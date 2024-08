Qué podría salir mal con el diamante implantado a Lil Uzi Vert

Mientras todos los demás raperos viven en el siglo XXI, se hacen un montón de tatuajes en la cara o usan una cadena que pesa casi 5 kilos, tiene 200 quilates en diamantes, vale 410.000 dólares y dice “Big Ass Chain” en letras enormes, Lil Uzi Vert se encuentra muy cómodo en el siglo 3000, riéndose de esos pobres plebeyos. Esto se debe a que recientemente le implantaron un diamante rosa de 24 millones de dólares en la frente.

“He estado pagando un diamante natural color rosa del [joyero Elliot Eliantte] durante años”, tuiteó el 30 de enero. “Esta piedra costó tanto que he estado pagándola desde 2017. Esa fue la primera vez que vi un verdadero diamante natural color rosa. Muchos millones de dólares en mi cara”. El tuit incluyó 24 emojis de costal de dinero, lo que dejó muy claro el mensaje.

Teniendo en cuenta que Uzi es un gran fanático de la cultura japonesa y el anime, con una colección impresionante de autos con temática anime y una tendencia a incluir referencias del anime en su música, no resulta una sorpresa que haya ido un poco más lejos, haciéndose una modificación corporal para convertirse en un personaje de anime de la vida real. Muchos de esos personajes llevan gemas en la frente, como Tsunade de Naruto y Ampharos de Pokémon. Y tal vez como una profecía de que algún día se convertiría en el Hombre de la gema gigante, en 2016 usó una chaqueta de mezclilla con un estampado de Meowth, otro Pokémon con una joya en la frente. Dicho esto, la decisión de Uzi de ponerse una incrustación facial de varios millones de dólares ha generado muchas preguntas, entre ellas: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué pasaría si choca con un plafón o un techo bajo? Hablamos con dos perforadores profesionales para que nos ayudaran a desentrañar toda esta situación.

Roman Reyes, un perforador de 29 años de Brooklyn, explicó que Uzi probablemente fue a que le hicieran un piercing intradérmico, el cual es extremadamente popular entre la subcultura scene, ya sean jóvenes o viejos, y los raperos como Cardi B, a quien le incrustaron tres pequeñas piedras en el pecho, y Sauce Walka, que fue a que le pusieran en el pómulo un implante en forma de lágrima con valor de 250.000 dólares. Reyes ha realizado implantes microdemales en sus clientes, pero no lo considera su especialidad.

“Tienes que saber muy bien cómo hacerlo”, dijo Reyes, quien lleva tres años realizando perforaciones. “Porque si no sabes, le harás mucho daño a la persona en cuestión. Además, debes hacerlo lo más rápido posible, para que no empiece a brotar la sangre. Cuanto más tardes, más sangre habrá… si el perforador realmente no sabe cómo hacer un implante intradérmico, se inflamará mucho la piel y será más difícil introducir el implante”.

Una perforación intradérmica requiere que primero se haga una pequeña incisión en la piel, después es necesario levantar suavemente esa piel y colocar debajo una barra plana de titanio. Esa barra tiene agujeros en los que va atornillada la Gema de la mente de Vision de los Avengers, por lo cual la piedra debe tener un tornillo pequeño en ella. Entonces, básicamente, cuando el diamante no está atornillado, cuando, digamos, Uzi está en las jaulas de bateo o haciéndose una mascarilla facial revitalizante, hay un pequeño poste metálico que asoma por su frente. En Uzi, es probable que hayan tenido que hacer dos incisiones para que se pueda sostener la gema gigante de casi 11 quilates.

El rapero que nos diera el album Eternal Atake ya había publicado una foto del diamante de corte marquise incrustado en su frente, pero el miércoles, reveló un mejor acercamiento en Instagram, en un video titulado “La belleza duele”. Uzi señaló en Twitter que es la compra más costosa que ha hecho, y especificó que “Ni siquiera con el Bugatti podría pagarlo… ni con todos mis autos juntos, más mi casa, esto me tomó mucho tiempo y ahora puedo disponer de ese dinero”.

Cuando le preguntaron por qué no hizo que colocaran el diamante rosa en un anillo como lo haría una multimillonaria de 90 años con muchos esposos muertos o un afamado astrólogo, Uzi respondió: “Si pierdo el anillo, se burlarán de mí mucho más que por ponérmelo en la frente, ja, ja, ja, la broma sería yo, ja, ja, ja, ja, ja, ja… Y sí, lo tengo asegurado”.

Uzi explicó durante una historia de Instagram que el área del implante está hinchada y cicatrizando, lo que hace parecer que no estuviera centrado. “Todos siguen diciendo que no está centrado”, dijo. “Es porque me incrustaron una barra larga que permite que se mueva un poco porque está hinchando. Pero cuando se desinflame, estará justo en medio”.

Reyes dijo que el proceso de curación tomará entre tres y seis meses, durante los cuales Uzi tiene que usar el diamante todo el tiempo; que solo debe enjuagar el área dos veces al día con una solución salina y, luego, secarla con una toalla de papel y evitar mover mucho la pieza. Cualquier otra cosa podría provocarle una infección, y entonces las cosas se pondrían asquerosamente desagradables.

Reyes explicó que la piel podría rechazar la barra y la pieza, lo que provocaría una secreción de pus, enrojecimiento e hinchazón. Para tratar esa infección tendrían que quitar el diamante de inmediato, haciendo una nueva incisión para sacar la barra. Después, tendrían que cubrir el área y Uzi tomaría un tratamiento de antibióticos. Si el rapero no es cuidadoso, podría desarrollar una cicatriz queloide, que es el crecimiento excesivo del tejido cicatricial y se ve como si un gusano alienígena te estuviera comiendo vivo desde tu interior. (Haz una búsqueda de imágenes en Google si te atreves).

“Si no hay rechazo, será el mejor éxito de una perforación YOLO en la historia de las perforaciones”, dijo Matt Mayfield, un perforador de la ciudad de Nueva York. “Pero, el tamaño, el peso y la forma de la piedra por sí solos harán difícil el proceso de curación”. Sin embargo, si tiene los cuidados apropiados y sana adecuadamente, Uzi y su fantástico accesorio estarán bien. Podrá mover la frente libremente y sacudir la cabeza, o lo que quiera. “El diamante será parte de él una vez que se estabilice y se cure”, dijo Reyes. Aun así, Reyes recomienda que Uzi no le dé cabezazos a nadie ni a nada, ya que eso podría fracturarle el cráneo.

Lil Uzi podría tener que preocuparse también por algún intento de robo. Aunque probablemente tenga guardaespaldas, Reyes dice que alguien podría arrancarle fácilmente el diamante. “La barra en que se atornilla solo está debajo de un poco de piel”, dijo. “No sería muy difícil arrancarlo, si lo agarran bien y luego simplemente lo jalan. O si lo golpearan, eso sería muy peligroso”.

Perdón, ¿si lo golpearan? “Sí, si se involucrara en una pelea y recibiera un puñetazo, sería realmente horrible”, explicó Reyes. “Realmente sangraría mucho”.

Pero Reyes dijo que los enemigos más grandes y usuales de Uzi serán las actividades y cosas más comunes en su casa. “Yo tenía una incrustación intradérmica en el brazo”, dijo. “Cada vez que chocaba con algo, o la golpeaba con el borde de la pared, o se atoraba en la toalla [me dolía]. Así que realmente es necesario ser muy cuidadoso, sobre todo durante el primer mes. Una vez que sana, deja de ser un problema”.

Mayfield concuerda. “Ponerse una camiseta acaba de volverse mucho más complicado y arriesgado para Lil Uzi”, dijo. “Los piercings superficiales necesitan que haya movimiento mínimo para sanar correctamente. Cualquier jalón o movimiento excesivo hará que el piercing se desplace, y una vez que comienza a moverse hacia afuera, es cuestión de tiempo para que la pieza termine por salirse. Con un piercing como este, la mejor manera de conservar un poco de piel es empezar con algo pequeño, esperar a que se cure y, luego, ir por algo más grande”.

Incluso con los riesgos involucrados, Uzi parece más que extasiado con su piedra preciosa, incluso si esta pudiera impedirle usar una banda en la cabeza o si pudiera atorarse en las cobijas mientras duerme. “Estoy literalmente tratando de convertirme en un Diamante”, tuiteó. Si ese es el caso, ya está un paso más cerca de logarlo.