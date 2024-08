Qué pasa cuando no se te quita el hipo

Este artículo se publicó originalmente en Tonic, nuestra plataforma dedicada a la salud.

Hace algunos años, estaba en el trabajo cuando me dio hipo, me daba casi diario, ya estaba acostumbrada. Nunca supe qué lo causaba, pero era muy molesto tanto para mi como para mis compañeros del trabajo.

«Hip. Hip. Hip.»

Intentaba mantenerme callada, pero tratar de aguantarte un hipo es más o menos como si te aguantaras un estornudo. Una tarde mi editora se hartó y salió caminando de prisa de su oficina hacia mi escritorio.

«Sigo esperando el borrador de ese artículo», me dijo sin alegría en los ojos.

Estaba segura de que era para la próxima semana. Y si era –pero gracias al susto que me metió se me quitó el hipo. (Esa es la única vez que la táctica del susto ha funcionado para mi hipo). Me daba tan seguido que ya me dolían los músculos de los costados y el plexo solar. Ya había provocado que un gato me viera feo después de sentarse en mis piernas y sentir mi hipo. Y también ya le molestaba mucho a la mayoría de la gente que pasaba tiempo conmigo.

Para la mayoría de la gente, el hipo es una molestia menor: algo que te da por tomar alcohol o cuando te emocionas por algo. Es una aflicción que le afecta más a los hombres que a las mujeres. A los bebés les da hipo cuando están en el útero, y sus diminutos espasmos aparecen en los ultrasonidos. El hipo causa aproximadamente 4,000 hospitalizaciones en EE.UU. cada año.

Y en términos médicos no hay mucho que se pueda hacer por ellos. Generalmente, se quita solo. A veces puede durar semanas o meses, lo que normalmente significa que hay un problema subyacente. Puedes morir de hipo, pero es extremadamente raro.

«El hipo es una contracción involuntaria espasmódica del diafragma y los músculos intercostales», dice Dawn Davis, doctora de cabecera que ejerce la práctica en el SLUCare Physician Group en la Universidad de Saint Louis. «Cuando te da, hace que tomes una respiración súbita y profunda, y tu glotis se cierra. Hace que suene ‘hip’. Muchas veces, no significa nada».

Estos pequeños espasmos se dividen en tres categorías. Un episodio cualquiera que termina dentro de 48 horas, o un episodio que no dura nada. Por lo general, los ataques son causados por la distensión gástrica –el término médico para decir que un vientre está lleno de aire– que puede surgir después de comer mucho, beber demasiado refresco o fumar. Otra posible causa es la irritación del tímpano, de una infección en el oído, por algún cabello o por una fibra perdida de esos malditos Q-Tips que te han dicho que no debes usar.

También es muy normal que te de cuando tomas alcohol. Cuando tomas pasa por varias razones, dice Davis. Puedes llevar tres (seis) cervezas, y que te de porque hay una gran cantidad de líquido –y tal vez refresco– mezclándose en tu barriga. Si te pones muy platicador, podrías estar tragando aire demás, lo mismo pasa si fumas.

Si no se quita, es hora de tomar en serio la causa, y buscar atención médica. «Si pasan las 48 horas, en ese momento se vuelve un hipo persistente y definitivamente deberías ir al médico», dice Davis. Empieza por un médico general.

Sin embargo, tampoco te espantes tanto. El hipo persistente puede ser causado por las mismas razones que un episodio normal. Dicho esto, ya te puedes empezar a asustar si de verdad no se te quita: «Se podría decir que el hipo que dura más de 48 horas puede ser grave», dice Davis. Después de un mes de molestar a los que te rodean y de someterte a los remedios caseros de la abuela que no pueden fallar, ya tienes oficialmente el tipo de hipo insoportable. Y ese sí es un problema real.

Davis dice que sabe de algunos casos en los que la gente se muere de hipo. Sus muertes probablemente fueron causadas por el estrés y la desnutrición, dice. El hipo es indicador de entre 40 y 100 enfermedades, dice Davis, por eso en el caso de ser muy persistente podría ser una indicación de graves problemas de salud como el sistema nervioso central o trastornos metabólicos, o daño nervioso. Aparece en pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer.

Independientemente de la causa subyacente, también el acto físico del hipo puede causar problemas después de un tiempo. «Definitivamente puedes resultar herido si te da hipo continuamente», dice Davis. Los músculos se pueden desgarrar, y ha habido algunos casos donde se desgarran el esófago. El hipo puede quitarle el sueño al afectado (y su pareja, y sus mascotas) toda la noche, esto podría provocar una falta de sueño que da pie a otros trastornos. Puede llevar a la desnutrición cuando una persona no puede comer bien por el hipo.

«Hay medicamentos que pueden usar, pero ninguno ayuda mucho», dice. Los medicamentos típicos utilizados para tratar el hipo a largo plazo, de acuerdo con la Clínica Mayo, son el relajador muscular Baclofen; el antipsicótico Clorpromazina; y la Metoclopramida, que aumenta la contracción muscular en el tracto digestivo superior y que normalmente se utiliza para tratar el reflujo.

Un informe de 2014 en Pharmacotherapy examinó el caso de un receptor de trasplante de riñón de 59 años con hipo intratable tras su trasplante. (El hipo post-quirúrgico, dice Davis, puede causar que las heridas quirúrgicas se abran). Finalmente fue tratado con éxito con Baclofen y la antipsicótica Olanzapina. El informe citó otros estudios de éxito al tratar casos de hipo persistente o intratable con la maniobra de Heimlich, el sexo, la acupuntura y la estimulación nerviosa.

Otro paciente que fue citado en el reporte fue un hombre de 67 años al que le dio hipo intratable después de la cirugía de bypass triple. Su hipo no respondían a los medicamentos, y también tenía taquicardia, un latido del corazón anormalmente rápido. Sus médicos descubrieron que la cardioversión –enviar golpes eléctricos a tu corazón a través de electrodos en el pecho– arregló el problema del corazón e hizo que el hipo desapareciera.

Sin embargo, para la mayoría de nosotros, nunca llega tan lejos. La mayoría de las personas tienen un remedio para el hipo: aguantar la respiración, respirar en una bolsa, hacer gárgaras con hielo. Todos parecen funcionar, más o menos. «O simplemente te distraes y desaparece por sí solo», dice Davis.