente a la computadora. Quienes me conocen saben que puedo pasar horas sin ingerir ningún tipo de alimento, o devorar inmensas cantidades de comida en minutos ­—El “EFECTO TERMITA”, así han apodado algunos amigos a mi transformación de monje asceta a rugbier famélico post partido—. Si llevara estas condiciones natas al siguiente nivel, podría renunciar a mis varios trabajos y probar suerte con el MUK BANG, una práctica que es furor en Corea del Sur, y se ha convertido en una fuente de ingreso para quienes se trasmiten desde sus computadoras devorando todo lo que tienen delante.

Chupar-Morder-Masticar



Hacemos tantas cosas frente a pantallas, ejecutamos tantas operaciones en la virtualidad, que no iba a pasar mucho tiempo sin que comer se volviera una de ellas. El MUK BANG surgió en 2011 en Corea del Sur. Curiosamente, en esa sociedad para la que familia significa “aquellos que comen juntos”, jóvenes BJs (Broadcast Jockeys) arman la puesta en escena de sus solitarios banquetes para compartirlos con miles de seguidores del otro lado de la red.

Las habitaciones varían, los comensales y sus estilos, también. Pero la escena y el encuadre se repiten: cuencos, platos, y bandejas rebosantes de comida, ocupan el primer plano. Detrás, jóvenes de entre 20 y 35 años, de bocas pintadas, ojos delineados, e increíblemente delgados, empuñan palitos chinos y mastican bocado a bocado: pollos enteros, variedades de pescado crudo, ostras, pulpo, grasientos fideos en salsas extrañas, cereales, helado, montañas de arroz, y más. Todo, durante una única transmisión que puede durar desde minutos hasta una hora.

Sus bocas ruidosas, sus dedos chorreantes… pareciera que cuanto mayor es el enchastre, más apetitosa es la escena para el protagonista —y para sus espectadores—.

Aún con la boca llena, o la comida en un viaje certero del plato a sus mandíbulas, los BJs contestan las preguntas, o acatan las peticiones de sus seguidores al otro lado de la pantalla. De eso se trata. Para los BJs comer se vuelve una actividad redituable cuando sus fanáticos deciden otorgarles donaciones llamadas “Star Ballons” durante las transmisiones, o cuando algún sponsor decide poner el ojo —y la plata— en ellos.

Los canales más utilizados por el Mukbang son Afreeca.tv, Youtube, pero también Instagram, donde algunas cuentas son algo así como un extenso mosaico de atracones.



¿Por qué despierta tanta fascinación esta práctica? ¿Fetichismo? Ya en 1982 Andy Warhol masticaba una hamburguesa frente a cámara para el documental “66 scenes from America” del cineasta danés Jørden Leth. Los 4.30 minutos que dura el almuerzo de Warhol han formado parte de varias de sus retrospectivas.



Pero, ¿qué hay detrás del Mukbang? ¿Soledad? Puede ser… En Corea del Sur es tal el individualismo, que ESTAR SOLO actualmente es una moda conocida como “HONJOK”.

Quizás, la respuesta esté en el concepto de sociedad expuesta donde “Cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición. La sociedad expuesta es una sociedad pornográfica. Todo está vuelto hacia fuera, descubierto, despojado, desvestido y expuesto. El exceso de exposición hace de todo una mercancía. La economía capitalista lo somete todo a la coacción de la exposición” como explica el filósofo y ensayista surcoreano, Byung-Chul Han en su libro La sociedad de la transparencia.

Pero una cosa es que tus historias de Instagram: ofreciendo tutoriales de maquillaje (sin ser maquilladora); dando cátedra de veganismo (sin ser vegano); te permitan un canje en el café de la esquina. Y otra, es que encuentres un negocio muy redituable en sentarte frente a tu cena y compartirla con otros… O tal vez no… tal vez todo es parte de lo mismo. Y el posteo de tus últimas vacaciones; la foto con tu perro; con tus premios y honores; no sean más que eso: tu identidad fagocitada por el sistema y mercantilizada bajo el tácito lema de que si no lo compartiste en Instagram no ocurrió.

Con más preguntas que respuestas, decidimos en VICE entrevistar a una de sus protagonistas.

Oriunda de Kuala Lumpur, Fiona (FoodieLicious ASMR) tiene 33 años, 123.000 seguidores en su cuenta de Instagram y 379.658 suscriptores a su cuenta de Youtube.

VICE: ¿Cuándo y cómo comenzaste a practicar Muk Bang?

Fiona: Hice mi primer video en julio de 2017. Todo empezó cuando renuncié a mi trabajo de vendedora de publicidad. Pasaba mucho tiempo en Youtube y me topé con videos de Mukbang ASMRs. Llamaron mi atención instantáneamente y así fue como me enganché. Siempre me ha gustado comer, la comida es una pasión para mí y aprovechando mi tiempo libre, empecé a hacer estos videos por diversión.

¿Cómo reaccionan tus seguidores del otro lado de la pantalla?

F: La mayoría de ellos me brindan mucho apoyo y puedo decir que hay una gran audiencia de Mukbang. Pero también hay muchos haters enfocados en comentar cosas desagradables que ni siquiera puedes imaginar. Mukbang es una práctica bastante nueva y no todo el mundo la entiende. Aquellos que sí lo hacen, no pueden parar de mirar. A veces, incluso, me piden que coma algo en particular, alguna comida específica.

¿Por qué crees que tiene tal efecto en ellos? ¿Por qué disfrutan de verte comer?



F: Creo que les gusta ver a gente comiendo distintos tipos de comida. Mucha de esa comida es similar a ellos, a sus costumbres, o es su comida favorita. Otra, es muy distinta, platos que nunca antes vieron ni probaron. Creo que es un poco de ambas cosas lo que les interesa. Algunos ven Mukbang para sentirse acompañados mientras comen, o mientras hacen sus tareas.

¿Qué efecto tiene el Muk Bang en ellos? ¿Qué efecto tiene en vos?

F: Es muy subjetivo. Mirar Mukbang me ayuda a pasar el tiempo, o a tener alguien con quien comer cuando estoy sola. Mirar a gente comer me satisface, creo que eso mismo les ocurre a mis seguidores.

¿Cómo preparas la escena para tus sesiones de Muk Bang?

F: Filmo los videos en el living de mi casa. Uso una luz, un micrófono, una cámara… y por supuesto una mesa y comida. A veces yo misma cocino los platos, o incluso en mis videos enseño como los preparo.

¿Es el Muk Bang una forma de generar ingresos?

F: Sí, los videos en Youtube me generan ganancias a través de la cantidad de visualizaciones. Me pagan mensualmente y afortunadamente eso me permite pagar mis cuentas. Actualmente, Mukbang es mi único trabajo.

¿Cómo consigues mantenerte saludable comiendo tal cantidad de alimentos?



F: Amo comer, demasiado. Es difícil para mi mantenerme saludable mientras hago estos videos. Incluso cuando no estoy filmando me encuentro comiendo. Pero intento ser cautelosa con mi peso. Últimamente he estado reduciendo el consumo de alimentos cuando no estoy filmando videos.

Finalmente… yo lo intenté pero sin mucho éxito (aún). Mi heladera y el Wifi latinoamericano no dan para tanto. Mi cara terminó la mayoría de las veces expuesta a lamentables poses que no generaron ni stars ballons ni muchos seguidores.