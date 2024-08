¿Qué putas le pasa a Ben Affleck en esta entrevista de 2004?

El pasado miércoles, Ben Affleck —quien recientemente denunció en Facebook el grotesco comportamiento de Harvey Weinstein— fue recordado a través de Twitter de la vez que le cogió las tetas a la actriz de One Tree Hill, Hilarie Burton, durante una entrevista en TRL. Tras el hecho, Affleck publicó en Twitter una disculpa dirigida a Burton, pero el internet fue rápido en señalar que esa no era la primera vez que el actor se excedía con una mujer en cámara.

Durante una entrevista en 2004 que promovía la película Jersey Girl, con la reportera canadiense Anne-Marie Losique, el actor le pregunta por qué su escote no es más pronunciado, para luego decirle que al canal de TV le «gustaría más si [ella] hiciera el programa sin camisa».

Videos by VICE

Lea también:

«Normalmente muestras más que esto», dice Affleck durante la entrevista. «¿Cuál es la historia? ¿por qué estás tan tapada hoy?»

«Estos pechos son muy firmes, son sospechosamente firmes, son como dos piedras gigantes», dice el actor. «Es un bra para hacer deporte», responde Losique.

Affleck (entonces comprometido con Jennifer Lopez) le pregunta a Losique si «tiene un novio en Montreal» y luego bromea diciéndole «que todo [lo que ella quiere] es tener sexo todo el tiempo». Después en la entrevista, con acento francés fingido, hace chistes sobre parecer incapacitado.

«No me hagas quedar como un retasado», dice. «Parece que tuviera una parálisis cerebral».

La entrevista de 2004 que salió en el Box-Office de Canadá, reapareció después de que Affleck dijera en una publicación de Facebook que estaba «molesto»con Weinstein «por utilizar su posición de poder para intimidar, acosar sexualmente, y manipular a tantas mujeres durante décadas». Cuando en Twitter un usuario recordó el incidente de TRL con Burton, la actriz, quien entonces solo tenía veintiún años, respondió que «entonces tuve que reírme para no llorar».

Una de las acusadoras de Weinstein, Rose McGowan, acusó a Affleck de mentiroso, declarando que él siempre supo del constante abuso que Weinstein desplegó durante años.

«DIOS, LE DIJE QUE PARARA DE HACER ESO» me dijiste en mi cara. La rueda de prensa a la que tuve que ir después del acoso. Mientes.

Losique, quien ha bromeado en el pasado sobre haberse sentado en las piernas de Affleck, dijo el miércoles al Hollywood Reporter que el video «había sido sacado de proporciones».

«Sé que a la gente le encanta pescar lo que sea, pero esto ha sido sacado completamente de contexto» dijo. «Fue para un programa que yo estaba produciendo, así que no fui para nada una víctima. Cuando las cámaras rodaban, empezábamos el juego. Pero apenas paraban de rodar, no había nada de eso. Nunca me tocó de manera inapropiada. Debo decir que fue muy respetuoso».

Aún así, es difícil ver todo el video y no asquearse.