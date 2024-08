Mujeres nos dicen qué es ser mujer en 2018 en seis palabras

No fui consciente de que era una mujer hasta que cumplí los 23 años. O, más bien, no fui consciente de lo que implicaba ser mujer hasta que tuve 23. Sucedió cuando intentaron violar a una de mis mejores amigas. Entonces se me fue a la mierda ese discurso de que, en realidad, ya éramos iguales; ese discurso que habían tratado de hacerme creer como si fuera un dogma, ocultándome, precisamente, todo lo que significaba ser una chica.

Intentaron violar a una de mis mejores amigas y entonces me di cuenta de que no, claro que no éramos iguales. Mis amigos no vuelven a casa con las llaves en la mano a modo de puño americano «por si acaso» ni ven cómo cada año matan a decenas de personas como ellos solo por el hecho de ser personas-como-ellos.

Y el problema es que nadie nos lo cuenta. Nos dicen que ser mujer es ser delicada, que ser mujer es ser seductora, que ser mujer es ser discreta y es ser más lista que los hombres pero nunca parecerlo. Pero no nos cuentan, ni en el colegio ni normalmente en casa que nos pueden violar ni que nos pagan menos. Hemos tenido que descubrirlo, que visibilizarlo y que luchar contra ello nosotras mismas. Cogiendo el testigo las unas de las otras. «Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar».

Por eso hoy, como preámbulo al Día Internacional de la Mujer, para calentar motores de cara a esa huelga feminista convocada en más de 150 países, le hemos pedido a mujeres que resuman en seis palabras lo que significa para ellas ser mujer. Ser mujer en 2018.

«Es estar harta de ser sexualizada», Raquel, 28 años

«Sentirme un pulpo con ocho brazos » Mariona, 32

«Renunciar a la maternidad por vivir», Miriam, 33

«Ser una cuidadora las 24 horas «, Ariadna, 23

«Es poder expresar mi sexualidad libremente», Madalena, 21

«Haber normalizado tener que reivindicar obviedades», Emma, 25

«Es ser luchadoras, atrevidas y cabezonas», Carla, 17

«Asumir el feminismo como responsabilidad personal», Anna, 25

«Mujeres hablando bien de otras mujeres», Maria, 26

«No acatar y construir un rumbo nuevo», Paula, 25

«Es ser más fuertes de lo que pensamos” , Alazne, 32

«Es ser feminista fuera del hashtag», Inma, 37

“Es ser valiente hasta decir basta”, Gema, 33

«Volver insegura a casa de noche», Laura, 31

«Es también ser vulnerable a veces», Isabel, 18

«Mi cerebro lleva minifalda, ¿y qué?», Paula, 35



«Mujer debería ser sinónimo de hombre», Carmen, 20

«Luchar por ser más que mujer», Sara, 27



«Es sentir que no estamos solas», Patricia, 26

«Leer y leer para cambiar esto», Andrea, 28

«Rabia y esperanza a partes iguales», Ana, 26

«Unidas, nunca más callarse y aguantar», Noa, 29



«Tener valor y ausencia de prejuicios», Laura, 32

«La sociedad espera que seamos perfectas», Laura, 33

«Reivindicar nuestra valía profesional y personal», Leyre, 28

«Es no tener que esperar más», Janet, 28

«Apoyarnos entre nosotras y no compararnos», Marta, 23

«Haber descubierto que siempre fui feminista», Silvia, 29

«Las mujeres somos unión y valentía», Andrea, 30



«No estaba loca, eso estaba mal», Patricia, 27

«Es aguantar que te llamen feminazi», Rocío, 26

«Una relación de hermandad entre mujeres», Cristina, 30

«Preocuparte de todo sin tener obligaciones», Desi, 31