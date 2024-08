Los jóvenes hemos cambiado el significado de San Valentín y del amor

Después de un martes 13, qué mejor que un San Valentín romperá cánones. Si algo hemos aprendido en los últimos años es que los significados de la palabra amor se han multiplicado dentro de una sociedad que cambia a una velocidad vertiginosa.

En este tablero nos encontramos los jóvenes, que hemos visto como las identidades de género y las orientaciones sexuales se han diversificado para huir del estereotipo heterosexual de chico y chica, para luchar, AL FIN, por el amor libre entre personas. Pero a su vez, las relaciones interpersonales, con la búsqueda incesante de referentes y vínculos, cada vez más débiles, nos han alejado para siempre del modelo de pareja duradera estándar, no porque no queramos, sino porque en nuestra sociedad, por lo general, el entorno es emocionalmente inestable y nos pasamos gran parte del tiempo centrados en esa búsqueda continua para llenar ese vacío y adaptarnos al cambio constante.

Para saber cómo pensamos los más jóvenes dentro de esta complejidad, me he puesto en contacto con chicos y chicas de todo el país que me han explicado su forma de ver las relaciones sentimentales y cómo ha cambiado esa maltrecha palabrita llamada amor.

Foto vía Irene

Irene, 22 años, Viladecans

¿Qué es para ti el amor en 2018?

El amor en los jóvenes del siglo XXI está lleno de contradicciones. Se desea y se teme al mismo tiempo: es la gran incoherencia del amor en 2018. En mi experiencia, ha sido siempre un eje clave. Me ha traído muy buenos momentos y también los peores, así que supongo que siempre se ha encargado de intensificar mi vida. Actualmente, la relación que tengo con mi novio es muy importante porque compartimos proyectos que contribuyen a mi felicidad y a la suya.

Por otro lado, hay personas a las que le cuesta mucho enamorarse. Coincido en que siempre es difícil encontrar el/la candidato/a «perfecto». No obstante, yo creo que lo realmente difícil es desenamorarse. Eso es lo realmente jodido, cuando alguien de quien estás enamorado decide irse de tu vida. En ese momento aparece la cara oculta del amor y se pasa realmente mal. Yo puedo decir que he sobrevivido a dos rupturas y sigo viva, así que supongo que a la larga no es para tanto.

«Una relación tóxica fue de lo peor que he vivido en la vida y daría lo que fuera porque nunca más tuviera que pasar por algo así, pero de todo se aprende y, en mi caso, me pude conocer más a mí misma»

¿Por qué celebras San Valentín? ¿Qué lógica le ves?

Lo celebro, pero no de forma “romántica”. Es una excusa más para hacer algo diferente dentro de la monotonía de la semana. Todo el mundo sabe que San Valentín es un invento capitalista donde vieron una oportunidad para incrementar ventas. No obstante, se puede vivir el 14 de febrero sin caer en el consumismo extremo y sin darle suma relevancia.

¿Has tenido alguna relación tóxica con situaciones que no volverás a soportar?

Sí, he vivido una relación tóxica y, visto con perspectiva, creo que me ha hecho crecer como persona. No me malinterpretes, fue de lo peor que he vivido en la vida y daría lo que fuera porque nunca más tuviera que pasar por algo así, pero de todo se aprende y, en mi caso, me pude conocer más a mí misma.

«Cuesta mucho salir de ese bucle porque da miedo. Pero salí y no me pasó absolutamente nada»

Esa relación funcionaba a altibajos. Cuando todo iba bien, sentía tanta felicidad que me hacía pasar por alto los momentos en los que todo iba mal (y cuando digo mal, me refiero a que sentía una tremenda infelicidad). Cuesta mucho salir de ese bucle porque da miedo. Pero salí y no me pasó absolutamente nada.

Estuve triste un tiempo y luego rehice mi vida. Sé que ahora puedo detectar esos comportamientos tóxicos, aunque al principio parezcan una tontería, ya que luego se convierten en vicios de la relación que los intensifican. La clave está en poner límites de respeto y nunca dejar que la otra persona los cruce.

Foto vía Daniel

Daniel, 18 años, Madrid

VICE: ¿Cómo crees que es la relación perfecta?

Daniel: Para mí el amor es darle el último sorbito de agua después de follar. Bajo esta premisa, creo que la relación perfecta no existe. Debe ser, sobre todo, algo cómodo, fluido y natural, como los yogures. Yo no he tenido una relación hasta ahora, que estoy empezando con un chico, así que si Juan está leyendo: Hola, guapo.

¿Y por qué no habías tenido una relación antes?

Porque no había surgido la chispa, y las pocas chispas que sí que hubo eran un poco forzadas. Tampoco me comía muchos roscos hasta que me comí THE rosco. Además, solía ir de anti intensidades y me metía con mis amigos cuando se ponían melosos. Las cosas cambian, supongo.

«Para mí el amor es darle el último sorbito de agua después de follar. Creo que no existe. Sobre todo, que sea algo cómodo, fluido y natural, como los yogures»

¿Por qué cada vez hay más significados de la palabra amor? ¿Tiene que ver con la diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género?

Últimamente, en la posmodernidad o como se llame si la hemos sobrepasado ya, están saliendo más significados. Hay muchos puntos de vista. No hay absolutos y todo se puede mirar desde una perspectiva u otra.

Por otro lado, sí que creo que tiene que ver con la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género. Se están visibilizando y se están reivindicando porque muchos de estos casos lo que hacen es rebelarse contra un sistema.

Foto vía Carol

Carol, 22 años, Madrid

VICE: Tú eres asexual o, más concretamente, demisexual —atracción sexual solo con personas que siente un fuerte conexión emocional—. ¿Cómo explicarías a la gente para que entienda el amor sin sentir atracción sexual?

Carol: Bueno, yo creo que todo el mundo entiende que el amor no tiene por qué ir relacionado con la atracción sexual, sobre todo si no es un amor romántico, como con hermanos o amigos. De todas formas, la atracción romántica no siempre va de la mano de la atracción física.

Puedes sentir atracción sexual por una persona y no romántica. Es algo muy típico y que la gente entiende. ¿Por qué no puede ser lo mismo, pero al revés? La gente asexual no siente atracción física, pero no significa que no pueda sentir atracción romántica.

Sin sentir esa atracción física o sexual, ¿cómo sería tu relación ideal?

La gente demisexual como yo, podemos llegar a sentir atracción sexual cuando establecimos un vínculo emocional, que no tiene por qué ser de amor. Puede ser de amistad, de trabajar muchísimas horas y que se acabe creando un vínculo, incluso puede ser hasta odio, aunque no suele ser corriente. En una relación ideal, la atracción sexual no tiene por qué estar sí o sí.

La relación perfecta debe ser esa en la que estás superbién con tu pareja, haya mucha complicidad, confianza total, libertad y respeto: el uno al otro, la una a la otra, el otro a la una, la una al otro. Que sean capaces de solucionar las cosas con diálogo y que tenga la confianza suficiente para contárselo todo. Todo esto, haya atracción física o no. Supongo que para mí va en cualquier tipo de relación.

Dentro de una sociedad pornificada y sexualizada, ¿qué opinas de las relaciones de la gente de tu entorno y edad que le dan tanta importancia al sexo?

La sociedad está supersexualizada. A mí no me parece mal, porque el sexo siempre ha sido un tema tabú y no debería serlo. Es muy importante que se dé información extensa y correcta y que se entiendan los riesgos para que se disfrute al cien por cien. Con lo que discrepo, obviamente, es con la objetivación de la mujer, pero que se hable y se haga, me parece bien. Siempre ha sido tabú y provoca placer, así que es normal que la gente le dé importancia.

Foto vía Xairo

Xairo, 19 años, Becerreá (Lugo)

¿Cómo crees que serán las relaciones en un futuro, teniendo en cuenta que hay nuevas formas de relacionarse cómo el poliamor y nuevas fórmulas?

Pienso que, en un futuro, debido a todas estas «nuevas fórmulas», las relaciones amorosas van a ser totalmente distintas a las actuales. Por otro lado, el poliamor es un tipo de relación que no va a ningún lado, no tiene sentido. Por mucho consentimiento que haya entre las personas involucradas, el amor está hecho para estar entre dos personas no entre cien.

¿Estamos en un momento de más amor libre y menos monogamia?

Sí, realmente pienso que sí. La gente de hoy en día ve el amor como algo que no puede durar para siempre y quizás, ese sea el motivo por el cual lo consideran libre.

Entiendo que la monogamia será tu tipo de relación perfecta. ¿Cómo sería?

Una relación ideal debería basarse en el hecho de tener confianza en la otra persona, confiando en que esta nunca te va a fallar.

Foto vía Laura

Laura, 21 años, Barcelona

VICE: ¿Qué opinas de que tu pareja te mire el móvil?

Laura: Absolutamente NO. Tu libertad termina en el momento que coartas la mía. He escuchado que hay una tendencia entre los jóvenes de revisarse mutuamente los teléfonos, como si fuese una comprobación de “todo va bien”. En el momento que tienes que controlar la actividad de la otra persona, ten por seguro que nada va bien.

Si mi novio sintiese la necesidad de revisarme el móvil, es que hay algo que falla, lo cual comportaría que hay una falta de comunicación y una falta de confianza, algo superbásico en una relación estable.

«En el momento que tienes que controlar la actividad de la otra persona, ten por seguro que nada va bien»

¿Y permitirías que tu pareja te dijera lo que te tienes que poner?

Otro gran no. Se aceptan sugerencias y opiniones, pero no exigencias. Si te doy a escoger entre dos cosas a ponerme, aceptaré tu consejo con mucho gusto. En el momento en que no te pregunto la opinión, el otro puede decir misa, que la decisión de si voy así o asá es solo mía.

Todo el mundo tiene un estilo propio, y creo que cuando conocemos a alguien ya viene con este incorporado, así que, si no te gusta mi estilo, igual es que no te gusto yo. Y si no te gusto yo, bueno, creo que aquí ya no hay nada más que discutir.

«En el momento en que no te pregunto la opinión, el otro puede decir misa, que la decisión de si voy así o asá es solo mía»

¿Y hoy, en San Valentín de 2018, cómo sería tu relación ideal?

En la que sientas que puedes ser tú mismo y que te vayas creando como individuo porque la otra persona aporta cosas nuevas en tu vida. Una relación de amistad, pero si puede ser con más sexo y más exigencia. Además tiene que haber una comunicación muy fluida entre ambas partes, que en todo momento se establezca qué necesidades tiene la otra persona, simplemente como ejercicio de comprensión.

Y algo vital es la confianza en la otra persona, cualquier forma de desconfianza lleva a una relación insana, en la que reinan los celos, los cuales no aportan absolutamente nada y lo único que demuestran es que no hay una total libertad.

Foto vía Ana

Ana, 20 años, Jaén

VICE: ¿Tiene sentido la monogamia hoy en día?

Ana: Tiene sentido, pero depende de la persona y de la pareja. Quizás para mí una relación monógama no tiene sentido y a lo mejor para la otra persona no concibe otra relación. Creo que se debería dar la misma importancia al resto de modelos de pareja y respetar que cada uno pueda hacer su relación como quiera.

No puedo estar a favor o en contra de la monogamia porque es un modo de entender las relaciones y las vidas que es totalmente respetable. Lo que me podría plantear yo, más que el poliamor, es una relación abierta.

Con ese amor, ¿cómo es la relación ideal para ti?

Sería una relación completamente libre donde la persona no perdiera su independencia. Sí que estás con otra persona, pero siempre desde el respeto y desde la forma de ver el mundo para él o ella. La relación ideal para mí es la que premie la libertad.

¿Cómo ha sido tu bagaje amoroso? ¿Has tenido malas experiencias?

He tenido tres relaciones serias: las dos primeras con 15 y 16 años, y la tercera ahora. Las primeras fueron nefastas. Lo veo ahora porque ha pasado el tiempo. No sé decir qué es el amor, pero sí que sé lo que no quiero en una relación. Los celos, por ejemplo, no los quiero. Tampoco que me exijan 24/7 en una relación.

La relación que tengo ahora es mucho más sana, no me es perjudicial. Se basa mucho en la comunicación y en hablar cualquier discrepancia. En el amor debe haber mucho diálogo.