Qué piensa la generación Z de los millenials

Tras haber aguantado durante años que boomers pesados los llamasen quejicas y haber vivido varias recesiones económicas,podemos afirmar con seguridad que los millennials no lo han tenido fácil.

Pero ahora la generación Z llega pisándoles los talones y no tienen pelos en la lengua. En estos comentarios en un vídeo de Tik Tok han dejado claro que no les gustan los millennials y sus infinitas referencias a Harry Potter.

Hemos hablado con cinco jóvenes de la generación Z sobre lo que de verdad piensan de los millennials y, sí, te vas a sentir muy atacado:

“Cultivan una sola cosa, como una fruta o una verdura y dicen: ‘Guau, no se ha muerto’”

Son personas mayores que tratan de usar las redes sociales. Intentan encajar con las generaciones más jóvenes pero ya no son la generación más joven. Quieren usar todos los hashtags y gifs, pero no se les da bien.

Creo que se han quedado pillados en las cosas simples del día a día. Tienen una barbacoa y hacen como si fuera la mejor cosa que les ha pasado en la vida. Cultivan una sola cosa, como una fruta o una verdura y dicen: “Guau, no se ha muerto”. Y luego se pasan el día entero soñando con eso. Mi hermana plantó una remolacha y estaba muy contenta. No lo entiendo.

No tienen grandes ideas porque ya se les ha pasado el arroz. Yo tengo grandes ideas y en grandes cantidades, pero para ellos, las cosas pequeñas y simples lo son todo. — Hadi, 16, Londres

Danielle, 16:

“Todo el tema de Harry Potter… Yo lo dejé cuando tenía 7 años”

Francamente, no entiendo a los millennials. Todo el tema de Harry Potter… Yo lo dejé cuando tenía 7 años, pero ellos siguen buscando cosas como “recetas de cerveza de mantequilla”. ¿Cuándo van a dejar esa fase? Ya se ha acabado.

Las modas de comida como los sabores de helados raros, las ensaladas de açaí y las tostadas de aguacate son tan innecesarias. ¿Por qué tienen que hacer modas de todo? Creo que están obsesionados consigo mismos”. Los Millennials inventaron los palos selfi y las páginas de viajes en Instagram y las cosas que solo tratan sobre sus vidas. Están obsesionados con su imagen. A mi generación no le importa lo que publicamos en las redes sociales.

Los millennials creen que hay una gran diferencia entre mi generación y la suya. Dicen cosas como “los niños de hoy en día no saben nada de esto”, cuando realmente todos crecimos con las mismas cosas. — Danielle, 16, Essex

Monty, 18:

“Tratan de imponer la cultura de los 90”

Los millennials no tienen sentido del humor. Los estados de Facebook que comparten normalmente son cosas personales que no importan a nadie. Les hacen gracia cosas simples como compartir memes.

En las redes sociales utilizan el emoticono de la carcajada, pero no sarcásticamente. Utilizan hashtags como #yoga #gymtime #tostadasconaguacate o si su hijo se llama Carlos escriben #Charly. No entienden que los hashtags tienen que ser más objetivos, así no es como funcionan.

Tratan de imponer la cultura de los 90. Nunca he visto un episodio de Friends ni tengo intención de hacerlo. Creo que ni siquiera les parece divertido, pero como crecieron con ello, quieren que todo el mundo sepa que es gracioso.

Dicho esto, mi hermana tiene 25 y mi hermano 27, y a ambos les interesan muchísimo los temas políticos, como el movimiento Black Lives Matter y el cambio climático. Está bien saber que los millennials lo entienden mejor que los boomers. — Monty, 18, Londres

“A diferencia de los millennials, no estamos en fase de negación”

Los millennials se quejan muchísimo y no hacen nada. Ves a niños de 16 años en Tik Tok siendo creativos y tratando de vender algo, mientras que los millennials están obsesionados con los trabajos tradicionales de jornada completa porque es la única forma de que se sientan estables. Están obsesionados con la estabilidad laboral. Siempre les ha molestado tener que alquilar para siempre, mientras que la generación Z sabe que simplemente nunca podremos comprar una casa.

Somos mucho más políticos que los millennials a nuestra edad. Creo que porque las cosas nos afectan más.

En Instagram todos los millennials publican fotos de café y momentos perfectos y cosas así. Está generación más joven no le pone purpurina a todo. A diferencia de los millennials, no estamos en fase de negación. — Heba, 23, Nottingham

Haaniyah, 21:

“Parece que intentan prolongar su juventud”

Hay mucha mezcla de traumas generacionales entre la Z y los millennials. La línea que nos separa es borrosa. La gente dice que el recuerdo del 11S es lo que diferencia a una generación de la otra.

Muchos, la mayoría millennials blancos, entran dentro de ciertos estereotipos: les encantan los aguacates y Harry Potter. Parece que quieren prolongar su juventud. Puedes verlo con las modas, dicen: “No lo entiendo, Vine era mucho mejor”. Y eso marca la diferencia.

Los millennials de color no forman parte de la conversación, así que la representación mediática es importante a la hora de cómo vemos a los millennials. Cuando se trata de gente de color y especialmente de las comunidades negras en internet, no hay niveles de diferencias generacionales entre la gente. Por ejemplo, si algo es gracioso, todos lo vemos gracioso. No hay cosas que te parecen graciosas solo porque tengas 28 o 18 años. Por extraño que parezca, hay cosas a las que parece que los millennials se aferran. Durante mucho tiempo, Instagram fue muy blanco, así que los medios representaban a la cultura millennial con esos tazones de fruta y páginas de viajes. La blancura de la clase media se ha puesto de moda con los millennials

Creo que el humor es una gran diferencia, estamos mucho más insensibilizados. Hace unas semanas salió un asesino en serie y la generación Z decidió invadir sus redes sociales y comentar emoticonos. Estaban inundando su cuenta con comentarios muy raros y felices para reírse de él. Creo que para nosotros no hay nada fuera de los límites porque todo lo malo que podía haber pasado ya ha pasado.

Creo que los millennials son muy sensibles, desde 2008 han sido atacados por gente más mayor. Constantemente les decían que eran bebés y unos quejicas —si eso es lo que recibes constantemente, supongo que lo interiorizas en algún momento. — Haaniyah, 21, Buckinghamshire