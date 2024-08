¿Tu pareja gana más (o menos) que tú?

El equilibrio es la clave en cualquier relación y, nos guste o no, el dinero juega un papel importante en la ecuación. Es normal que las parejas tengan problemas cuando hay una diferencia de ingresos clara entre ambos y, puesto que mucha gente se siente incómoda hablando de dinero, poco a poco se puede ir acumulando el resentimiento.

“En general, la gente está más dispuesta a hablar de su intimidad física que de su situación económica”, dijo Matteo Radavelli, terapeuta de parejas de la zona de Milán, Italia. Además, tampoco ayuda que, al comienzo de la relación, solemos esconder nuestras debilidades y exagerar nuestras fortalezas. En vez de decir cuánto ganamos en la primera cita, lo más probable es que solo demos pistas sobre nuestra situación financiera, evitando los sitios caros o poniéndonos ropa muy cara, por ejemplo.

Según Radavelli, la clave es, como siempre, mostrar compasión. “La pareja con menos dinero nunca ha de sentir que debe explicarse”, dijo, mientras que “la pareja que gana más no debería aprovechar para poner las cosas difíciles al otro”. Si eres el que más dinero tiene, siempre has de intentar encontrar una solución para que tu pareja se sienta más cómoda. Dependiendo de la relación, eso podría significar no sacar el tema de posibles gastos que tu pareja no pueda afrontar.

También significa asentar una serie de reglas dentro de la relación. Por ejemplo, salir a cenar solo los fines de semana o pagar los gastos más grandes proporcionalmente, en vez de a medias.

Pero si no queréis hacer eso, podéis dividir los gastos más grandes por igual si lo planeáis con antelación. Manuela Romeo, consejera financiera, nos dijo que la pareja con más dinero a menudo tiene la oportunidad de ahorrar más y puede pagar los gastos inmediatamente. Pero la pareja con un salario menor también puede pagar si “ahorra un poquito cada mes, dando prioridad alta a este objetivo y empezando con mucha antelación”, dijo. Es decir, saber cuándo habrá un gasto grande y avisando a quien cobra menos lo antes posible.

Romeo dijo que la planificación financiera a largo plazo es crucial para gestionar con éxito la situación económica de una pareja. Mucha gente gasta sin pensar y ahorra lo que les queda al final de cada mes. Pero tener un plan establecido “te permite alcanzar tus objetivos de forma consciente y reaccionar a circunstancias inesperadas con menos estrés”, nos explicó. Además, Romeo recomienda transferir lo que quieras ahorrar cada mes a otra cuenta diferente en cuanto cobres. De esta forma, si surge un gasto importante, no parecerá que estáis haciendo un sacrificio muy grande, pues habréis ahorrado para ello con conocimiento.

Si vivís juntos y estáis planeando vuestro futuro, Radavelli sugiere utilizar tres cuentas separadas: una para cada uno y una conjunta para los gastos mensuales comunes. De esta forma, se crea “un espacio económico dedicado como pareja”, dijo. Si la relación todavía es temprana, Romeo sugiere mantener las cuentas individuales y utilizar una aplicación para compartir gastos. Obviamente, estas aplicaciones “ofrecen apoyo, pero no reemplazan a la decisión del estilo de vida que queréis llevar ni a la determinación de vuestras prioridades”, dijo.

Por último, no hace falta pasarse de la raya y convertir el dinero en el tercer miembro de la relación. “Controlar cada céntimo es disfuncional”, dijo Radavelli. Obsesionarse con quién gana más puede volverse tóxico rápidamente y afectar a la relación. Por ejemplo, él apuntó que las mujeres que ganan más dentro de una relación heterosexual a menudo se sienten culpables o evitan hablar de su éxito porque “el hombre lo verá como su propia debilidad personal”. Radavelli dijo que todavía hace falta mucho para desmontar estas ideas equivocadas.

Pero las decisiones más importantes en una relación no son solo pecuniarias. Las parejas funcionan mejor cuando se ponen de acuerdo y establecen unos valores, prioridades y proyectos; gestionar el dinero es solo una faceta de la supervivencia en un mundo capitalista.

