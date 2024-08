¿Qué pasa si comemos alimentos vencidos?

Hace días, llegando a mi casa bastante pacheco luego de una fiesta, mientras me preparaba un sándwich me di cuenta de que las rebanadas de pan tenían un olor extraño, pero supuse que mi olfato estaba súper sensible debido a lo mucho que había fumado y no le di importancia. Luego de comer, boté a la basura el empaque (ya no quedaba más pan), pero antes me di cuenta que según la etiqueta, ya había pasado la fecha de caducidad.

Entré en un pequeño mal viaje pensando que me iba a enfermar, vomitar, pasar 2 o 3 días en cama y cancelar muchas cosas importantes que tenía que hacer en los días próximos solo por no ver qué fecha de vencimiento tenía el empaque.

Ya en cama, aún bastante pacheco, pensé en que para sentirme útil al mundo, podía usar esta experiencia y preguntarle a una nutricionista sobre los alimentos que podíamos comer después de su fecha de vencimiento sin que nos pasara algún daño mayor. Al final del día esto eran unas simples rebanadas de pan y no deberían ocasionar mi muerte, pensé.

VICE: Algunos alimentos tienen etiquetas de «fecha de consumo preferente» y otros de «fecha de caducidad o vencimiento» ¿Qué diferencias hay entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad?

Dra. Andrea Parra: Estos son dos conceptos que confunden a mucha gente. La fecha de consumo preferente te informa sobre el día límite que tienes para poder comer el alimento desde el punto de vista sanitario. Generalmente en las etiquetas dice «consumir preferiblemente antes de». Mientras que la fecha de caducidad o vencimiento te habla del último día en el que el alimento conserva sus propiedades, cuando ya el alimento no se puede ingerir, aunque puedes comértelo incluso el mismo día que te dice en la fecha. Los productos pasteurizados tienen estas fechas normalmente. Los alimentos que manejan fecha de caducidad son procesados e industrializados, los cuales como nutricionista no podría recomendarles como opción principal cuando hablamos de una alimentación balanceada. Alimentos naturales que no tienen fecha de caducidad deberían ser siempre la primera opción, como frutas y vegetales en dónde lo importante es que los almacenemos de forma óptima y que no haya contaminación cruzada.

¿Qué pasa si consumimos un alimento después de su fecha de consumo preferente? A nivel nutricional no va a pasar absolutamente nada, debido a que el valor nutricional se conserva a pesar de que quizás huelan raro o se vean distintos. Pasada la fecha de consumo preferente, la calidad del producto puede disminuir, pero en ningún caso esto desencadenará en problemas de salud. Esta fecha se utiliza en alimentos con muy poca agua —legumbres, cereales, aceites— o los deshidratados como el puré, las sopas de sobre, y en huevos. Igual no recomiendo comer alimentos enlatados o en sobres porque tienen una cantidad muy alta de químicos conservantes.

¿Qué alimentos tienen menos probabilidades de generarnos algún tipo de intoxicación? Hay alimentos como los cereales, conservas, que si jamás los abriéramos estos nunca se vencerían. Muchísimos alimentos se tiran a la basura por esto, debido a que ya pasaron su fecha de consumo preferente y la gente o los supermercados tienden a pensar que no sirven o son dañinos. Sí, quizás no huelan tan bien o no se vean tan bien, pero nutritivamente están en perfecto estado. Otros como las tortillas de maíz también. Incluso puedes volverlas a freír y comerlas perfectamente. Los dulces, o alimentos con una cantidad de azúcar elevada son los más seguros generalmente para consumir debido a que es difícil que caduquen.

¿Conservar los alimentos en algún tipo de condiciones específicas les da mayor tiempo de vida? Sí, inciden directamente en su tiempo de vida. Si están en algún tipo de envoltorio con papel por ejemplo, importa mucho la humedad. En los enlatados, la temperatura es vital. Los que están guardados en vidrio, pueden verse acelerados en rancidez debido al contacto directo con la luz, especialmente los ricos en grasa. Los enlatados —aun siendo muy poco saludables nutritivamente debido a la enorme cantidad de sal que presentan— pueden durar muchísimo tiempo.

Casi todas las frutas y verduras podemos conservarlas a temperatura ambiente en un lugar fresco y bien acondicionado o ventilado.

¿Cuáles son las enfermedades más comunes por comer alimentos en mal estado? Depende de que alimentos consumas. Por ejemplo los alimentos proteicos en mal estado, como el pollo o la carne, pueden generar salmonelosis debido a la ingesta de salmonella. También es muy común intoxicación por consumir algún insecticida o herbicida en alimentos que no se lavaron correctamente.

