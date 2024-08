Qué opinan las mamás de los DJs y productores sobre la profesión de sus retoños

Este texto se publicó originalmente en Thump.



Ser mamá no es sencillo y menos ser mamá de un músico o DJ.

En este día de las Madres platicamos con algunos productores y DJs de la escena nacional para saber cómo fue que sus mamás se fueron familiarizando con sus profesiones y qué es lo que piensan actualmente de ellas.

THUMP: ¿Cuál fue la primera reacción de tu mamá cuando se enteró de que querías dedicarte a la música?

BUFI: ¿A la música? Todo bien. ¿A la música electrónica? No le gustó tanto :(

¿Te llegó a aconsejar que te dedicaras a algo más? ¿A qué?

Quería que fuera arquitecto, o ya de perdido que me dedicara a la música clásica.

¿Qué opina de tu carrera actualmente?

Le da orgullo y gusto pero a la vez le causa mucha ansiedad y preocupación. Esto por el riesgo que implica viajar constantemente y trabajar de noche, debido a la situación actual de violencia que vive el país. También ha expresado que esto es un asunto «solo de chavos» y ¡creo que tiene esperanzas de que pronto madure y lo abandone!

¿Crees que está orgullosa de su retoño? ¿Le gusta la electrónica?

Sí está orgullosa, pero no creo que realmente le guste la electrónica (aunque sí le gustan algunas cosas cercanas como Depeche Mode), aunque sí hace su mejor esfuerzo por entenderla y compartirla.

Upgrayedd Smurphy

THUMP: ¿Cuál fue la primera reacción de tu mamá cuando se enteró de que querías dedicarte a la música?

Upgrayedd Smurphy: La primera vez que quise tocar música fue en la banda de guerra de la primaria y mi mamá apoyó totalmente mi decisión. Posteriormente cuando estaba en secu y se me ocurrió meterme a la banda de la escuela también me echó toda la mano comprándome mis instrumentos y etc. Yo no elegí la música como carrera, estudié diseño gráfico y la música fue como un hobbie en esos tiempos, pero mi mamá siempre me ha apoyado con todas mis desiciones.

¿Te llegó a aconsejar que te dedicaras a algo más? ¿A qué?

Yo misma fuí la que decidío tomar otra carrera y no la música, fué una desición que me tomó algo de tiempo, mi maestro de música fué el que mas me apoyaba para estudiar música clásica, pero yo tomé la desición de dedicarme a algo que fuera más comercial y remunerado, ya que vengo de una familia con recursos limitados y la estudiar música clásica se veía bastante difícil para mis posibilidades, es por eso que estudié diseño. Aunque mi mamá siempre me apoya en mis desiciones, no importa lo descabelladas que éstas puedan ser y no, nunca me ha aconsejado de hacer nada que no sea de mi interés.

¿Qué opina de tu carrera actualmente?

Ella está muy orgullosa de mi y le da mucho gusto saber que tengo tocadas aquí y allá, a veces la invito a shows chidos, como en Mutek, fue a verme y se la pasó super bien, era la más feliz.

¿Crees que está orgullosa de su retoño? ¿Le gusta la electrónica?

Súper orgullosa, ella trabaja en un kinder, y a veces les pone mi música a los niños durante el recreo. Les pone mis videos en Youtube. Es muy feliz de ver que hago cosas constructivas. Los últimos discos que he hecho ya no les entiende tanto, pero aún los escucha con atención. Tiene una colección de mis CDs y hasta carga con algunos de mis tracks en su celular. Una vez terminó de escuchar un disco y me dijo «esto está muy futurista» <3

Noisey: ¿Cuál fue la primera reacción de tu mamá cuando se enteró de que querías dedicarte a la música?

Vazik: Siempre tuve un apoyo incondicional de su parte, desde mis inicios muy rockeros hasta la fecha. Vio que realmente me apasionaba y no dudó nunca en apoyarme.

¿Te llegó a aconsejar que te dedicaras a algo más? ¿A qué?

Alguna vez dijo que debería de ser Químico Petrolero… ¡que ganaban muy buena lana en Pemex!

¿Qué opina de tu carrera actualmente?

Ha vivido mi carrera enterita, desde mis primeros gigs donde solo ganaba 500 pesos hasta la actualidad. He compartido con ella cada uno de mis logros, siempre le he contado de mis tocadas más importantes fuera de México. Incluso hicimos una cena con familia y amigos en la casa cuando me dieron mi 1er premio a «Mejor DJ del Año» en 2004.

¿Crees que está orgullosa de su retoño? ¿Le gusta la electrónica?

Definitivamente sí está orgullosa de su retoño, pero yo estaré siempre más orgullosa de ella. Es una guerrera, incansable y apasionada de su trabajo. No es música que escuche ella regularmente pero tampoco le desagrada, ha escuchado sets enteros míos y en la boda de mi hermana estuvo baile y baile al lado de mi otra gran guerrera, mi abuela.

THUMP: ¿Cuál fue la primera reacción de tu mamá cuando se enteró de que querías dedicarte a la música?

Siete Catorce: Pues lo típico yo creo; «te vas a morir de hambre, nunca vas a ganar dinero, no dejes la escuela». Pensó que era algo que iba hacer un año y luego abandonarlo y regresar a la escuela.

¿Te llegó a aconsejar que te dedicaras a algo más? ¿A qué?

Siempre me dice que termine de estudiar ingeniería para que gane mucho dinero. Recientemente me ha dicho que haga lo que sea pero que me de dinero.

¿Qué opina de tu carrera actualmente?

No le gusta mucho en general, pero le gusta verme dedicado 100% a esto. Me dice seguido que ella esta tranquila porque ve que estoy muy seguro de lo que estoy haciendo con mi vida. Puedo ver que mis logros poco a poco la convencen de que no estoy tomando un mal camino y me apoya un chingo. La hace feliz que yo sea feliz haciendo música.

¿Crees que está orgullosa de su retoño? ¿Le gusta la electrónica?

Esta bien orgullosa, me presume con quien se deje y defiende mi trabajo a morir. Dice que esta muy loca la música electrónica para ella, pero le gusta bailar y fiestear tonces ahí la veo siempre haciendo intentos, preguntándome como se baila.

THUMP: ¿Cuál fue la primera reacción de tu mamá cuando se enteró de que querías dedicarte a la música?

RULS: Desde muy pequeño mostré interés por la música y siempre me apoyó, me llevó a muchas clases y me compró mis primeros instrumentos, pero creo que si se espantó cuando vio que iba en serio y que era electrónica. Yo estaba muy joven, tenía 21 años y ya empezaba a viajar para tocar y me empezaban a pagar. Comencé a comprar equipo y mi mamá al no entender nada de esto se preocupó mucho y les costó algo de trabajo. La verdad creo que si les di varios dolores de cabeza :)

¿Te llegó a aconsejar que te dedicaras a algo más? ¿A qué?

Me aconsejaron muchas veces que me enfocará a una carrera «normal» cualquiera que fuera y luego siguiera con mi viaje, pero yo sabía que era un buen momento para comenzar, fue un tema que discutimos por años.

¿Qué opina de tu carrera actualmente?

Admira mucho lo que he logrado por qué sabe bien el trabajo que me ha costado, también sabe lo mucho que me gusta la música y disfruta mucho ver qué puedo dedicarme a eso.

¿Crees que está orgullosa de su retoño? ¿Le gusta la electrónica?

Si, creo que está muy orgullosa de saber que luche mucho por lo que quería y por todos los países que he conocido por la música, creo que es algo que hemos logrado en conjunto por qué a pesar de que al principio fue difícil para ella siempre me ha apoyado y sin duda nada sería igual sin eso. En general no le gusta mucho la electrónica pero le gusta mucho nuestro disco de chill » Lunar Sound – Electric Plants » y cosas más tranquilas como ambient o lounge.

¿Cuál fue la primera reacción de tu mamá cuando se enteró de que querías dedicarte a la música?

No se enteró que quería eso, cuando supo que me dedicaba a la música no le pareció mal, el detalle era la tesis de la universidad lol.



¿Te llegó a aconsejar que te dedicaras a algo más? ¿A qué?

Si, que siguiera estudiando la carrera de Arqueología.



¿Qué opina de tu carrera actualmente?

«¿Cual carrera jaja? ¿Eso es carrera?» Le gusta más que sea productor musical que DJ y que ojalá hiciera más cosas que le gustan. Supongo que prefiere el moombahsoul al juke lol.



¿Crees que está orgullosa de su retoño? ¿Le gusta la electrónica? Creo que si :3 No escucha electrónica generalmente pero le gusta la electrónica suavecita, por ejemplo mi track con Fake Moustache y One Path, Perdido. Hasta a sus amigas les gustó ese track y fue una sorpresa para mi enterarme de esto.