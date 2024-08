¿Qué pasa si uso viagra de manera recreativa?

Este artículo se publicó originalmente en Tonic, nuestra plataforma dedicada a la salud.

La situación: a un amigo que no tiene disfunción eréctil le gusta tomarse viagra de manera recreativa. Dice que las erecciones que tiene cuando la toma son más completas, fuertes y duraderas que las que produce de forma natural y que le ayudan a superar todos esos obstáculos que pueden hacer que su bebé no funcione, como tomar demasiado, meterse cocaína, o por la ansiedad que le da por querer durar mucho. También le gusta tomarla cuando no está de ánimo para tener sexo, pero no quiere decepcionar a su pareja que sí está caliente.

Videos by VICE

La realidad: el viagra es el nombre de la marca para el sildenafilo, un medicamento desarrollado por los científicos de Pfizer. Ha estado en el mercado desde 1998 y su función es aumentar el flujo sanguíneo del pene para que a las personas con disfunción eréctil –la incapacidad de lograr y/o mantener una erección– se les pueda parar lo suficiente como para tener sexo.

Relacionados: Hablamos con jóvenes que toman viagra para salir de fiesta

En 2015, un metaanálisis de 150 ensayos determinó que a pesar de que el viagra es el fármaco más eficaz de todos los medicamentos que hay para tratar la DE en el mercado, también tiene la mayor incidencia de efectos secundarios –cosas como dolor de cabeza, malestar estomacal, pérdida de visión o ponerse azulado, congestión nasal, dolor de espalda, dolor muscular, náuseas y mareos. Otro efecto secundario más raro es tener una erección que no se baje –el término médico para esta condición es priapismo. Aunque parezca que el priapismo es una buena idea para un hombre al que no se le ha parado durante años, es importante saber que una erección que no desaparece puede causar daños permanentes.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los efectos secundarios más comunes son relativamente menores y que lo que se pretende es tener una erección que dure cuando más lo necesitas, tu amigo no soñaría con salir de la casa sin una pastilla en su bolsillo, porque también dice que hace que no se venga tan rápido.

Lo peor que podría pasar: cuando un médico te lo receta por un problema genuino, la dosis se especificará claramente. Sin embargo, al tomarlo de manera recreativa el único beneficio que recibirías sería que a lo mejor una amiga hable de lo mucho que duraste. Eso podría llevar a algunos a la conclusión de que entre más viagra tomes mejor la vas a pasar, como Daniel Medforth un británico que acabó en el hospital por tomarse 35 pastillas «para pasarla bien».

Esto le produjo náuseas, mareos, alucinaciones, y cinco días de malestares que pudieron haberle costado la vida, pero necesitas tomar tanto para que te pase algo malo. En 2007, la esposa de un trabajador italiano de 50 años de edad,le echó al vino de su marido sólo dos viagras, y le provocó un infarto casi fatal. Hay muchos otros informes de personas que se murieron de un ataque al corazón por tomar viagra. Por ejemplo, Gentil Ramírez Polanía, un campesino colombiano de unos 60 años, se tomó tantas pastillas para impresionar a su mujer que lo internaron de emergencia en un hospital con el pene inflamado, fracturado y gangrenado. La cirugía de emergencia logró salvar la vida de Polanía y su pene, aunque, por desgracia, no era exactamente el mismo que antes.

Lo que probablemente pasará: a menos que excedas la dosis recomendada, probablemente no te morirás en tu búsqueda para lograr una erección de campeones por una noche. De hecho, tu amigo está tirando su dinero a la basura al usar el viagra de manera recreativa, de acuerdo con Arthur Burnett, urólogo en Johns Hopkins. «Si tienes erecciones normales, el viagra no las mejora», dice. Burnett, sin embargo, agrega que lo que si puede pasar es que sea menos el tiempo que pases entre eyacular y ser capaz de tener relaciones sexuales otra vez.

El psicoterapeuta, consejero sexual y autor Ian Kerner tiene en cuenta algunos de los problemas psicológicos que pueden causar que las erecciones se marchiten y sugiere que el viagra puede ayudar en estos casos. «Yo encuentro un mayor porcentaje de hombres que lidian con la ansiedad y los problemas sexuales relacionados con la calidad eréctil y por eso hay tantos hombres que lo solucionan tomando viagra», dice. «Muchas veces para estos hombres el efecto es una erección más firme, más consistente y confiable».

La investigación científica también respalda otra de las observaciones del amigo: que tomar viagra puede retrasar su eyaculación.

Lo que le tienes que decir a tu amigo: si el pene de tu amigo fuera inmune a los efectos de alcohol, a las drogas, a la ansiedad por el rendimiento, al cansancio, o simplemente a no estar de humor para tener sexo, lo primero sería recomendarle que viera porno porque esa es una buena opción. Después dile que no desperdicie su dinero en viagra porque no lo necesita.

Sin embargo, tu amigo no es una especie de robot sexual que no piensa y que no tiene sentimientos y, por eso es probable que en algún momento no se le pare por los factores mencionados anteriormente. Como dice Kerner, te puede ayudar con los obstáculos que se te presenten, y es probable que no te pase ningún daño grave o permanente.

Relacionados: El gelato sabor viagra enciende internet

De hecho, otro estudio de 2007 mostró que para algunos hombres con DE leve, tomar Viagra durante un período de semanas restauró su función natural una vez que suspendieron la medicación. Por supuesto, la perspectiva de tener erecciones más duras, sesiones más largas y tiempos de espera más cortos es algo que muchos chicos querrían aprovechar. Pero para que tu amigo esté tranquilo, es mejor que pruebe métodos naturales para evitar que se haga adicto al viagra.