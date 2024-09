Qué siente un pulpo cuando se lo comen vivo

Actualmente los temas más controvertidos sobre comer carne tienen que ver con el consumo de carne de perro (debido a nuestro apego social y sentimental con dicha especie) y con la práctica de comer animales vivos. Un artículo de 2010 en The Guardian sobre un platillo de langostinos aún retorciéndose en el restaurante Noma de Copenhague encendió la discusión al poner el tema en editoriales y videos de YouTube.

En contraste, en algunos rincones del mundo hay menos tabúes respecto a comer seres que aún respiran. En Seúl, Corea del Sur, hay restaurantes enteros enfocados en cenar pulpos cuyos brazos siguen retorciéndose cuando se colocan en tu plato y conforme pasan por tu garganta.

Videos by VICE

Distinguir entre costumbre, crueldad y simples remilgos no es siempre fácil, especialmente en cuestiones relacionadas con los tipos de animales que no nos son particularmente cercanos y queridos. ¿Cómo es que casi todos condenamos a quien deja un perro en la lluvia o el que patea un gato, pero aún no hemos decidido si desmembrar poco a poco a una criatura del mar es desagradable?

En lugar de tratar de contar peras y manzanas (o spaniels y calamares), consultamos con la Dra. Jennifer Mathe. Ella es experta en cefalópodos, profesora de psicología en la University of Lethbridge en Alberta y autora de numerosos estudios sobre el pulpo y su sensibilidad, incluyendo «La consciencia del cefalópodo: evidencia conductual» y «Ética e invertebrados: la perspectiva del cefalópodo». No sólo ha estudiado a los pulpos y a sus parientes cercanos desde 1978, ha realizado también una amplia investigación de campo en la mente del cefalópodo. Platicamos con ella para entender una mayor percepción del dolor y sensibilidad en términos de pulpo.

MUNCHIES: ¿Te encontraste con la práctica de comer pulpo vivo en el transcurso de tu investigación sobre cefalópodos? Dra. Jennifer Mather: No es algo con lo que me haya encontrado en mi investigación. Pero tuve una discusión con PETA sobre alguien que estaba friendo pulpos vivos en Nueva York y me pidieron que comentara sobre eso.

¿Qué crees que experimente un pulpo cuando está siendo cortado en pedazos y comido vivo? ¿Qué está pasando físicamente cuando sus brazos continúan moviéndose después de que han sido cortados? Es probable que la reacción del pulpo al dolor sea similar a la de un vertebrado. Pueden anticipar una situación dolorosa, difícil y estresante; además, la pueden recordar. No hay absolutamente ninguna duda de que sienten dolor. El pulpo tiene un sistema nervioso que está mucho más distribuido que el nuestro. Si nos tomamos como ejemplo, la mayoría de nuestras neuronas están en el cerebro, mientras que tres quintas partes de las del pulpo están en sus brazos.

Si coges pedazos de un brazo de una persona, podría reaccionar a los estímulos dolorosos que obtienen, pero no «sentiría dolor» como tal, porque la extremidad está desconectada del cerebro. Pero en el caso del pulpo, siente dolor cada vez que cortas un pedazo de brazo. Hacerle eso al animal es una cosa bárbara.

Por eso me resulta difícil sentir alguna simpatía por las personas que se ahogan cuando comen un pulpo vivo que cortaron en cachitos previamente.

Pulpo a la gallega. Foto de Luis Cobelo.

¿Cómo podemos explicar las diferencias en la percepción de lo que constituye la crueldad entre culturas? Una cosa es la sensibilidad cultural y otra, el sufrimiento. Poner una tabla y cortar poco a poco en pedazos a un pulpo vivo, es provocarle un sufrimiento. No hay duda de ello. Por otro lado, he comido ostiones y almejas crudas. Éstas a diferencia del pulpo, no tienen sistema nervioso central que les provoque sufrimiento.

¿Qué hay de otros tipos de criaturas del mar, los langostinos vivos, por ejemplo, que causaron olas en el Noma de Copenhague? En los últimos años hay una situación interesante porque la Unión Europea observó todas sus normas de bienestar animal. Una de las cosas que consultaron en términos de reglas fue: Está bien, tenemos que tomar en cuenta a los vertebrados, pero ¿hay algunos invertebrados a los que debamos darle consideración ética? Después de bastante deliberación, decidieron que deberían considerar a los cefalópodos –incluyendo a los pulpos y calamares–, pero no a los crustáceos. Eso no quiere decir que los crustáceos no puedan experimentar los mismos estímulos de dolor, anticipación y memoria de los acontecimientos dolorosos de la misma forma que el pulpo.

¿Existe alguna forma, a falta de sedación médica, en la que se podría reducir la cantidad de sufrimiento sin dejar de comer un animal vivo?

Si pusieras a un camarón en un bloque de hielo hasta que no reaccionara, probablemente sería menos consciente de que lo sacaste del agua y lo empezaste a morder desde la cola. También podrías darle al animal una muerte rápida y mínimamente dolorosa antes de comerlo, por lo menos puedes destruirle el cerebro. Julia Child, por ejemplo, tenía instrucciones para cortar el cerebro de una langosta para matarla antes de hervirla.

Pulpo vivo.

¿Cuál sería la mejor manera de matar a un pulpo de forma rápida y con un mínimo de dolor para el animal? Creo que los hawaianos solían morderles el cerebro para acabar con él rápidamente. Lo que yo haría sería ponerlo en el congelador. Los crustáceos, cefalópodos y moluscos no tienen ninguna regulación de temperatura interna, así que si los congelas pueden llegar al punto de pérdida de conciencia. Esa sería la forma más rápida y más fácil de hacer que un animal consciente deje de estarlo. No tienes que estar averiguando exactamente dónde está el cerebro y no tienes que preocuparte por un anestésico que podría contaminar el sabor de la carne. Simplemente lo metes en el congelador.

En tu investigación, en particular con el pulpo, ¿cuál fue la evidencia más sorprendente como anécdota que descubriste sobre su inteligencia o sentido de sensibilidad? Utilizan herramientas y piensan qué quieren hacer con algo, incluso antes de que lo hagan. Hay un maravilloso video de algunos chicos en Australia mostrando cómo los pulpos necesitan un lugar para esconderse mientras descansan. El video muestra a uno de ellos cargando una cáscara de coco, y cuando llega al punto en que quería descansar, se mete y se duerme. He visto a pulpos abriendo con facilidad un tarro para meter un pequeño cangrejo.

También tienen memoria espacial. No solo pueden recordar donde está su hogar sino que pueden salir a cazar, volver, y luego salir al día siguiente y cazar en un lugar diferente. No es sólo un sentido de dirección, es recordar dónde han estado. Entender que si hay un cangrejo debajo de una roca y lo obtienen, puede que no haya otro cangrejo en esa roca por un tiempo.

Son animales maravillosos. Hay tanto que aprender sobre ellos. Son fascinantes.

Gracias por hablar con nosotros.

Este artículo apareció originalmente en MUNCHIES en diciembre de 2014.