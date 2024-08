Qué le pasa a tu cuerpo cuando consumes éxtasis súper potente

Tal vez piensas que el MDMA sólo es un químico que provoca que escuchar música techno-house sea lo más importante en la vida, y tienes razón de muchas maneras. Pero hay algo más acerca del MDMA: aunque la tasa aún sigue siendo baja a comparación del daño causado por el alcohol o el tabaco, las muertes y las hospitalizaciones por MDMA y éxtasis están aumentando a nivel mundial, gracias a que los productores están haciendo drogas más potentes que nunca.

En 2015, la pureza del MDMA en el Reino Unido se registró en un nivel muy alto: 83 por ciento. El mismo año, las pastillas del éxtasis promedio contenían 100mg de MDMA. Ahora, las organizaciones que se encargan de analizar las drogas se encuentran seguido con pastillas que contienen más de 150mg de MDMA y, a veces, hasta 300mg, es decir, lo suficiente para hacerte daño o –si tomas las precauciones adecuadas– hacer que te de un buen rush, que te den un poquito de ganas de vomitar, que te la pases muy bien y después que te sientas muy triste la semana siguiente.

Con otras drogas, como la cocaína, es bastante improbable que te encuentres con material súper fuerte, a menos que seas un dealer profesional. Con las pastillas, ahora es muy normal. Para conocer los riesgos relacionados con las pastillas súper fuertes y el MDMA, y cómo te afectarán durante la noche, me puse en contacto con Oli Stevens, científico de drogas, escritor e investigador de DrugScience.

LA PRIMERA MITAD DE UNA PASTILLA / BOMBA DE MDMA

En primer lugar, si te vas a meter éxtasis o MDMA, debes saber cómo usarlo de manera segura. Cuando se trata de comprimidos, los expertos aconsejan que primero te comas la mitad –o, mejor aún, un cuarto– y esperar a ver cómo te sientes antes de tomarte la pastilla entera. Con el MDMA, aplástala, come tantito y espera a que sus efectos surtan efecto.

En cuanto a esos efectos:

«El MDMA es un estimulante que puede dar sentimientos de euforia», dice Oli. «Sin embargo, a diferencia de los estimulantes típicos, también produce distintos efectos sociales y emocionales, y altera la percepción». Añade que «el MDMA también tiene el efecto de aumentar los niveles de las hormonas oxitocina y vasopresina, que pueden hacer que los que la usen se sientan emocionalmente conectados».

Así que de 20 minutos a una hora, cuando el producto químico ya tuvo tiempo de revolverse en tu torrente sanguíneo, te empezarás a sentir raro, vas a sentir un cosquilleo en el estomago, y te vas a querer morder tu propia lengua.

LA OTRA MITAD DE LA PASTILLA / BOMBA DE MDMA

Los expertos aconsejan dejar intervalos de dos horas entre las dosis, y con las pastillas súper fuertes y el MDMA es un consejo importante que tienes que seguir. Debido a que muchas personas esperan a que su MDMA haga efecto de inmediato –quizás gracias a la popularidad de los fármacos más inmediatos, como la coca– toman más antes de que se produzcan los efectos reales. No lo hagas. Es una idea objetivamente mala.

«La gente muchas veces confunde las ideas de la pureza y la dosis», explica Oli. «Con un MDMA» débil «, es decir, una dosis alta y de una pureza baja, simplemente producirá efectos menores. Con un MDMA fuerte, es decir, que sea muy puro, y que la dosis sea alta, que es a lo que nos enfrentamos con las pastillas en este momento, los usuarios experimentarán efectos positivos más potentes [si manejan correctamente la manera en que lo consumen]».

Si eres paciente y no te tomas todo a la vez, estarás dos horas, eufórico como tu padre el día que te fuiste de la casa. Si te tomas todo de jalón, puede haber problemas.

«Las dosis altas son un problema serio si los usuarios se siguen comiendo dos al comienzo de la noche, como si fueran pastillas de 100 mg», dice Oli. «Esto provoca un riesgo elevado de las principales causas de muerte por MDMA, que –aunque no se conoce mucho– es muy rara la vez que se ve una sobredosis real, pero si puede haber insolación o deshidratación severa».

EL RESTO DE LA NOCHE

Una vez más, con el MDMA más puro y con el éxtasis, tomar más y más durante toda la noche sólo aumenta el peligro, y el período inicial de euforia que quieres conseguir no lo vas a alcanzar otra vez, ya que tiene mucho que ver con las cosas que están entrando en tu cerebro durante el cambio inicial de sobrio a drogado.

Puede ser que nada más empeores tu noche, lo cual es algo bastante estúpido.

«Anecdóticamente, parece que consumir dosis muy altas de MDMA nada más aumenta la energía de la velocidad de los efectos del MDMA, no los efectos eufóricos o emocionales», dice Oli. «Los efectos desagradables –como la ansiedad, el sentirse demasiado caliente, el exceso de estimulación o confusión– son más probables entre más consumas».

Ya sabes cómo se siente que: te pesen las piernas, que te des cuenta de que hablar por 45 minutos de plantas no es tan divertido, y crees que lo único que te hará estar puesto otra vez es comerte la otra mitad. Pero no, porque la serotonina no funciona así.

EL BAJÓN

Aquí es donde, básicamente, todos los MDMA y el éxtasis de cualquier potencia real va a hacer que te sientas deprimido y simplemente te sientas hecho mierda por un tiempo no especificado. «Puede haber un período de bajón que te dure varios días», dice Oli. «En este período, los usuarios pueden experimentar depresión, cansancio, ansiedad, deterioro de la concentración e insomnio».

Ya sea que tus pastillas contengan 50 o 150 mg de MDMA, 36 horas después de que te las tomes, vas a estar viendo Netflix todo el día, contemplando que tan tarde puedes poner tu alarma para el lunes sin que sea demasiado tarde para llegar al trabajo y lograr hacer absolutamente nada.

