¿Qué es el seed cycling o ciclo de semillas?

Las semillas funcionan como una fuente de energía compuesta por vitaminas y minerales. Parte de esta premisa sirve para hablar y fundamentar los beneficios del seed cycling o ciclo de semillas, una herramienta de la medicina naturópata que ayuda a nuestra salud hormonal.

Si bien es importante aclarar que aún no existe una fundamentación científica de esta práctica, sí podemos encontrar definiciones que justifican por qué esta elección de semillas, qué propiedades nutricionales tienen y para qué sirven.

“El seed cycling o ciclo de semillas no es un tratamiento milagroso, no funciona de manera automática, es importante tener en cuenta la alimentación, el estrés, el ejercicio y todos los factores de tu vida que afectan a tu salud. Este ciclo es una gran ayuda para todas las que tenemos desequilibrios hormonales, complementa nutrientes a nuestro ciclo menstrual y modula algunos síntomas no deseados”, dice Fercci, fundadora de un espacio de información especializado en salud holística, quien nos explica de qué se trata y por dónde debemos empezar.

¿Cómo te das cuenta de que tenés un desequilibrio hormonal? ¿A quiénes les recomendás iniciar con el ciclo de semillas?

En principio, un ciclo regular puede ir entre 28 y 37 días, entre periodo y periodo. Para las personas que menstrúan, una menstruación regular sería entre 3 y 7 días. Cualquier cosa que se salga de estos parámetros indican que tu cuerpo estaría pasando por un desequilibrio hormonal.

Entonces, básicamente se lo recomiendo a las personas que sufren algún desequilibrio hormonal, tienen ciclos irregulares, fibromas, endometriosis, SPM (síndrome premenstrual), SOP (síndrome de ovarios poliquísticos). Estos síndromes, por ejemplo, se han normalizado en distintas sociedades, sin tener en cuenta que se pueden mejorar a partir de tratamientos, como el del Ciclo de semillas. También sirve mucho para tratar el acné, porque es un tratamiento a base de grasas saludables que nos ayudan a bajar la inflamación. Las semillas ayudan a muchos sistemas de tu cuerpo.

¿Podrías explicarnos cuáles son las semillas y por qué forman parte de este ciclo?

Aún no se han encontrado estudios científicos que demuestren cómo la combinación de semillas ayudan a nuestro organismo, sin embargo, sí se ha comprobado cuáles son los diferentes nutrientes que tienen estas semillas, esa es la razón por la que forman parte de este tratamiento.

Entonces, las semillas que se consumen en la fase folicular, que es la fase 1, son las semillas de lino y calabaza:

La linaza o lino tiene un componente que se llama lignano. Los lignanos nos ayudan a desechar el exceso de estrógeno en nuestro cuerpo y por ende, nos ayudan a aliviar los síntomas premenstruales. También nos ayudan con los dolores de cabeza y los calambres o hinchazón de los senos. De hecho hay investigaciones sobre cómo los lignanos del lino interactúan con la microbiota intestinal para dar efectos protectores contra el cáncer de mama.

Las semillas de calabaza contienen bastante Zinc, y el Zinc nos ayuda a la formación de cuerpo lúteo en el útero y protege los ovarios, óvulos y sistema reproductivo en general. Esto es importante porque el cuerpo lúteo es responsable de producir la progesterona, una de nuestras hormonas principales en las mujeres cis.

Para la fase lútea, que es la fase 2, se consumen semillas de sésamo y girasol:

Las semillas de sésamo también tienen lignanos que ayudan a desechar el exceso de estrógeno. ¿Por qué es necesario eliminar el exceso de estrógenos? Bueno, como sociedad tenemos muy alto el estrógeno en nuestro organismo por consumir mucha comida procesada y tener demasiado estrés, y nuestro cuerpo no es capaz de desecharlo naturalmente, por ende tenemos que ayudarlo con una buena alimentación y con procesos naturales para que lo elimine.

Las semillas de girasol tienen vitamina E, relacionada a la producción de progesterona y la cual ha demostrado que nos ayuda a disminuir los síntomas del síndrome premenstrual.

En esta fase, ambas semillas tienen omega-3, una vitamina que no solemos consumir de manera suficiente en nuestra cotidianidad y que promueve el flujo sanguíneo al útero y mantiene las membranas saludables.

¿Cómo se consumen según las fases?

Hay que tener en cuenta que tu ciclo se divide en cuatro fases: folicular, ovulatoria, lútea y menstrual. El ciclo de semillas comienza en la fase folicular en tu primer día de tu periodo y termina en tu primer día de ovulación, durante este periodo aconsejo consumir una cucharada de semillas de linaza y una cucharada de semillas de calabaza diariamente durante 14 días. Luego llega tu ovulación y cambias a la fase lútea, en esta fase se consume una cucharada de semillas de girasol y una cucharada de semillas de ajonjolí o sésamo diariamente durante los otros 14 días.

¿Es necesario hidratarlas?

La hidratación de semillas sirve más para las personas que tienen problemas digestivos, ahí se recomienda ponerlas en agua la noche anterior para activarlas. Pero la verdad es que tu cuerpo está diseñado para absorber todos los nutrientes que podamos sin tener la necesidad de pasar por ese proceso de hidratación previa. Las semillas que tienen una capa gruesa y dura, por ejemplo, las de linaza (lino), son más duras para procesarlas, entonces para consumirlas correctamente las debes moler o comprar la semilla molida. Esa es la única semilla que llevará este proceso. Con el resto de las semillas, como las de calabaza o las de girasol, simplemente con masticarlas ya hacen su trabajo. También se pueden añadir en ensaladas o tomarlas con jugo o bien hornearlas con galletas o pan.

¿Durante cuánto tiempo podemos hacer el Ciclo de semillas?

Si bien el ciclo se divide en dos semanas y dos semanas, es decir, un mes completo, no lo tomaría literalmente así, sino que lo extendería. El ciclo de semillas es para tomarlo durante una vida entera. Para empezar, ten en cuenta que recién comienzas a ver cambios a entre los seis y ocho meses.

Entonces, ¿no puede haber exceso de semillas?

No, las semillas son grasas saludables, no saturadas. De todas formas sugiero equiparar el ciclo de semillas con una alimentación que no sea tan grasosa, para cuidar nuestro colesterol.

¿Y se pueden consumir otro tipo de semillas durante el ciclo?

Esta pregunta me la hacen con frecuencia. “¿Qué pasa con las de cáñamo o chía? ¿Cuándo las consumo?” En estos casos lo que siempre digo es que puedes añadirlas, pero ¡ojo! Ya estás consumiendo bastantes semillas, entonces no lo hagas todos los días. Si estás haciendo el Ciclo de semillas porque quieres ver mejoras en tu cuerpo aconsejo que lo mejor es centrarse en el ciclo y listo. Se pueden añadir otras semillas esporádicamente a tu dieta, pero que no sean parte del ciclo porque no es necesario.

¿Y qué sucede con los cuerpos que no menstrúan?

Bueno, hay muchos cuerpos que no menstrúan, ya sea porque están tomando la píldora, porque están en periodo de menopausia o porque están transicionando a otro género y las hormonas que toman intervienen en su ciclo menstrual. En estos casos también recomiendo hacer la experiencia. Uno de los indicadores que tenemos para entender que estamos construyendo un cuerpo saludable es ver cómo reacciona y sobre todo buscar variedad, ir cambiando las semillas cada 14 días y prestarnos atención.