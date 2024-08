¿Qué hay detrás de unos tenis diseñados por artistas?

Por la celebración de Sneaker Fever, exposición enfocada para todas aquellas personas que consideran que sus zapatos son mucho más que una simple prenda de vestir, y que se presentó en Expo Reforma estos pasados 15 y 16 de julio, La flagship store de Adidas Originals presentó en ella a dos de sus artistas estrella que, además, son dos de los sneakers artists más destacados a nivel mundial en este momento.



La obra de estos dos artistas, Gary Lockwood, a.k.a. Freehand Profit y Jeff Cole, a.k.a. Jcolegraphix, se expuso en la Ciudad de México presentando máscaras de gas realizadas a partir de sneakers, y por parte del segundo artista guiños digitales de diseños basados en el mismo tema.

Las máscaras de Freehand Profit dan miedo y a la vez dan sensación de protección, nos decía el autor. Así, hace siete años comenzó con este proyecto, MASK365, y en su búsqueda por nuevos materiales, comenzó a utilizar sneakers para hablar de la subcultura en la que había crecido, el mundo del hip-hop (y sus problemáticas) en los suburbios de Los Angeles donde vivió muchos años de su vida, y la importancia de entender que el hombre consume y se obesiona con los objetos pero también respeta el arte y el estilo.

«Me baso en las máscaras del pasado para hacer mi trabajo pero uso materiales contemporáneos como son los sneakers; lo que yo hago es una nueva forma de ver obras de arte clásico». Nos contaba Freehand Profit.

El trabajo de Jcolegraphix nos transporta sin duda al futuro. Este artista de Chicago que vive en Los Angeles, se inspira en todo lo que viene del sneaker, culturalmente hablando, y tal cual como objeto. Así sus piezas persiguen convertirse en obras de arte reuniendo texturas, líneas, colores y formas provenientes del calzado . De manera divertida y a veces sarcástica, nos trae aquellos personajes de nuestros (y sus) años más jóvenes como Mario y Darth Vader, entre otros.

Sus creaciones son de lo más variado, asegurándose gustar a todos los públicos. De manera sencilla hace alusión a la importancia de los carros, los animales exóticos, los personajes famosos, los super héroes de la infancia y los objetos más cotidianos.

«Siempre fui un amante de los sneakers aunque el hecho de trabajar con ellos como material para crear mis ilustraciones fue entrar en un terreno no explorado. Cada vez que tengo un proyecto me gusta trabajar con un material no convencional como son los tenis, ya que el resultado redefine el concepto de un zapato deportivo, la gente piensa que un zapato deportivo es solo eso pero, visto a través de mis ojos, se convierte en un nuevo concepto, en otro mundo, Yo intento descubrir esta historia, para reinterpretarla y plasmarla en una ilustración«.

