“Qué lástima”, una colaboración afrolatina entre ChocQuibTown y Sech

En medio de la promoción de ChocQuibHouse, que fue publicado el pasado 12 de junio e incluye colaboraciones con Becky G, Farruko, Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Dalex y Zion y Lennox, la agrupación colombiana ChocQuibTown presenta una nueva canción llamada “Qué lástima” en colaboración con el cantante y productor panañemo Sech.

Para conocer más sobre el trabajo que hicieron en el video dirigido por Salomón Simhon, hablamos con Goyo, vocalista del grupo del que también forman parte Slow Mike y Tostao.

NOISEY: Ya tenían una relación musical con Sech. ¿Qué los motivó a hacer “Qué lástima” con él?

Goyo: Lo conocimos en Quibdó, en el Choco, de donde nosotros somos. Él tenía un show ese día y nosotros teníamos otro. Nos vimos en el hotel, empezamos a hacer relación y Slow se hizo muy cercano a su equipo, sobre todo a Dímelo Flow, que lo invitó a producir con él. De ahí empieza la relación y estamos muy felices.

La canción tiene un ángel súper bonito y nos gusta a todos. La teníamos grabada desde antes de la pandemia y para nosotros es un honor tener a Sech, porque es uno de los artistas que hizo que yo volviera a escuchar a alguien varias y repetidas veces. Me encanta su voz y quiero saber más de él. Tanto, que estuvimos con él en Panamá, con sus amigos, hemos hecho combo con más gente de su equipo, entonces la relación es cercana, lo admiramos muchísimo y la canción es el resultado de esto.

ChocQuibTown tiene una amplia trayectoria representando la música de la costa pacífica colombiana, y en su nuevo disco tienen muchas colaboraciones con los tops del reggaetón. ¿Fue 2020 el año para entrar de lleno en este género?

Hemos venido trabajando en proyectos que nos han llamado la atención y conociendo amigos de la música; básicamente por eso pasan las canciones. Somos muy selectivos a la hora de trabajar con otros artistas porque creemos en la vibra, creemos que debemos gustarnos mutuamente. También, Mike y Slow tienen una relación muy bonita con muchos artistas, y eso ha hecho que nos acerquemos más al mundo urbano, en el que siempre hemos estado proponiendo mucho, desde lo afro y la música afrolatina.

En el video de “Qué lástima” podemos ver esta representación afrolatina que mencionas. ¿Cómo idearon el concepto con el director?

Con Salomón tuvimos una química muy chévere. A mí me gusta mucho el tema de dirigir y de meterme en el arte, entonces tuve la oportunidad de trabajar con un director que estaba escuchando las ideas de nosotros y que también tenía mucho para proponer. La verdad fue muy emocionante.

En el video queríamos mostrar algo de la Colonia, pero con la gente afro dentro de las casas coloniales, como si estuviéramos viviendo dentro de ellas, algo que no pasó realmente en la historia de esclavitud. Siempre estamos tratando de mandar un mensaje que hace parte de nuestra identidad y de nuestras raíces; no podemos ser los cantantes que no conocemos la historia de donde venimos o de quienes somos, y representar la parte afro es bien importante, porque creemos que Latinoamérica y el mundo necesitan de esta postura en este momento, ya que siempre hemos vivido el tema de la segregación. Para nosotros es importante tenerlo y dejarlo claro en los videos, porque a veces uno veía videos en Latinoamérica que no tenían ninguna participación de personas afro, entonces de alguna forma tratamos de mostrarle algo a la gente que no está acostumbrada a ver. Sin transgredir, con arte y con buen gusto.

Qué interesante, sobre todo porque la letra de la canción no habla de un tema de protesta, sino de amor ´tóxico. ¿Crees que no es indispensable que exista una relación directa entre los visuales y la letra?

Uno puede aprovechar el medio del video para comunicar algo que quizás no tenga mucho que ver con la canción, aunque al mismo tiempo sí está pasando. Nosotros tenemos de protagonista a una modelo afro, chocoana, a la que todo el tiempo estamos hablándole y dándole el consejo de valorarse. Ese mensaje de poder cambiar una situación que está siendo difícil y tomar la decisión: “o te quedas o te vas”, esa es como la trivia que proponemos Sech, Slow, Tostao y yo respecto al tema de la canción, ya sea una mujer o un hombre, o cualquier persona que está esperando tener una relación con alguien que está siendo maltratado en otra relación, entonces quiere que tome la decisión y le está mostrando la forma.

Es importante el tema de la representación que abanderan y cómo puede llegarle el mensaje a otros u otras artistas afro que tal vez aún no han dado el siguiente paso por miedo. ¿Cuál sería su invitación para darse a conocer al mundo?

Yo le diría a todos esos artistas, a todas esas personas que tienen muchos sueños, que confíen en lo que tienen adentro, que crean en ustedes, que conozcamos nuestra historia. Es importante conocer la historia y entender que nosotros podemos cambiar las cosas de una manera positiva, con mucha buena vibra, para poder mejorar y traer el tema a la discusión.

Hace poco falleció John Lewis, que era una de las personas que caminaba al lado de muchos activistas afro en la historia y decía que es muy importante que cuando uno no tiene una mesa de conversación o cuando uno siente que no es escuchado o le abren el espacio, crear su propia mesa de conversación. Creo que esa es una buena manera de ver el deseo de seguir construyendo, de seguir creciendo, todo es un proceso y toma tiempo, y es importante que la gente lo sepa.

