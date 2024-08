Qué ocurre cuando todos te culpan por el bloqueo en el Canal de Suez

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Las últimas cuatro semanas han sido absurdas, incluso surrealistas, para Marwa Elselehdar. El día en que el carguero favorito de internet, el Ever Given, quedó atorado diagonalmente en el Canal de Suez de Egipto durante casi una semana, surgieron miles de memes virales, teorías de conspiración y rumores.

Elselehdar, quien es la primera capitana de un barco de Egipto, se encontró en el vórtice de una campaña cruel de desinformación que la culpó equivocadamente de pilotar el Ever Given —el buque de carga más grande del mundo, con 400 metros de largo— y “estrellarse” en el Canal de Suez.

“Por lo que vi, las publicaciones falsas aparecieron pocas horas después de que el Ever Given se atorara”, contó Elselehdar a VICE World News desde El Cairo. “De hecho, yo me encontraba a cientos de kilómetros de distancia en Alejandría a bordo del barco AIDA IV y mis amigos me alertaron sobre las publicaciones virales”.

En 2015, Elselehdar fue la primera mujer (y la más joven) en navegar por el Canal de Suez, luego de su ampliación. Foto: Marwa Elselehdar

“No sé quiénes son estos trolls o por qué lo hicieron. Pero seguían diciendo que fue mi error, que yo tengo la culpa de todo lo que pasó”, dijo. “Los trolls acaban de demostrar que no se acepta a las mujeres en esta industria a pesar de que las pocas que estamos en esta línea de trabajo somos muy profesionales y buenas en nuestras labores”.

El 24 de marzo, Elselehdar publicó un video en su Instagram para disipar los rumores. “Decidí ser dueña de esta conversación y usarla para enviar un mensaje de apoyo a todas las mujeres, no solo a las de la industria marítima”, señaló. Según datos de la Organización Marítima Internacional, las mujeres representan sólo el dos por ciento de los 1,2 millones de marineros del mundo. De ese total, el 94 por ciento trabaja en la industria de los cruceros.

“Quiero demostrar que las mujeres pueden hacer cualquier cosa”, agregó. “No somos perfectas, pero esto no fue mi culpa. Estoy luchando por mí y por mi reputación”.

Algunos medios egipcios llamaron a la campaña contra Elselehdar “antifeminista”. La desinformación, que catapultó a Elselehdar como la villana poco probable del bloqueo del Canal de Suez, comenzó con un titular manipulado de un artículo de Arab News del 22 de marzo que originalmente la describía como la primera mujer capitana de un barco de Egipto. Las noticias falsas cambiaron el titular a “Buque de carga se estrella en el Canal de Suez. La primera mujer capitana de Arab Lloyd involucrada en el incidente”.

Luego apareció una cuenta falsa de Twitter a su nombre, que acumuló una cantidad “significativa” de seguidores después de que el usuario tuiteó la publicación falsa.

La mujer de 30 años no tenía una cuenta de Twitter en ese momento. Para cuando pudo crear su propia cuenta para aclarar la verdad, las noticias falsas estaban aprovechándose de la viralización del Ever Given. También generaron miles de respuestas, incluidas algunas que invocaban el mito de que las mujeres son malas conductoras.

“En Egipto, las noticias generalmente se propagan como el perfume”, dijo Elselehdar. “Además, dado que la publicación falsa estaba en inglés, llegó a tantos países que es difícil incluso rastrear hasta dónde ha llegado. Las respuestas eran tan severas que inicialmente decidí no hacer nada al respecto. Me alegro de haber cambiado de opinión”.

Arab News, cuyo titular fue manipulado para producir noticias falsas sobre Elselehdar, dijo que la campaña de desinformación se debe al hecho de que Elselehdar es mujer. Captura de pantalla: Instagram

Elselehdar ha tenido muchos logros en su campo, donde se ha desempeñado durante 10 años. Fue la primera y única mujer en estudiar en su departamento de 1.200 estudiantes en la pionera universidad marítima de Egipto. “La gente de mi departamento se sorprendió porque yo era la única mujer allí”, dijo. “Pero en lugar de sentirme intimidada, trabajé duro porque lo veía como una oportunidad única”.

De hecho, Elselehdar ha navegado por el Canal de Suez. “Pero no en el Ever Given y definitivamente no este año”, explicó. “Fue en 2015 cuando me uní a la tripulación del barco AIDA IV como segunda oficial”. Al hacerlo, Elselehdar se convirtió en la primera —y la más joven— capitana egipcia en navegar por el Canal de Suez, luego de su ampliación.

En 2017, fue honrada por el presidente egipcio Fattah El-Sisi en el Día Internacional de la Mujer.

A pesar del aluvión de sexismo en sus redes sociales durante las últimas semanas, Elselehdar dijo que Egipto tiene muchas heroínas a las que admira, quienes la han inspirado a mirar hacia el futuro. “Honestamente, nunca había visto tantos ataques contra las mujeres a mi alrededor”, dijo. “Pero esta actitud existe en todo el mundo, ya sea que estés en Egipto o en Estados Unidos”.

También dijo que después de la desinformación, recibió muchos correos electrónicos y mensajes directos de apoyo. “No hubo una sola mujer que no me apoyara durante mi experiencia terrible. Eran de diferentes países y recién comenzamos a comunicarnos”, dijo. “Me hizo muy feliz y me hizo olvidar mi situación”.

Elselehdar también fue el blanco de las extrañas teorías de conspiración de QAnon sobre el Ever Given, que afirmaban que el barco era operado por Hillary Clinton y llevaba un cargamento de niños en esclavitud sexual. Entonces aumentaron las mentiras sobre Elselehdar: una afirmaba que se parece mucho a Monica Lewinsky. Elselehdar es ajena a las discusiones sobre QAnon. “No lo he visto, pero [la comparación con Lewinsky] suena muy graciosa”, se rio.

