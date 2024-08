“Que nos detengan es como amarrarnos”: fotos de la marcha a favor del aborto en CDMX

Este 8 de agosto el Senado de la Nación Argentina votó por la legalización del aborto. Después de más de 12 horas de discusión, la Cámara alta echó para atrás el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados el pasado junio.

Durante meses, mujeres argentinas habían llevado adelante una lucha de empoderamiento que se ha replicado en toda América Latina. El eco se hizo escuchar en todo el continente, donde mujeres de todas las ciudades latinas salieron a las calles para demostrar su apoyo durante la jornada en que el senado argentino votaría por aprobar o no esta ley. La Ciudad de México no fue la excepción y el avance de la marea verde también se sintió. Aquí algunas de las fotos de la marcha en CDMX este 8 de agosto.



Andrea Cervantes, 23 años. CDMX

VICE: ¿Por qué te parece importante la legalización del aborto?

Andrea: Tiene que ser legal porque en la clandestinidad nuestras compañeras abortan y mueren. Si más de la mitad de la población somos mujeres, ese derecho se nos tiene que garantizar.

¿Cómo ves la situación en Argentina?

Es maravilloso y va a desatar luchas en toda América Latina. A nosotras nos está impulsando. Las compañeras están impulsando que el aborto se discuta en las calles. Nos están dando un gran ejemplo.

¿De qué manera crees que eso ha influenciado a México y América Latina?

Aquí en la Ciudad de México el aborto es legal. Pero México es un país sumamente machista y donde las mujeres sufrimos violencia a diario. Tenemos que comenzar esta lucha en los demás estados.

Itzel Cisneros Mondragón, 24 años. CDMX

VICE: ¿Porqué te parece importante la legalización del Aborto?

Itzel: Me parece importante porque las mujeres son las que deben decidir sobre sus cuerpos y no el Estado y menos cuando es conservador como el argentino.

¿Cómo ves la situación en Argentina?

Me parece muy importante que las mujeres se reúnan afuera del Senado. Además lo que ya lograron las pibas, que se hable en las escuelas. Incluso la reacción de los “Pro-Vida”. Se está hablando, se está desestigmatizando. Ya no es algo secreto y oscuro.

¿De qué manera crees que eso ha influenciado a México y América Latina?

La situación en México me parece súper coyuntural. Hay mucha violencia que se ejerce contra las mujeres. Creo que cada vez hay más reacción y es cada vez más organizada. Estamos empezando a discutir la legalización del aborto a nivel país. Está difícil la situación pero cada vez tenemos más conciencia.

Monica Mayer, 58 años. CDMX

VICE: ¿Porqué te parece importante la legalización del Aborto?

Mónica: En primera instancia para que deje de haber abortos. La manera de terminar con esto es que haya educación sexual y anticonceptivos. Nadie quiere que haya abortos. Queremos que exista la posibilidad, de quien tiene la necesidad de hacerlo, que lo haga en buenas condiciones.

Guadalupe Venegas Rojas, 23 años. CDMX

VICE: ¿Porqué te parece importante la legalización del Aborto?

Guadalupe: Yo creo que no es justo que no queriendo ser madres tengamos que hacerlo porque nos obliga la sociedad. La mujer tiene derecho a decidir. Que nos detengan es como amarrarnos. Nos juzgan por todo. Y no es solo el aborto, tenemos que caminar libres y por algo hay que empezar.

¿Cómo ves la situación en Argentina y de qué manera crees que eso ha influenciado a México y América Latina?

Bueno, creo que se empieza por algo y que América Latina esté en esto es de poco a poquito. Y mientras los gobernantes vean que somos más, más se va a poder hacer.

Edith Briseño, 40 años. Con sus hijos de 5 y 1 año. CDMX

VICE: ¿Por qué te parece importante la legalización del Aborto?

Edith: Por muchas razones, la principal es que cada persona tiene circunstancias diferentes y cada mujer debe decidir si quiere ser madre. El aborto es una realidad y es un tabú. Y es mejor que se haga en buenas condiciones de higiene.

Tomás Ortiz, 21 años. CDMX

VICE: ¿Porqué te parece importante la legalización del Aborto?

Tomás: Porque como otra cosa más de la vida es una decisión y es el cuerpo de uno mismo, o de una misma. Es importante porque define como sigue nuestra vida.

¿Cómo ves la situación en Argentina?

Creo que es una cuestión de ideas. Hay que informar a la gente. Creo que el problema es la desinformación por parte de quienes se oponen a que el aborto sea legal. Hay muchas muertes por abortos clandestino.

¿De qué manera crees que eso ha influenciado a México y América Latina?

Creo que si la ley no se aprueba en Argentina, eso va a afectar a México también.

Jimena Perez Viveros, 31 años. CDMX

VICE: ¿Porqué te parece importante la legalización del Aborto?

Jimena: Por cuestiones prácticas de mantenernos vivas las mujeres. En México hay muchas niñas que son violadas, y las mujeres en general somos muy maltratadas. Necesitamos tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

¿Cómo ves la situación en Argentina?

Creo que es un movimiento muy necesario para toda Latinoamérica y el mundo en general.

¿De qué manera crees que eso ha influenciado a México y América Latina?

Creo que las compañeras argentinas nos están enseñando que las mujeres somos el futuro no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Que juntas se puede modificar lo que se necesite. Las mujeres necesitamos unirnos como en Argentina, nos están mostrando el camino. Somos el futuro.

Judith de León, 37 años. Argentina.

VICE: ¿Por qué te parece importante la legalización del Aborto?

Judith: Los anticonceptivos no son 100% seguros. Siempre existe la posibilidad de un embarazo no deseado. Y la maternidad es algo para toda la vida. La mujer tiene todo el derecho a decidir si quiere o no ser madre.

¿Cómo ves la situación en Argentina?

Estoy muy emocionada. Me parece que es un momento crítico ya que la derecha está avanzando. En lo económico se están tomando medidas muy antipopulares. Que la mujer tenga la fuerza para luchar por algo tan importante y se lo estén haciendo a Macri; me parece genial.

¿De qué manera crees que eso ha influenciado a México y América Latina?

Yo creo que es una lucha que se tiene que extender. Porque si un gobierno de derecha llega puede retroceder. Y estos son derechos que aunque se adquieren aún se pueden perder. Me parece que la presión que se está haciendo en los países puede ayudar.

María José, 20 años. CDMX

VICE: ¿Por qué te parece importante la legalización del Aborto?

Andrea: Me parece súper importante que cada mujer tenga el derecho a decidir porque solo ella sabe cuáles son sus circunstancias económicas y sociales. Que cada mujer tenga la oportunidad de decidir ya que un hijo es una responsabilidad muy grande. Es la decisión de la mujer.

¿Cómo ves la situación en Argentina?

Me parece que el movimiento es admirable, me parece que las mujeres somos unas chingonas. Y lo van a lograr. Tienen el apoyo de todo el mundo.

¿De qué manera crees que eso ha influenciado a México y América Latina?

Aquí en la Ciudad ya es legal pero creo que la mentalidad del país es muy católica. Todavía falta para que el aborto se vea como lo que es, no es un pecado. No debe ser castigado. La legalización en Argentina puede ayudar a que aquí en México sea normalizado.