¿Qué pasa con GameStop, Reddit y Wall Street? Una guía para entender este complejo fenómeno

Estás leyendo este artículo porque tu hijo, pareja o amigo te sugirió que invirtieras los ahorros de toda tu vida en acciones de GameStop y tienes curiosidad sobre qué diablos está pasando. Esta publicación es larga y exhaustiva y en su mayoría se abstiene de hablar sobre memes y “el internet” hasta el final, pero si la lees, con suerte entenderás lo que está ocurriendo.

Lo que está sucediendo es que GameStop, una empresa que vende copias físicas de videojuegos junto a carritos de pretzels en centros comerciales moribundos, es el activo más negociado en Estados Unidos, una “inversión en la bolsa convertida en meme”, y actualmente el frente principal de una guerra de clases a micro escala. El precio de las acciones de GameStop saltó de 4 dólares el verano pasado a 20 dólares a finales de 2020, y a 40 hace tres semanas. Durante la última semana, la cifra llegó a 300 dólares. En esencia, muchas personas más o menos normales han hecho una gran apuesta contra gigantescas instituciones financieras y actualmente están ganando. En la práctica esto significa que estamos viendo una de las mayores transferencias de riqueza de la clase dominante financiera a las clases media y media alta en la memoria reciente, así que es comprensible que sea lo único de lo que se está hablando.

¿Cómo pasó esto? Un grupo de redditors en el subreddit r/WallStreetBets, liderados por una persona bajo el nombre de “DeepFuckingValue”, analizaron las acciones de GameStop y concluyeron que su precio estaba infravalorado. Luego, en el transcurso de algunos meses, identificaron una debilidad en las estrategias de varios fondos de inversión gigantescos que habían apostado muchos millones de dólares a que GameStop eventualmente se hundiría.

Estos redditors compraron una gran cantidad de acciones de GameStop a precios bajos (y luego siguieron comprando más a medida que los precios subieron), las retuvieron, y actualmente están forzando algo conocido como un “estrangulamiento de posiciones cortas” que está elevando el precio y está vaciando estos fondos de inversión en el proceso. Estos redditors están reteniendo sus acciones, implorándose mutuamente no vender las acciones y esperando a que su mesías Ryan Cohen —el director ejecutivo de Chewy.com que invirtió millones de dólares en GameStop el año pasado— los lleve por el camino de la riqueza.

Hace unas semanas me empecé a interesar en WallStreetBets. Compré 14 acciones de GameStop, sabiendo que si invertía una pequeña cantidad de dinero realmente prestaría atención al subreddit y sus publicaciones. No esperaba que las acciones aumentaran su valor, pero ahora puedo permitirme arreglar mi auto descompuesto. No tengo otras acciones fuera de mi plan de pensión.

Entre los personajes secundarios que han hecho apariciones en esta travesía se encuentran Elon Musk, el administrador financiero Jim Cramer y algunos capitalistas de riesgo. Hay mucho con lo que ponerse al día:

QUÉ ES GAMESTOP

GameStop es la tienda de videojuegos físicos número uno en Estados Unidos —lo cual significa mucho menos hoy de lo que solía significar en la década de 1990— y también cuentan con varias tiendas a nivel internacional. GameStop ha estado cerrando tiendas y perdiendo dinero en los últimos años debido a la lenta muerte de las ventas físicas, causada en gran parte por escaparates digitales como Steam y compañías como Sony, Microsoft y Nintendo, quienes optan por vender copias digitales de sus títulos en sus propias tiendas digitales. La pandemia tampoco ha sido buena para GameStop. A pesar de que las ventas de videojuegos se están disparando, GameStop es una tienda física y tuvo que cerrar muchos locales para cumplir con las restricciones por COVID-19. Las ventas cayeron un tercio en el primer trimestre de 2020.

Esto ha llevado a muchos analistas financieros a declarar la muerte inevitable de GameStop, un pronóstico que impulsó a los grandes fondos de inversión y firmas de capital a “vender en corto” las acciones de GameStop.

¿QUÉ SON LAS “VENTAS EN CORTO” Y QUIÉN LAS ESTÁ HACIENDO?

Una “venta en corto” es una apuesta a que las acciones de una empresa perderán su valor. Esto se hace cuando un inversor vende acciones que no le pertenecen. Esencialmente, vende las acciones a un precio (alto) determinado con la creencia de que en algún momento en el futuro cercano el precio de esa acción bajará. Entonces podrá comprar las acciones al precio más bajo para “cubrir” sus ventas en corto, “cerrando” el trato y embolsándose como ganancia la diferencia entre el precio al que vendieron y el precio al que compraron.

Es algo que los fondos de inversión hacen todo el tiempo, a menudo para el disgusto de directores ejecutivos como Elon Musk. Con frecuencia, al apostar contra una empresa, los vendedores en corto pueden ejercer presión para que baje el precio de las acciones. Esto significa que el precio de las acciones de una empresa en dificultades puede bajar simplemente porque un fondo de inversión invirtió millones o cientos de millones de dólares para realizar ventas en corto. El mero acto de que un fondo de inversión —que son más inteligentes que cualquiera de nosotros, según se piensa— apueste contra una empresa puede iniciar un ciclo de noticias en el que los inversores piensan que una empresa va a fracasar, los inversores venden o se asustan y el precio de las acciones baja. Entonces los vendedores en corto ganan un montón de dinero.

Sin embargo, a veces los vendedores en corto pierden, lo cual sucede cuando apuestan a que el precio de una acción baje, pero en su lugar sube. Lo importante que hay que recordar aquí es que, en teoría, no hay límite para la cantidad de dinero que puede perder un vendedor en corto. Esto se debe a que si alguien vende en corto una acción a 20 dólares, el precio de la acción puede seguir subiendo y el vendedor en corto debe, en algún momento, comprar esa acción para cerrar su posición y cumplir con su parte del trato. Si yo vendo en corto una acción a 20 dólares y el precio de esa acción sube a 1 millón de dólares, aún tengo que comprar esa acción para cerrar el trato. En ese caso perdería 999.980 dólares.

En este caso, una compañía llamada Melvin Capital Management invirtió millones de dólares para realizar ventas en corto con las acciones de GameStop. Otra empresa llamada Citron Research hizo lo mismo con una gran cantidad de acciones de GameStop y también ha pasado gran parte de los últimos meses explicando por qué es una compañía que va a fracasar. Son empresas de las que la mayoría de la gente (normal) no ha oído hablar, pero que son importantes en el mundo financiero.

Estas empresas (así como algunas otras), hicieron apuestas arriesgadas de que las acciones de GameStop seguirían bajando, lo que les permitiría beneficiarse inmensamente, como suele suceder. Pero no esta vez.

QUÉ SALIÓ MAL PARA MELVIN, CITRON Y OTROS VENDEDORES EN CORTO, INICIALMENTE

Como mencioné anteriormente, los vendedores en corto en algún momento tienen que comprar acciones de la empresa contra la cual han apostado para cerrar sus posiciones y cumplir el acuerdo. Si lo hacen cuando el precio de una acción es más alto que el de sus ventas en corto, habrán incurrido en pérdidas. Así que Citron, Melvin y otros vendedores en corto han estado jugando un juego extremadamente costoso para ver quién se acobarda primero. Porque durante los últimos meses, las acciones de GameStop aumentaron lentamente de precio.

Los argumentos optimistas sobre GameStop están basados en el hecho de que tuvo un buen reporte de ganancias a principios del mes de enero (sus ventas digitales aumentaron un 309 por ciento), además de que recibió una gran inversión de capital de un tipo llamado Ryan Cohen, el cofundador de Chewy, una tienda en línea para mascotas. Chewy es una empresa de gran éxito y Cohen es considerado una persona muy competente. El empresario reveló una participación de casi el 10 por ciento en GameStop en septiembre del año pasado y aumentó su participación a casi el 13 por ciento en diciembre. Su inversión finalmente lo llevó a unirse a la junta directiva de GameStop con ideas como impulsar las ventas digitales, lo que hizo que aumentara la confianza de los inversores en la empresa (debido a sus éxitos anteriores) y elevó el precio de las acciones.

También condujo una cobertura positiva de los medios, que, a veces, también puede hacer subir los precios de las acciones. Con los precios de las acciones de GME subiendo, Melvin, Citron y los vendedores en corto han estado esperando una caída de precios para cubrir sus posiciones.

Lo más importante (como yo lo entiendo, al menos), y una situación que ocurre con muy poca frecuencia, es que los vendedores vendieron en corto más acciones de GameStop de las que realmente existen. Lo que esto significa es que incluso si todos los vendedores en corto quisieran reducir sus pérdidas y cerrar sus posiciones, no podrían hacerlo porque las acciones no existen. Normalmente esto no es un gran problema porque con el tiempo pueden comprar suficientes acciones para cerrar sus posiciones debido a la continua compra y venta de acciones por parte de la gente. En este caso, sin embargo, los redditors se dieron cuenta de lo que estaba pasando y han logrado perjudicar a los vendedores en corto.

Fundamentalmente, los redditors de WallStreetBets han retenido sus acciones porque la gente no ha estado vendiendo las acciones. Además, debido al aumento constante de su valor, los vendedores en corto no han podido cubrir sus ventas en cortos sin tener que incurrir en miles de millones de dólares en pérdidas y no pueden cubrir sus posiciones por completo porque las acciones han sufrido un sobregiro de ventas en corto.

Aquí es donde las cosas se ponen realmente complicadas y más allá del alcance de este blog. Esencialmente, ustedes (es decir, las personas promedio) pueden comprar acciones al precio de mercado, sin problema. Pero los vendedores en corto quieren ver un frenesí de liquidación, donde los precios se desplomen y puedan comprar enormes cantidades de acciones para reducir sus pérdidas o, idealmente, asegurar sus ganancias. Los grandes vendedores en corto tienen que comprar literalmente cientos de miles o millones de acciones, así que quedan a la espera de un frenesí de ventas que tal vez nunca llegue, o no lo haga hasta que GameStop alcance cientos o miles de dólares por acción.

De todos modos, esto nos lleva a Reddit y WallStreetBets.

QUÉ ES WALLSTREETBETS

Así es como luce WallStreetBets en Reddit:

Y así es como se ve en Discord:

Y así es como suena:

the wallstreetbets discord needs to be heard to be believed.



it’s the modern day version of being on floor of NYSE. pic.twitter.com/QqKIz94yvU — jpa (@josephpalbanese) January 26, 2021

r/WallStreetBets es un subreddit que se describe a sí mismo como “4chan con una terminal Bloomberg”, que es la forma más perezosa, pero probablemente más adecuada, de definirlo. Es un subreddit para personas a las que les gusta apostar en el mercado de valores y que cuenta con su propia cultura, terminología, personajes y villanos. También es muy tóxico, similar a 4chan. En general puedes pensar en WallStreetBets como un grupo de inversores que piensan que es muy aburrido tomar una pequeña porción de tu salario para invertirla en tu plan de pensión y esperar a envejecer para volverse rico. Está lleno de traders intradía que no cuentan con toneladas de dinero, pero quieren invertirlo todo en una sola compañía (los ahorros de toda su vida, o los ahorros de toda la vida de su madre, o los pagos de sus préstamos estudiantiles, o sus salarios), para obtener una ganancia gigantesca en un corto período de tiempo aprovechando los movimientos temporales de los precios.

Históricamente, las publicaciones principales en este subreddit son “porno de pérdida” y “porno de ganancia”, que son capturas de pantalla de las carteras de inversión de las personas que muestran cómo convirtieron una pequeña cantidad de dinero en una gran suma en un corto período de tiempo, o convirtieron una gran cantidad de dinero en una cantidad diminuta en un instante. La cultura general del mundo de las inversiones financieras cree que estas personas son idiotas y degenerados, y la sabiduría financiera predominante es que invertir una cantidad significativa de dinero en acciones de empresas específicas (frente a fondos indexados que reflejan todo el mercado o un sector de mercado completo) es muy arriesgado y es mejor dejárselo a los profesionales y las personas que saben más, como los fondos de inversión y los multimillonarios. Es el tipo de consejo que los asesores financieros y los podcasters tienen que dar porque “tomar un adelanto en efectivo de tu tarjeta de crédito e invertirlo todo en una compañía que elegiste al azar de una ouija” no es defendible ni recomendable para el público en general.

Dicho todo esto, el mercado de valores se ha separado cada vez más de la economía real y en su conjunto se ha disparado de precio en los últimos 24 meses, incluso cuando cientos de miles de personas mueren a causa de una pandemia, millones de personas pierden sus empleos y los multimillonarios se hacen más ricos mientras que el resto de nosotros nos hacemos más pobres. Elegir compañías aleatorias e invertir dinero en ellas ha sido una estrategia legítimamente exitosa para muchas personas en este corto período de muestra. Seguramente no durará, pero por el momento está funcionando.

WALLSTREETBETS Y GAMESTOP

En septiembre de 2019, un redditor llamado DeepFuckingValue publicó una captura de pantalla de sí mismo invirtiendo 53.000 dólares en acciones de GameStop durante los meses anteriores, a precios de entre 30 centavos y 75 centavos por acción. Ese día, sus acciones valían 113.000 dólares, una ganancia del 86 por ciento. Las acciones de GameStop valían 85 centavos en ese momento.

La publicación no despegó de inmediato, pero a lo largo de los meses, DeepFuckingValue, conocido con el nombre de “RoaringKitty” en YouTube, continuó publicando actualizaciones de su inversión en GameStop. En YouTube expuso el caso de por qué invirtió en GameStop, lo cual se debió en gran medida a las fuertes ventas en línea de la empresa, al hecho de que estaba cerrando tiendas (reduciendo costos) y que sus ingresos por tienda estaban aumentando a medida que lo hacía.

Otros redditors y DeepFuckingValue finalmente se dieron cuenta de que algo más estaba sucediendo con las acciones de GameStop: eran las acciones con más ventas en corto en todo el mercado de valores. Esto, combinado con lo que DeepFuckingValue describió como “fundamentos sólidos”, sugirió que, en algún momento, los vendedores en corto se verían obligados a cerrar sus posiciones. La oportunidad, como mencioné anteriormente, es que los vendedores en corto se expandieron demasiado y solo podrían cerrar sus posiciones: A) con pérdidas y B) si de repente un grupo de personas que poseen acciones de GameStop vendieran sus acciones, lo cual haría que perdieran su valor.

En ese momento, WallStreetBets tenía más de un millón de suscriptores y el porno de ganancia de DeepFuckingValue se volvió viral en el subreddit en diciembre, cuando los precios de las acciones rondaban los 4 dólares. Sus ganancias llevaron a más personas a invertir en GameStop, lo que aumentó aún más el precio. La gente comenzó a escribir tratados sobre por qué creían que GameStop era una buena inversión, provocando más inversiones. Todo esto ejerció más presión sobre los vendedores en corto, ayudando a que el precio de las acciones se disparara, lo que generó ganancias sin precedentes para todos.

El grito de guerra del subreddit de WallStreetBets y su sala de Discord extraordinariamente caótica se convirtió en: comprar acciones de GameStop, retenerlas y joderse a los grandes fondos de inversión, específicamente a Melvin Capital y Citron Research, quienes, a lo largo de toda esta saga, publicaron varios videos en YouTube sobre por qué creían que las acciones de GameStop bajarían de precio.

Esto creó una mentalidad de “nosotros contra ellos”. Si compras acciones de GameStop, eres genial y te harás rico. Si vendes acciones de GameStop antes de viajar en su cohete hacia la abundancia, eres un cobarde y solo estás ayudando a estos grandes fondos de inversión y jodiéndote a tus compañeros redditors. A lo largo de todo esto, la cuenta de DeepFuckingValue pasó de 50.000 dólares a 100.000, a 1 millón, a 10 millones, a 20 millones. DeepFuckingValue no ha vendido sus acciones, hasta donde sabemos; si este individuo puede ser lo suficientemente valiente como para retenerlas, tú, un inversor humilde, podrías permitirte retenerlas también, aumentando aún más el precio cuando Melvin y otros fondos de inversión comiencen a sudar.

POR QUÉ ESTA NOTICIA HA GENERADO UN CAOS ABSOLUTO

Esto nos lleva a la semana pasada. Según varios reportes, Melvin Capital está en serios problemas. A principios de la semana anterior recibió 2.750 millones de dólares en fondos, supuestamente para ayudar a cubrir sus ventas en corto de GameStop. Un destacado capitalista de riesgo dijo que iba a comprar acciones de GameStop. Todos los editores financieros están hablando de las acciones de la compañía. Elon Musk —quien sobra decir que odia a los vendedores en corto de Tesla con una pasión ardiente— tuiteó sobre las acciones de GameStop y dijo que está pasando el rato en la sala de Discord de WallStreetBets. Mientras tanto, los vendedores en corto de GameStop no han encontrado una manera elegante de salir de este embrollo. Muchos pronosticadores y analistas en WallStreetBets han escrito publicaciones donde explican por qué creen que las acciones de GameStop superarán los 1.000 o 5.000 dólares por acción, lo que implica un escenario en el que los propios bancos y plataformas de inversión requieren que los vendedores en corto cubran sus ventas en corto de golpe, lo que hará que las acciones se comporten de forma más caótica de lo que ya han hecho. Esta parece ser la sabiduría predominante entre los inversores de GME en este momento. La mayoría de las personas en el subreddit quieren ganar una cantidad de dinero que les cambie la vida y están buscando la sangre de los fondos de inversión.

¿ES ESTO ILEGAL / QUIÉN IRÁ A PRISIÓN?

Probablemente nadie acabará en la cárcel, pero algunos fondos de inversión probablemente quebrarán. De hecho, WallStreetBets no está “manipulando” el mercado. Las personas publican información disponible de manera pública y sus propios análisis de cómo creen que se comportará una acción, y cientos de miles o millones de personas leen ese análisis y actúan por su cuenta. En gran parte, están haciendo lo que hacen los analistas de acciones todo el día en los programas de televisión financieros.

¿QUÉ HAY DE NOKIA, BEST BUY, BLACKBERRY, AMC, ETC?

WallStreetBets también está invirtiendo fuertemente en Nokia, Best Buy, Blackberry, AMC Theatres y otras compañías. No soy un experto financiero y no sé qué pasará con esto, pero a corto plazo, estas acciones también han experimentado grandes ganancias (pero menores que las de GameStop). Todas estas empresas tienen ventas en corto en su contra, pero no tanto como GameStop.

QUÉ SIGNIFICA TODO ESTO

La prensa financiera está tratando de explicar qué significa esto para ellos, los fondos de inversión, el capitalismo, la economía y el mercado de valores en el futuro. Los reporteros de la cultura de internet están tratando de explicar si esto es BUENO o MALO, si se trata de la Trumpificación del mercado de valores, donde un meme o un troll se sale de control y causa estragos sin precedentes en el mundo real. Anthony Scaramucci, entre todas las personas, está llamando a este fenómeno la “Revolución Francesa de las finanzas”.

Es cierto que esto significa algo y que probablemente sea un momento importante. Estamos viendo, en mi opinión, la democratización de la información financiera, al menos hasta cierto punto. Si bien hemos visto que la tecnología como los deepfakes y el reconocimiento facial ha pasado de las firmas de investigación y las grandes empresas hasta las manos de las personas comunes y los tecnólogos aficionados que luego la utilizan para los fines que deseen, estamos viendo cómo las tecnologías financieras, la información y el análisis se vuelven disponibles no solo para los administradores de fondos de inversión, las instituciones financieras y los multimillonarios, sino también para las masas.

Está claro que hay una secta de WallStreetBets que, ya sea anterior o actualmente, trabajan en el sector financiero y están hartos de la creciente desigualdad. Están cansados ​​de ver a las corporaciones gigantes joder continuamente a la gente común y están explicando cómo funciona el sistema a grandes grupos de personas. Lo que están haciendo es arriesgado, pero no es “muy estúpido”. Durante décadas nos han dicho que los bancos y las personas que trabajan en Goldman Sachs y los fondos de inversión de los que ninguno de nosotros ha oído hablar son más inteligentes, que merecen ser ricos, que deberían ser ellos los que controlan la economía, decidiendo qué empresas son buenas y cuáles son malas, y argumentando que deben ser ellos quienes ayuden a crear las regulaciones financieras. A lo largo del camino se han enriquecido descomunalmente y nosotros nos hemos quedado con salarios estancados, una deuda de consumo récord y consejos financieros que nos dicen que esperemos hasta que seamos viejos para jubilarnos.

WallStreetBets dice que este es un nuevo paradigma donde las masas tienen el poder y los fondos de inversión están asustados. Una publicación destacada reciente en el subreddit decía: “PARA TODOS LOS GRANDES Y MALDITOS FONDOS DE INVERSIÓN QUE NOS MONITOREAN, ESTE ES UN MENSAJE DE NOSOTROS PARA USTEDES: NOSOTROS TENEMOS EL PODER AHORA, JÓDANSE”.

No está claro hasta dónde llegará esto. Después de todo, las personas que cuentan con miles de dólares para invertir en GameStop aún tienen miles de dólares para invertir, a diferencia de los millones de personas en Estados Unidos que actualmente no tienen empleo debido a una pandemia mortal. La app de inversión gratuita preferida de la gente, Robinhood, también recibió una multa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por perjudicar a sus propios clientes al buscar descuentos favorables en lugar de los mejores precios para sus usuarios. E incluso si algunos fondos de inversión están siendo aplastados por inversores del sector de las ventas físicas, los fondos masivos como Fidelity y Blackrock que poseen decenas de millones de acciones de GameStop probablemente estén igual de felices.

No estamos presenciando la muerte de la clase financiera. Pero para la gente normal que ha invertido en GameStop, ganar unos cuantos miles de dólares a expensas de los gatos gordos de Wall Street es un buen premio.