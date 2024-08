Todo lo que debes saber antes de ir a tu primera manifestación

Estamos en 2019 y nuestro planeta está agonizando. Los cultivos apenas logran desarrollarse, las temperaturas han subido de forma alarmante y el mar nos está —casi literalmente— hirviendo vivos. Según la ONU, estamos ante una de las crisis más acuciantes de la historia de la humanidad y, a menos que no actuemos de inmediato, toda forma de vida en la Tierra corre el riesgo de extinguirse (y esta es la lectura optimista del asunto).

Visto lo visto, es perfectamente normal que sientas una profunda indignación. Y si no, ¡deberías! Pero también deberías prepararte para la acción participando, por ejemplo, en la marcha que organiza Fridays For Future esta semana.

Inspirados por la activista sueca Greta Thunberg, miles de estudiantes de todo el mundo dejarán de ir a clase el viernes, 24 de mayo, para unirse a esta marcha en protesta contra la pasividad de los Gobiernos internacionales ante el cambio climático. En febrero, marzo y abril habrá protestas similares a las que podrán sumarse todos los jóvenes que sientan rabia por el futuro que les espera si seguimos sin hacer nada por cambiar la situación.

Si estás pensando en apuntarte a alguna de las protestas pero no tienes mucha idea de qué vas a encontrarte, te hemos hecho una lista con las cosas que debes saber.

¿Qué debo ponerme?

Lo primerísimo que tienes que hacer es mirar la previsión del tiempo. Luego, contrástala mirando otras cinco aplicaciones más. Vas a pasarte horas a la intemperie, por lo que has de vestir de la forma más cómoda posible, por muchas ganas que te entren de aprovechar el momento para lucir tu mejor outfit. ¡Vístete por capas de ropa! ¡Llévate un chubasquero! ¡Y una mochila! ¡Ponte el calzado más cómodo que tengas! También es recomendable que lleves gafas normales o de sol para protegerte los ojos en caso de que lancen granadas de gas lacrimógeno (es muy poco probable, pero más vale prevenir…).

Cómo puedo fabricar un cartel que no se me desmonte a la que sople un poco de viento?

Los eslóganes son un elemento básico de cualquier manifestación que se precie. Seguramente verás miles de ellos, a cuál más creativo y gracioso. Para mucha gente, la competición está ahí. ¿Cómo puedes estar a la altura?

Bien, pues empecemos por lo básico. Para el cartel necesitarás un par de trozos de cartón de un grosor considerable (o de cartón pluma) que puedes unir con pegamento. Aquí lo importante es que esta parte sea lo más rígida y resistente posible. Sobre esta base, pega otro trozo de cartón, a ser posible blanco, para mayor visibilidad. Ahí escribirás tu obra maestra.

Para el asa, utiliza un listón de madera plano (o un póster enrollado) y pega la mitad a la parte posterior del cartel. Asegúrate de que quedan bien unidos y de que sobresale suficiente parte del asa como para agarrarla cómodamente.

Si no te apetece liarte a hacer un cartel propio, puedes contactar con las organizadoras, ya que muchas veces tienen plantillas o incluso reparten carteles gratis si llegas pronto. Pero bueno, que te lo den todo hecho no tiene ninguna gracia. Que no te pueda la pereza y cúrrate un buen cartel.

Manifestantes en una protesta de Youth 4 Climate en febrero

¿Qué más tengo que llevarme?

Hay que tener muchas cosas en cuenta cuando vas a participar en tu primera manifestación, pero estas son las esenciales: una botella de agua reutilizable, comida, protector solar, el DNI, un cargador de móvil portátil, cualquier medicamento que necesites y papel higiénico (nunca se sabe).

¿Y si me entran ganas de mear?

Hay muchos sitios en los que podrás hacerlo. Las mejores opciones son algún bar o un centro comercial. La idea es que, cuanto más grande sea el sitio, mejor. Así evitarás tener que comprar algo para poder usar el baño. Si todo lo anterior falla, mira al horizonte y sigue el resplandor de los arcos dorados.

¿Qué debo hacer si un policía o un fotoperiodista me hacen una foto sin mi consentimiento?

Si están haciendo fotos de la escena en general, están en su derecho. No obstante, si crees que un periodista te está fotografiando solo a ti, puedes pedirle educadamente que borre la foto. Generalmente lo harán sin problemas. Si se niega a hacerlo, pregúntale para qué medio trabaja y contacta con su editor fotográfico.

También puedes evitar todo esto yendo de incógnito: ponte una máscara divertida, una peluca, unas gafas enormes o una bandana tapándote la parte inferior de la cara. Que sepas que la policía te puede exigir que te quites cualquiera de estos accesorios o incluso puede multarte.

¿Y si pierdo de vista a mis amigos?

Bajo ninguna circunstancia quedes con ellos en encontraros en la propia manifestación PORQUE NO OS ENCONTRARÉIS. NI DE COÑA. Te pasarás horas buscándolos, saludarás a desconocidos con la mano, te desgañitarás gritando al teléfono y dejarás mensajes de voz cada vez más desquiciados (además, la cobertura en lugares masificados es bastante mala). Ahórrate todos estos problemas quedando con tu gente fuera de la manifa y luego intentad permanecer juntos. Estableced un punto de encuentro por si una vez entre el gentío os dispersáis.

¿Qué hago si no tengo cobertura en el móvil?

Es muy probable que te pase eso. Muchos servicios de telefonía se colapsan durante manifestaciones multitudinarias, por lo que subir cosas a redes sociales o contactar con amigos perdidos puede ser un infierno.

Lo mejor que puedes hacer en esos casos es intentar alejarte del epicentro de la manifestación hasta que vuelva la señal. En protestas bien organizadas, a veces los vecinos de las calles por las que pasan los manifestantes abren temporalmente sus redes de wifi para evitar este colapso de cobertura.

¿Qué hago si a mi teléfono se le empieza a acabar la batería?

Si no llevas un cargador portátil, que no cunda el pánico. Activa el modo de bajo consumo (si lo tienes), no uses las redes sociales, baja el brillo de la pantalla, desactiva la opción de compartir tu ubicación. Cerrar las aplicaciones no sirve de nada; es más, incluso puede ser peor. Que lo sepas).

Si al final se te muere el teléfono, asegúrate de tener claro cómo volver a casa. Es importante tener un respaldo analógico en el que apuntes los números de emergencia y el trayecto de vuelta, sobre todo cuando no sabes cuánto tiempo vas a estar caminando en la manifestación.

¿Qué hago si la policía me arrincona?

La policía suele recurrir a la técnica del arrinconamiento para mantener a los protestantes confinados en una zona, aislados, sin acceso a comida, agua o lavabos. En las protestas estudiantiles de 2010, por ejemplo, los manifestantes estuvieron atrapados hasta siete horas.

Para esos casos, es mejor llevar suficiente agua, comida y papel higiénico, y procurar no provocar a la policía, aunque sean ellos los que intentan provocarte. Toma nota de los números de licencia de los agentes y luego acude a organizaciones como Amnistía Internacional.

En cualquier caso, recuerda que, aunque no puedes negarte a identificarte si te lo pide la policía, tienes tus derechos y es importante conocerlos.

