¿Qué significa la ‘rejugabilidad’ en la actualidad?

Por alguna razón, el otro día me puse a pensar en la palabra, o supongo que el término, «rejugabilidad». Cuando pienso en las revistas sobre videojuegos que leía de niño, todas las reseñas de la época hacían referencia a uno de los aspectos más importantes del atractivo de un juego. ¿Cuántas veces podías jugar el juego, una y otra vez, antes de que perdiera su encanto?

En aquel entonces, dada la abundancia de juegos de plataformas, el valor de jugar un juego otra vez dependía de recorrer rutas diferentes en los niveles, cambiar su diseño totalmente, o volver a pasar los mismos niveles con personajes alternativos. Un juego como Super Mario World estaba repleto de áreas secretas que te alentaban a seguir jugando. Los títulos de aventura, tanto pasados como presentes, podían tener finales múltiples, y los gamers que gastaban su dinero —en grandes cantidades— exprimían cada centavo de su valor al explorar estas posibilidades.

Pero la rejugabilidad es algo más, ahora, hasta donde puedo entender. Tenemos juegos con finales diferentes —muchos de ellos—, pero ¿cuántos de nosotros nos sentaríamos para volver a acabar algo como Mass Effect o The Witcher 3 con la intención expresa de ver otro resultado, en particular si nuestra primera vez fue la que mejor reflejó nuestras elecciones ideales para el personaje que habíamos estado controlando durante decenas de horas? Juegos de plataformas generados aleatoriamente como Spelunky y Rogue Legacy cambian sus dimensiones cada sesión, pero en ese caso, ¿estamos jugando otra vez estos juegos o viéndolos de forma diferente cada vez? ¿Cuándo fue que la «rejugabilidad» se volvió «estancamiento»?

En mi experiencia —que no es la de la Mayoría de Personas que Juegan Videojuegos, por supuesto, ya que este es mi trabajo así que el volumen de títulos que juego es bastante alto, y ahondar adecuadamente en cualquiera requiere un compromiso serio— es raro terminar un juego bastante lineal, ya sea un Gone Home o un Uncharted 2, y querer jugarlo otra vez. Bueno, tal vez podría, porque fue divertido; pero siento que ya lo vi todo, hice lo que tenía que hacer, y lo guardé en el cajón para regresar a él sólo cuando ofrecen una versión de aniversario. (Como fue el caso de Max Payne 3, que sí completé de nuevo para el trabajo.)



Pero incluso si hubiera gastado el precio completo de lanzamiento en un Uncharted, ¿volvería a experimentar la historia dos veces? No lo creo. Por ejemplo, he jugado BioShock varias veces en la década que lleva de existencia, para apreciar alguno que otro detalle de su legado; pero sólo me senté a acabarlo hasta el final —esa fastidiosa pelea con Atlas— una sola vez, no mucho después de su lanzamiento. Quizás sea esa batalla final que me impide hacerlo de nuevo. Disfruté bastante de unas diez horas adicionales de Red Dead Redemption después de que obtuvo la compatibilidad con la Xbox One, pero nunca sentí ese anhelo de presenciar, por segunda vez, su infame final.

Entonces, ¿qué es la rejugabilidad actualmente, con exactitud? ¿Ahora se trata menos sobre el material adicional oculto, y más sobre conseguir el 100 por ciento de la puntuación en los logros? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos ofrecen nuevas opciones o misiones después del final de un juego (pienso en Resident Evil 4 para la PS2) realmente sacamos el máximo provecho de ellas? Ver rodar los créditos de un juego, en mi opinión, se siente siempre como el punto final, sin importar qué «tanto» contenido esté disponible posteriormente. Hice casi todas las misiones secundarias de Arkham Knight antes de enfocarme en la misión final; pero una vez que terminé el juego, no lo he vuelto a jugar para completarlas todas.

Es raro que siga jugando después de derrotar al jefe final; debido a su DLC, The Witcher 3 y Breath of the Wild son dos excepciones recientes. Tal vez eso sea un aspecto clave de la rejugabilidad hoy en día: un material descargable que extiende la vida de un juego, sin que te obligue a hacer exactamente lo mismo.

Entonces, ¿qué se necesita para volver a jugar un juego otra vez ? ¿Estamos en un punto donde simplemente hay demasiados juegos y muy poco tiempo? ¿La edad y las responsabilidades que conlleva impiden que regresemos a nuestros títulos favoritos? La discusión debe continuar.