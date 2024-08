Qué libros debes leer para entender el hip hop

Durante los años recientes hemos sido testigos de un explosión de documentales y series dedicados al hip-hop. Desde la curiosa adaptación del génesis de la cultura hip-hop seriada y con reminiscencias de culebrón de Televisa llamado The Get Down hasta documentales dedicados a breaks de percusiones múltiples veces sampleados como el que se hizo de “Apache” de La Incredible Bongo Band. Ha habido variedad, aunque no necesariamente certeza o veracidad.

Por un lado, las series noveladas presentan una visión alterada (no sé con qué siniestros intereses) de la cultura hip-hop cambiando nombres de conceptos básicos de la mitología del movimiento y, por el otro, los documentales tienen las limitantes propias del formato. Dios, no permitas que sea mal interpretado: No tengo ninguna querella con los creadores o con nadie involucrado en dichos proyectos, Todo lo contrario. Los aplaudo pensando en que, vaya, finalmente el hip-hop es presentado en medios masivos en formatos y plataformas accesibles para mucha gente.



Videos by VICE

Lo anterior, en el caso de México, no es poca cosa. Históricamente el ingreso a esa clase de información estaba condicionada y limitada a aquellos que tenían acceso a las fuentes que existían hasta hace algunos años y que eran consumibles únicamente en formatos físicos: CDs, DVDs, vinilos y, por supuesto, libros.

Ahora bien, si ustedes consumieron algunas de las series y documentales que han estado tan en boga, seguramente se quedaron con ganas de saber más acerca del hip-hop, sus orígenes y desarrollo. Lo que quiero decir es que esos productos funcionan muy bien a manera de introducción. (Sí, ya sé que varios se graduaron con honores en la licenciatura de Cultura Hip-Hopper impartida por el Get Down) y es por eso que pongo a su disposición algunas recomendaciones de textos que complementen lo ya revisado en las series/documentales que ya estudiaron.

Los siguientes son algunos libros que me parecen importantes para comprender la historia del hip-hop y su evolución a lo largo de sus primeros 30 años de existencia:

And It Don’t Stop: The Best American Hip-Hop Journalism of the Last 25 Years

Editado por Raquel Cepeda y con una introducción de Nelson George, esta antología pretende reunir los primeros 25 años del mejor periodismo estadounidense sobre hip hop e incluye piezas sobre las primeras huellas del hip-hop en Nueva York y sobre la percepción de los periodistas musicales de los años ochenta y noventa. Personajes como Afrika Bambaataa y las batallas de DJs en el Boogie Down Bronx son descritas a detalle, además de que se explora el desarrollo de la cultura en otras latitudes de los Estados Unidos e incluye perfiles, ensayos y diatribas, de autores de la envergadura de Robert Christgau, Ta-Nehishi Coates, Toure y Nelson George, entre otros. Una antología indispensable para cualquier cabeza interesado en leer cómo la prensa musical fue construyendo su relación con el hip-hop durante su niñez y adolescencia.

Yes Yes Y’All: The Experience Music Project Oral History Of Hip-hop’s First Decade

Editada por Jim Fricke y Charlie Ahearn (director de Wild Style), esta colección de testimonios sobre la vieja y original escuela del Bronx, es uno de los libros más geniales allá afuera sobre hip hop y el documento que mejor captura los primeros años de la cultura: dueños de bares, MCs, DJs, B-boys, grafiteros, bouncers, A&Rs, todos aportan su versión de los hechos, en una edición llena de fotos de la época. Estoy seguro que cuando se trata de recrear el ambiente y estética de esos años, este libro es una de las fuentes más recurrentes. Lo que más me gusta es que comenzó como un proyecto de recopilación de flyers de las fiestas originales del Bronx en los años 70, así que incluye decenas de ellos. Y claro, queda claro la participación que tuvieron todos, de acuerdo a sus propias palabras: Kool Herc, los Cold Crush Brothers, Disco King Mario y DJ Hollywood, entre muchos otros.

The Hip-Hop Generation: Young Blacks and the Crisis in African-American Culture / Why white kids love hip hop

Esta es una entrada doble, con el par de libros que le dieron su reputación al escritor Bakari Kitwana. En el primero se presenta el papel de la juventud afroamericana en el desarrollo de la cultura hip-hop entrelazando temas sociales y políticos. En el segundo libro el autor explora el por qué los chicos blancos de los suburbios comenzaron a consumir la música del centro de las ciudades urbanizadas americanas representada por el hip-hop. El safari cultural de los chicos blancos suburbanos en terrenos ‘exóticos’ que se ha repetido desde el inicio de los tiempos (Marco Antonio en Egipto, Colón en América…). Ambos libros indispensables para entender el rol del hip-hop en la sociedad americana.

Ego Trip’s Book of Rap Lists

Este libro de Sacha Jenkins, Elliott Wilson, Gabriel Álvarez y Brent Rollins está escrito en el género literario más antiguo de la humanidad: la lista. Ego Trip era un fanzine que se popularizó durante la llamada época de oro del hip-hop y cuyo staff estaba integrado por conocedores de la cultura. La verdadera inteligentsia. El libro fue editado originalmente en 1999 y presenta únicamente listas/conteos de temas que tienen que ver con el hip-hop. El éxito del libro se debe a que mantiene el tono del legendario fanzine además de que presenta listas que jamás se te hubieran ocurrido, combinando temas serios con otros más bien evidentemente irónicos y reuniendo una cantidad de información realmente impactante en el proceso. Algunas de las listas incluidas son: Los debuts más decepcionantes, Los flyers más frescos, Las mejores 50 portadas del hip-hop, Raperos que se han declarado en bancarrota… Cabe mencionar que las listas consideran información disponible hasta 1999 pero reúnen más de 200 páginas.

Can’t Stop Won’t Stop: A History of the Hip-Hop Generation

El clásico de Jeff Chang sobre la dimensión sociológica del hip hop como fenómeno histórico. Es la referencia indiscutible que documenta los antecedentes, nacimiento y desarrollo del hip hop. Jeff Chang formó parte del seminal grupúsculo de California, Solesides también integrado por DJ Shadow, los miembros de Blackalicious y Latyrx. CSWS es una lectura obligada para todo aquel que pretende conocer el hip-hop más allá de su expresión musical. Revisa la importancia de la generación hip-hop en la sociedad y la importancia de la cultura como medio activista y en el escenario político de Estados Unidos. Desde luego no pretende ser una palabra final acerca del tema pero sí es una de las más importantes. En este caso, el libro ha sido afortunadamente traducido al español, así que no hay pretexto en cuanto a la barrera del idioma.

Los libros mencionados son de fácil acceso y representan una muy pequeña muestra. Existen otros cientos de textos que abordan el tema desde diferentes ángulos y exploran otros de los tópicos asociados a la cultura.

Cada persona enseña a otra persona.

FB: GranRevancha / Twitter: @revancha_df / Instagram: revancha_df