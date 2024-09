¿Qué significa soñar que engañas a tu novio o novia?

«He tenido muchos sueños en los que engaño a mi novio», dice Liz*. «Tuve uno bastante erótico con The Governor», el chico malo de The Walking Dead. “No recuerdo el escenario, pero sé que estuvo intenso; me tocó con los dedos y luego me dio sexo oral».

Liz tiene 29 años y lleva tres años y medio con su novio. Han estado viviendo juntos los últimos seis meses. “Estoy muy contenta con nuestra relación”, me asegura. No entendía por qué tuvo ese sueño. «Fue raro, porque no me atrae ni el personaje ni el actor, pero lo disfruté mucho».

Videos by VICE

Liz no le cuenta a su novio cada vez que tiene un sueño así. «No creo que deba saber cuántas veces lo engaño en mis sueños. Pero supongo que todo el mundo sueña con engañar a su pareja, ¿verdad?».

Esa es la pregunta. La cuarentena ha provocado que la gente tenga sueños extremadamente vívidos e intensos. Hasta hace poco, todxs estábamos encerradxs en casa viendo Netflix hasta altas horas de la noche, es obvio que cualquier cosa que veíamos podía hacerse presente en nuestro sueños. Pero, ¿qué pasa con los sueños de infidelidad? ¿Son más comunes de lo que creemos?

Alex Morgan tiene un podcast sobre sueños, In Your Dreamzzz, y cree que los sueños de infidelidad son tan comunes que les dedicó un episodio completo. «Hay sueños fáciles y sueños más complicados, en los que somos infieles, por ejemplo», me dijo. «Hubo mucha gente que me escribió porque no entendía por qué tenía esos sueños».

Morgan es el presentador del podcast, pero la experta del programa es Theresa Cheung, autora del bestseller The Dream Dictionary from A-Z. Ella dice que soñar que engañamos a nuestra pareja no tiene nada de malo. «Es perfectamente normal entrar en pánico cuando te despiertas, pero no debes sentirte culpable. Tener sueños así no te hace mala persona, te hace humano. Y los seres humanos son seres sexuales”, dijo.

Cheung también enfatiza la importancia del lenguaje de los sueños, para que puedas interpretarlos. «Tu mente te habla a través de símbolos en los sueños. Por lo tanto, debes saber qué simboliza la infidelidad en tu vida cotidiana. ¿Por qué te sientes culpable, celosx o aburridx? Tiene que ver con lo que pasa dentro de ti, lo que necesitas lograr emocional y psicológicamente para sentirte realizadx».

Sean*, de 29 años, lleva cuatro años con su novia y viven juntos desde hace dos años. A menudo tenía sueños en los que engañaba a su pareja, y hace poco soñó que pasaba la noche con su ex. Pero siente que no es difícil entender por qué. “Me considero poliamoroso”, explica. «Me di cuenta de esto en 2019 y luego le dije a mi novia”.

Y se puede decir que el poliamor está presente en los sueños de Sean. «Nunca he sentido que sea infiel por soñar con eso. Sí, significa que algo pasa fuera de mi relación, pero es algo consensuado, que es en lo que estoy trabajando en mi vida de todos modos».

Por supuesto, no todas las personas que sueñan con engañar a su pareja quieren tener una relación poliamorosa. «Hay muchas razones por las que estos sueños ocurren. A menudo, no tienen nada que ver con la relación. Por ejemplo, si sueñas que engañas a tu pareja con un compañerx de trabajo, y esx compañerx de trabajo tiene un gran sentido del humor, no significa que te guste esx compañerx de trabajo. “Quizás quieras vivir más relajadx, tomarte la vida con menos seriedad y eso es lo que te está diciendo tu sueño», dijo Cheung.

¿Y cuando es al revés, cuando sueñas que tu pareja te engaña? Ellie*, de 34 años, ha pasado por esto. Lleva tres años con su novio y se mudaron juntxs hace más de 18 meses.

Ellie recuerda dos sueños recientes en los que su novio la engañaba. Ella sabe que no hay nada malo en su relación, pero esos sueños le molestan. “En el sueño, él negaba todo y cuando por fin lo admitía, no se arrepentía de nada. Sé que no lo haría en la vida real, pero en ambas ocasiones me desperté estresada y tratando de racionalizar».

Los sueños la dejaron sintiéndose rara todo el día. Eso es porque la engañaron en su relación anterior. “Tuvo un gran impacto en mi salud mental en ese momento; y cuando confronté a mi ex por eso, él lo negó y trató de insinuar que estaba loca».

Una vez más, Cheung piensa que no debes dar por sentados estos sueños. «Cuando tu pareja te engaña en un sueño, es un símbolo de que tienes que aprender y evolucionar», explicó. «Si te han engañado en el pasado, es posible que estés reviviendo ese pasado: y tu mente esté tratando de ayudarte a sanar».

Conclusión: no te asustes. «Muchas veces ignoramos nuestros sueños, por eso a veces tu mente te envía escenarios aterradores en los sueños, porque sabe que atraerá tu atención. Tu trabajo es convertirte en detective y encontrar el significado de tus sueños, que es diferente para cada persona».

Entonces, la próxima vez que tengas un sueño inquietante, escríbelo en tu diario y trata de averiguar qué está tratando de decirte.

*Los nombres fueron cambiados

@izzie_price