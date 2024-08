Qué hacer cuando un amigo te abandona

Los investigadores coinciden en que las amistades son la clave para la salud emocional y física a largo plazo. Pero, si bien se ha hablado largo y tendido sobre las rupturas en relaciones sentimentales, pues es un tema que, por lo general, suele preocupar a la sociedad, nadie habla de lo devastadora que puede llegar a ser la ruptura con un amigo o amiga.

El sentimiento de pérdida y abandono que esta conlleva son tan reales como poner un punto y final a cualquier relación amorosa.

A medida que nos vamos haciendo mayores, las distintas vías para buscar nuevos compañeros sentimentales aumentan. Es tan simple como entrar en alguno de los sitios web o en alguna aplicación diseñada para encontrar pareja. No obstante, reemplazar a un buen amigo no es tan fácil después de haber acabado la universidad. Ya es bastante duro compatibilizar las responsabilidades laborales y familiares como para encima tener que sacar tiempo para alimentar esas amistades de tantos años y que tanto te han aportado.

Puede resultar difícil saber qué hacer cuando un amigo decide apartarte de su vida. Además de tener que lidiar con el dolor y la confusión, aparece el estrés añadido de no saber cómo hablar de lo sucedido con amistades que tenías en común con esa persona. Estuvimos hablando con terapeutas, especialistas y personalidades de los medios de comunicación con el objetivo de que nos dieran algún consejo para saber llevar con dignidad que un amigo te abandone. Las respuestas se han editado en cuanto a extensión y claridad.

Da el primer paso

Respira hondo antes de responder, si es que decides hacerlo. Normalmente, cuando un amigo hace esto, nuestra reacción inmediata suele ser de ira y dolor. Quizás te pongas en actitud defensiva y violenta, lo que podría llevarte a hacer algo de lo que pudieras arrepentirte. Así que no te precipites y recuerda que tienes todo el derecho a que te traten bien en una relación.

Si alguien no es capaz de hacerlo, no tiene ningún sentido que insistas en que la persona en cuestión se porte bien contigo. También ten presente que porque una amistad se acabe no quiere decir que no haya significado nada para ti y que no hayas aprendido algo de ella.

Si decides contactar con la persona, sé respetuoso y claro, y di algo como, “Llevo tiempo sin saber de ti, espero que no sea por algo que haya hecho. Supongo que si así fuera me lo dirías. Si te apetece seguir tu camino, lo entiendo y te deseo lo mejor, aunque te eche de menos”. Andrea Bonior, doctora en Psicología , licenciada en Psicología Clínica y autora del libro de autoayuda The friendship fix.

Permítete estar triste

Puede ser que pases fases de mucha pena, lo que es completamente normal después de cualquier tipo de pérdida, incluso la de un amigo. No te aísles ni te distancies de otras personas de tu entorno. Sé sensato a la hora de mitigar tus emociones viendo la televisión, comiendo, tomando alcohol o saliendo de fiesta. Trata de encontrar formas saludables y constructivas de liberar tu energía y tus emociones como, por ejemplo, escribir un diario personal, hacer yoga, etc. — Melody Wilding, licenciada en Educación Social, coach y experta en el comportamiento humano.

Deja de amargarte y pasa página

A menudo las relaciones terminan por motivos que conciernen a la otra persona y no a nosotros. Es complicado no crearte una lista en tu mente con todas las razones posibles por las que has podido ser el culpable de todo. También es difícil aceptar no saber por qué ha sucedido, pero debes hacerlo, pues suelen ser situaciones que no tienen ninguna explicación. Aquí es cuando tienes que elegir si seguir torturándote buscando respuestas que nunca obtendrás o si dejar de amargarte y pasar página. — Kurt Smith, doctor en Psicología y director clínico de Guy stuff counseling and coaching.

Centra toda tu energía en otros asuntos

Piensa en quién aspiras a ser y hazte amigo de toda aquella gente que cumple con tu perfil deseado. Céntrate en ser más selectivo a la hora de elegir a tus mejores amigos. A veces, insistimos demasiado en continuar con alguien y le damos tantas vueltas al tema que nos olvidamos de nuestros amigos y amigas más fieles, los que siempre están ahí. En cuanto a tu examigo o examiga, quizás tenías que distanciarte de esa persona para crecer y avanzar. Ya fuese o no en contra de tu voluntad, te lamentarás por todo lo que te aportó. —Carlin Fior, autor de Friendfluence: The Surprising Ways Friends Make Us Who We Are

Acepta la realidad

Ten en mente que, si una amistad ha terminado, seguramente ha sido porque tenía que pasar. Todas las relaciones deben ser recíprocas, y si vuestras necesidades no estaban satisfechas de manera equitativa, puede que sea el momento de que cada uno siga su camino. Si vuestras expectativas eran muy altas, vuestros valores y estilos de vida habían cambiado y vuestros antiguos hábitos os provocaban dolor, ambos merecíais disfrutar de una amistad sincera. Una vez hayas aprendido a tolerar esas emociones, sabrás aceptar este tipo de situaciones, y de este modo llevarás mejor este mal trago, aunque siempre echarás de menos a las amistades perdidas. —Alysha Jeney, especialista en relaciones y terapeuta, directora del sitio web Modern Love Counseling y cofundadora de Modern Love Box

No desesperes

Que una amistad finalice es algo natural y, ahora que llevo diez años viviendo en una ciudad, puedo asegurarte que los amigos siempre acaban volviendo. En ocasiones, con el paso del tiempo, sientes como que quieres volver a mantener el contacto, aunque no sea para pedir perdón sino simplemente para asegurarte de que esa amistad sigue como estaba. El antiguo dicho que afirma que “Los amigos llegan a nuestras vidas por una razón, por una temporada o para toda la vida” es totalmente cierto. No todo el mundo va a estar siempre en tu vida, es algo impredecible. Así que quédate con los recuerdos , las lecciones y experiencias que has vivido gracias a esa persona. —Molly McAleer, escritora y cofundadora del sitio web Hello Giggles y host de los podcasts Plz Advise, Emotionally Broken Psychos y Mother, May I Sleep with Podcast?

