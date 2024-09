¿Qué impacto tendrá el veredicto contra “Blurred Lines” en la ley de copyright de la música dance?

En marzo del 2015, la familia de Marvin Gaye ganó $7.4 millones de dólares en un juicio contra Pharrell Williams y Robin Thicke por infringir derechos de autor. La demanda alegaba que su éxito, «Blurred Lines», que pasó doce semanas en la posición #1 de la lista Billboard en los Estados Unidos, era una descarada copia del track de 1977, «Got To Give It Up» de Gaye.

El caso intentaba enfocarse en la composición, como se presenta en la partitura de «Got To Give It Up», pero como muchas personas argumentaron, el veredicto pareció depender de cómo sonaban ambas canciones comparándolas una con otra. Diversos elementos como la línea de bajo, la percusión, o incluso su «vibra», como lo mencionó Slate, contribuyeron a la similitud de los dos tracks.

El veredicto ha, quizá de forma involuntaria, cambiado la interpretación de los derechos de autor en la música más allá de la composición, basándose en el sonido. Esto presenta un interesante problema para los productores de música electrónica a quienes, tras horas gastadas jugando con los osciladores y los ecualizadores, a veces se les liga con alguna característica sonora especifica. Con las moduladas líneas de bajo de Tchami que l o convierten en el creador del future house, o Skrillex definiéndose a través de los brutales sonidos de Scary Monsters and Nice Sprites, ¿Qué tanto pueden estos artistas proteger el sonido que han creado de un diluvio de imitadores?

THUMP habló con el abogado musical de Reino Unido, Ben Challis, quien previamente ya ha escrito sobre este caso y actualmente funge como productor ejecutivo para la televisión y como consejero general del festival Glastonbury, para discutir sobre las futuras implicaciones del caso «Blurred Lines» en la música electrónica.

THUMP: ¿Podrías darnos una breve opinión sobre el veredicto en contra de «Blurred Lines»?

Ben Challs: Mi opinión personal fue que el jurado se equivocó. Es un área muy gris y todos hicieron acusaciones sobre «Blurred Lines», pero es un área muy gris y los jueces siempre han batallado para definir qué es inspiración y qué es apropiación. Si, las dos grabaciones suenan algo similar, pero todo el caso trata sobre la canción y en mi opinión personal las canciones no son similares. Si el caso hubiera sido llevado por la compañía que era dueña de la grabación, podría haber apoyado la decisión.

Siguiendo el caso, tu escribiste: «Previo al juicio el juez de distrito dictaminó para prevenir que el abogado de Gaye tocará ambas canciones una a la par de la otra, sólo se debían mostrar las partituras, no el sonido de ambas grabaciones que era el corazón de este caso.» ¿Qué nos dices sobre eso?

Dependió del jurado, no del juez, decidir que evidencia preferían usar y por supuesto, serían dirigidos por la eficacia de los abogados que representaban a cada parte. Mi suposición es que muy en el fondo para el jurado todo el tiempo se trató de cómo sonaban ambas canciones, cuando el caso trataba de la estructura de ambas.

¿El caso «Blurred Lines» es un precedente para presentar acción legal alegando que algo es diferente en composición, pero casi igual en estética?

Bueno, no debería porque no se suponía que juzgarían el estilo, sino la escritura de la canción, pero imagino que eso es exactamente lo que sucedió. Ha abierto los ojos de los músicos al concepto de que mientras alguien puede no haber copiado toda una canción, si otro track suena similar y puedes probar suficientes elementos, puedes demandar.

En la música electrónica tienes gente que pública composiciones que no sólo no son originales, en cuanto a diseño de sonido o sonidos verdaderamente únicos. Skrillex, por ejemplo, llegó con estos chillidos y pitch locos que se convirtieron en su sonido firma y después todos comenzaron a usarlo. ¿Podríamos dar el salto lógico de que un sonido especifico volviéndose parte de un estilo individual lo haría registrable ante derechos de autor?

Tiene sentido y es una pregunta extremadamente buena. No hay una protección en la ley de derechos de autor británica que defienda los sonidos hasta que se convierten en grabaciones. Así que el sonido chillón no sería protegible, por el momento, bajo la ley británica, porque no hay definición que proteger. Aunque la ley de derechos de autor evoluciona con el tiempo, ya sea por un juez que la modifique o por la casa de representantes o el parlamento. Por el momento, difícilmente podrías hacer algo. Hasta que otro artista use un sampleo de lo que has creado, no hay mucho que puedas hacer.

Lo que digo es que se protege la melodía o la letra. Un sonido por si mismo, un sonido único, no cae bajo la definición de melodía o música. Pero conforme todo evolucione esto cambiará.

¿Cuál es la diferencia entre un músico electrónico escuchando otro track contemporáneo y diciendo «quiero hacer ese sonido,» y Pharrell Williams diciendo «realmente me gusta esa cualidad aural que el sonido de Marvin Gaye tenía.» En ambos casos, estas tratando de replicar una cualidad especifica, un sonido especifico, ¿correcto?

Correcto. No creo que haya diferencia en lo que estás diciendo o preguntando. Es la misma pregunta y por supuesto de nuevo puedes ser influenciado por alguien, puedes ser inspirado por alguien, eso está bien en términos legales. Lo que no puedes hacer es apropiarte del trabajo de alguien más o copiar una parte substancial de su trabajo.

Para mi, ya hemos pasado del sampleo; Los 80s y 90s, es la época en que se daba más ese problema y ahora parece que todos están o asustados o haciéndolo o preparándose para pagar por ello.

Exactamente, o tomar el riesgo y no ser atrapado.

¿Cómo sientes el derecho de autor hoy en día específicamente en relación con la música electrónica? Con la habilidad de crear un sonido especifico que, en esencia, es tu propio estilo, ¿Ves algún modo de que eso en el futuro pueda ser parte de los derechos de autor?

Difícilmente. Al contrario, creo que la ley es muy estricta en cuanto al sampleo y de hecho debería haber una evolución cultural porque la gente que produce rap y hip hop no creen estar copiando. Creen que están usando grabaciones pre existentes como elementos y usando sus propias habilidades como herramienta para crear música nueva.

Soy un abogado de derechos de autor, pero no lo entiendo. Muchos de mis estudiantes lo han dicho bien, «la ley está mal. No estoy robando esto. Estoy tomando pequeños clips y creando algo nuevo.» Sobre si los derechos de autor incluirán sonidos y sentimientos, lo dudo mucho personalmente. Puedo ver por qué alguien que crea algo original pueda pensar que es un trabajo, pero no está cubierto como trabajo en el sistema por el momento. ¿Cambiará? Lo dudo. No veo a nadie interesado en pelear por ese cambio.

