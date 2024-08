¿Qué piensan los abogados sobre el caso de tutela de Britney Spears?

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Durante años, solo una pequeña y apasionada facción de los seguidores de Britney Spears ha estado al tanto de los detalles de su tutela, pero después de que el New York Times lanzara el documental Framing Britney Spears, su situación legal ha sido puesta bajo el microscopio, generando un intenso escrutinio público. Durante mucho tiempo, el movimiento “Free Britney” ha sido visto como un grupo marginal que libra una batalla cuestionable. Pero cuando analizamos qué es exactamente una tutela y cuán severamente limita la libertad de Spears, es fácil ver por qué están tan indignados.

Las tutelas están diseñadas para personas que son médicamente incapaces de cuidar de sí mismas y de sus finanzas. La gran mayoría de los tutelados son personas mayores; por lo general, tienen alguna afección como Alzheimer o demencia que los vuelve incapaces de manejar sus propias vidas, y los deja vulnerables a ponerse en peligro y a ser estafados con su dinero. Alguien cercano a esa persona, como un hijo o un cónyuge, pide a la corte ser designado como tutor, adquiriendo así el control sobre dónde vive el tutelado, qué hace, qué tipo de tratamiento médico recibe y cómo gasta su dinero.

“La tutela esencialmente elimina la capacidad de una persona para tomar sus propias decisiones”, contó a VICE Don Slater, un abogado que se especializa en tutela. “Es un asunto muy serio retirar las libertades y derechos personales de un individuo como lo hace una tutela”.

Slater dijo que es extremadamente raro establecer una tutela para alguien menor de 65 años. Spears fue colocada en una cuando tenía 27 años y permanece en ella a sus 39. Presentó una petición para terminarla en 2009, pero su solicitud fue denegada. Algunos fans están convencidos de que Spears sigue empeñada en liberarse de la tutela, pero no lo ha intentado formalmente —ni siquiera ha declarado públicamente estar molesta con la situación— desde entonces. Sin embargo, existen reportes de que ella y su abogado designado por la corte están tratando de que su padre, Jamie Spears, sea destituido como su único tutor y una tercera parte independiente sea designada para administrar sus finanzas.

Para profundizar en lo que hace que la situación legal de Britney Spears sea tan inusual, VICE habló con tres abogados de California que se especializan en tutelas: Scott Rahn, fundador y socio coadministrador de RMO; Alex Ripps, socio de Bohm Wildish & Matsen; y Slater, abogado de Barr & Young.

VICE: ¿Qué piensas sobre la situación en la que se encuentra Britney Spears?

Don Slater: Me entristeció profundamente ver el documental. Quedé con la boca abierta. Puedo concluir que la única forma de que Spears llegara a esta posición es porque continúa dando su consentimiento. Pero es un asunto curioso. Quiero decir, el consentimiento en este caso significa firmar su nombre en una hoja de papel y que la gente le pregunte: ‘¿Quieres una tutela?’, asegurándose de que ella acceda. De manera realista, la única forma de que Spears esté en esta situación es si ella dice que quiere una tutela cuando la gente se lo pregunta, sea cierto o no.

Me alegré de ver que desea realizar un cambio y que ya no quiere que su padre esté a cargo. También me animó saber que al menos ha manifestado uno de sus deseos a la corte. Pero es sólo la mitad de la batalla, porque la otra mitad es garantizar que quien esté cuidando sus intereses lo haga con el mayor empeño posible. En estos casos, cuando un abogado transmite algo a la corte, puede ser con un guiño.

Alex Ripps: No sé nada sobre [el caso de Spears] fuera del documental, así que en realidad no conozco la historia completa. Pero basándome estrictamente en eso, me parece inusual, dado que obviamente ella es una persona funcional. Puede dar giras y hacer las cosas que hace una celebridad y una cantante. Dicho esto, también hay partes de una tutela que no pueden revelarse al público; tratan con mucha información médica. Así que no sabemos todo. Sé que la jueza actual es Brenda Penny, quien, en mi opinión personal, es una de las mejores juezas en Stanley Mosk, uno de los juzgados de la ciudad que maneja asuntos de sucesiones.

¿Crees que Spears debería estar bajo tutela?

Scott Rahn: Es realmente difícil de responder sin conocer los hechos internos. Si las circunstancias demuestran que es capaz de gestionar sus asuntos, entonces no creo que deba estar en esa posición. De lo que no tengo suficiente conocimiento —que agradecería la oportunidad de analizar con mayor profundidad— es cómo ha mejorado su situación, para tener una comprensión más profunda de si aún tiene la necesidad de ser protegida.

AR: Claramente no tiene la enfermedad de Alzheimer. No tiene autismo ni ninguna otra enfermedad que limite severamente su función cognitiva, o al menos no lo parece. Entonces tienes que pensar, ¿cuáles son las otras razones que podrían haberse presentado? Hay que suponer que hubo alguna demostración de inestabilidad mental, cuando menos, combinada con una susceptibilidad a una influencia indebida. Es mi suposición. Obviamente, ella es capaz de comunicarse y presuntamente vestirse y alimentarse sola. No sabemos lo que no sabemos. Pero sí es un tanto inusual que esta tutela siga vigente, dada su capacidad para desempeñarse con normalidad.

DS: Por lo poco que conozco y he visto de Britney Spears, no hay forma de que, en mi opinión, califique para una tutela en circunstancias normales. Si realmente reconoce que necesitaba ayuda, entonces podría ser una buena solución. Si, por el otro lado, no es realmente lo que quiere —si está siendo coaccionada de alguna manera o siente presión para que esta sea su vida—, debe defenderse y luchar contra esas influencias. Pero si no puede hacerlo, si no tiene amigos ni familiares que lo hagan por ella, no sucederá.

Muy bien podría ser una situación en la que ella reconoce que necesita ayuda, está conforme con el convenio y las personas a su alrededor piensan que también es un acuerdo que funciona. Por otro lado, podría ser que nadie está dispuesto a hacer lo necesario para detenerlo.

La única vez que Spears presentó una petición para liberarse de su tutela ocurrió en 2009, pero algunos de sus fans están convencidos de que aún desea hacerlo y no puede expresarlo por alguna razón. ¿Hay alguna forma de que sus tutores, o cualquier otra parte involucrada, puedan prohibirle presentar una petición para terminar la tutela o impedirle declarar públicamente su voluntad de ponerle fin?

DS: ​​El tutor no está legalmente autorizado a controlar la interacción social. Es posible obtener una orden judicial para hacerlo, pero por lo general, un tutor no tiene la capacidad de limitar a quién puede ver o con quién puede hablar un tutelado, o qué puede decir. Pero solo en un sentido puramente legal, ¿cierto? Por supuesto, de una manera real y práctica, las personas que la rodean probablemente podrían controlar con quién habla, qué dice y con quién pasa su tiempo. También lo he pensado: si ella quisiera escapar, ¿cómo podría comunicárselo a la gente fuera de su círculo inmediato? Quizás en una publicación en internet o en sus redes sociales, aunque no sé si están controladas y qué tan rápido podrían eliminar las publicaciones. Solo tengo que imaginar que si realmente quisiera, podría buscar en Google a un abogado de alto nivel en Los Ángeles, llamarle y decirle: “Sácame de la tutela” y sucedería.

AR: Es difícil saber realmente qué está pasando allí. ¿Hasta qué punto están restringiendo su capacidad para desplazarse a otros sitios? ¿Hasta qué punto están restringiendo con quién interactúa? Tal vez haya alguna especie de síndrome de Estocolmo, en el que, sin darse cuenta del todo, se encuentra en una especie de burbuja y simplemente lo acepta. Es probable que haya algún nivel de restricción, en cuanto a quién puede ver. Además, debido a su naturaleza como celebridad, es posible que limite voluntariamente con quién interactúa.

SR: Creo que si tú o yo estuviéramos en una situación en la que pensáramos que nos estaban tratando injustamente y tuviéramos la oportunidad de ir a la corte y hablar con el juez, o tuviéramos acceso a los medios de comunicación, ciertamente los aprovecharíamos para decir: “Oigan, estoy aquí y necesito ayuda”. La corte será la primera en escucharlo. A pesar de lo que piensa mucha gente, los jueces quieren escuchar a los tutelados. No es una situación donde un montón de viejos anticuados entran a una habitación y simplemente toman decisiones con base en lo que está escrito en los documentos. Los jueces toman las tutelas con seriedad, toman en consideración lo que el tutelado tiene que decir y revisan toda la evidencia para tomar algunas decisiones realmente difíciles.

Pero, ¿es posible que esté en una posición en la que su vida esté tan firmemente controlada y supervisada que no pueda expresar su deseo de liberarse de la tutela?

SR: Creo que es muy poco probable. Estaríamos hablando de capas y capas de conspiración, básicamente. Para respaldar esa conclusión, sería necesario que el juez fuera cómplice, que un abogado designado por la corte fuera cómplice, que el tutor fuera cómplice, que su familia fuera cómplice y que las personas que manejan las redes sociales no le permitieran tuitear. ¿Es posible? He visto tantas cosas a lo largo de mi carrera que nada es imposible. Pero no creo que sea probable.

Hay que recordar que tiene un abogado designado por la corte, a quien conozco y tengo en gran estima. Es muy ético. Creo que si Spears quisiera hacer esa solicitud [ponerle fin a su tutela], es el deber de ese abogado dar a conocer sus deseos. Así que incluso si estuviera siendo controlada por todos los demás para no decir nada, debería tener la oportunidad, como mínimo, de decirle a su abogado: “Quiero terminar la tutela”. Entonces ese abogado tiene la obligación de promover ese interés en su nombre.

Si quisiera, ¿podría Spears contratar a un abogado privado para que la represente?

DS: ​​Si se ha otorgado una tutela, el tutelado ya no tiene la capacidad legal para hacer un contrato. Una escuela de pensamiento señala que un abogado no puede ser contratado para representar a una persona que no tiene la capacidad de hacer un contrato. Tal vez incluso éticamente, no puede representar a alguien con quien no pueda formar un vínculo y recibir instrucciones, de manera legal. Podría ser difícil encontrar a un abogado que tome el caso. Incluso si uno lo hiciera, la corte podría impedirle representar al cliente, al revelar que no era capaz de contratar a un abogado en primer lugar.

AR: Si la persona ya está bajo tutela, es de suponer que no tiene control sobre sus finanzas. Entonces [como abogado] también estarías preocupado por cómo te va a pagar. Los casos relacionados con tutelas, especialmente las que están bajo disputa, son muy laboriosas. Llevan mucho tiempo, muchas horas. Algunos abogados están dispuestos a hacer el trabajo por adelantado y esperar el pago a futuro, con la ilusión de que llegará. Pero la mayoría no recibe nada. Por lo general, los abogados prefieren cobrar por el trabajo que van haciendo. Así que estás tratando con alguien que potencialmente no tiene la capacidad de hacer un contrato y podría tener problemas significativos para costear un abogado. Eso lo vuelve muy difícil.

DS: Lo primero que pensé después de terminar el documental fue: conozco —incluyéndome a mí mismo— cinco abogados que, si Britney nos llamara y dijera “ayúdame”, dedicaríamos nuestras prácticas a presentarnos en la corte y asegurarnos de hacer algo al respecto. Creo que muchos abogados, en el caso de Britney, no estarían preocupados en absoluto por recibir un pago.

Si estuvieras representando a Britney Spears, ¿qué harías?

AR: [Si ella quisiera terminar la tutela], básicamente iría a la corte y enumeraría las razones por las que generalmente se contempla y se concede una tutela. Ninguna se aplica a mí ahora. Soy capaz de proporcionar refugio para mí mismo; soy capaz de alimentarme; soy capaz de obtener tratamiento médico. Y en el aspecto financiero, soy capaz de administrar mis finanzas, soy capaz de mantener a mis hijos.

Si no van a ponerle fin a la tutela, al menos pediría un fiduciario independiente. En California hay profesionales —llamados fiduciarios profesionales privados— que están autorizados por el estado. El punto es que son independientes. No son familiares ni amigos, son profesionales. En teoría, eso previene cualquier posible malversación en la que un miembro de la familia pueda participar. Es lo que yo haría.

SR: No sé lo suficiente sobre lo que su abogado [designado por la corte] está haciendo o no como para sugerir que yo haría algo diferente. Probablemente haría lo que espero que su abogado esté haciendo ahora, que es seguir teniendo conversaciones significativas con Spears sobre cuáles son sus opciones: básicamente realizar una verificación, revisar la tutela, lo que ha sucedido y si está contenta con eso. Si no lo está, averiguaría qué le disgusta y qué cambios deben hacerse. Luego plantearía esos problemas en la corte, incluso hasta tratar de terminar la tutela por completo.

DS: Yo exigiría, en la medida de lo permitido por la ley, todas las vías procesales que ella pudiera tener a su disposición. Exigiría un juicio; enviaría citatorios a todas las personas en su vida para que expliquen lo que ella quiere y por qué no necesita lo que le está sucediendo. Conseguiría que mis propios expertos médicos y expertos en neuropsicología la evaluaran y explicaran a la corte que ella debe ser capaz de expresar su opinión sobre este asunto y ser tomada en serio. Trabajaría muy duro para mostrar por qué su padre no necesita ser el tutor; que alguien más puede ser tan eficaz como él y por qué hay motivos para destituirlo, potencialmente. Buscaría conflictos de intereses que la están perjudicando. Pero, francamente, creo que debería ser suficiente que ella desee un profesional en lugar de su padre. Debería ser suficiente.

Las entrevistas fueron editadas y condensadas por su extensión y para lograr una mayor claridad.